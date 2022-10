Amaranth-Ölmarkt

Amaranth-Öl Marktübersicht:

Die Verwendung von Amaranthöl unter anderem in Branchen wie der Lebensmittelindustrie, der Kosmetikindustrie und der pharmazeutischen Industrie treibt den weltweiten Amaranthölmarkt voran. Steigende Nachfrage nach Bio-Amaranthöl-basierten Produkten auf dem Weltmarkt als Folge des zunehmenden Einsatzes von Bio-Produkten in der Schönheitsindustrie. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Naturkosmetik und Naturpharmazeutika ein wichtiger Treiber für die Marktexpansion im Prognosezeitraum sein wird. Mehrere gesundheitliche Vorteile von Amaranthöl, wie z. B. die Unterstützung der Knochenbildung, die Verbesserung der Verdauungsgesundheit, die Verbesserung der kardiovaskulären Gesundheit, die Verbesserung des Sehvermögens usw., treiben die Marktnachfrage an. Wenn es in einer Diät verwendet wird, hilft Amaranthsamenöl auch beim Abnehmen, was es bei gesundheitsbewussten Verbrauchern beliebt macht und die Marktnachfrage ankurbelt. Antidepressive, entzündungshemmende, antimykotische, analgetische und antibakterielle Eigenschaften von Amaranthsamenöl in Kosmetika und Arzneimitteln sind die wichtigsten Nachfragetreiber für Amaranthöl auf dem Weltmarkt.

Die vorteilhafte Zusammensetzung der Inhaltsstoffe von Amaranthöl, einschließlich Squalen, Ernährung, Fettsäure, die Protein und Vitamin liefert, und Temperaturanpassungsfähigkeit treibt den weltweiten Amaranthölmarkt voran. Die zunehmende Verbraucherakzeptanz von Naturprodukten für ein gesundes Leben kann auch als Markttreiber für weltweites Amaranthöl wirken. Squalen ist aufgrund seiner immunstärkenden und zellverjüngenden Eigenschaften in medizinischen Anwendungen nützlich. Amaranthöl wird in der Lebensmittelindustrie als Nahrungsergänzungsmittel, diätetische Kapselnahrung und hochwertige Nahrung für Tierfutterzusätze verwendet. Omega-Fettsäuren, die in Amaranthöl enthalten sind, dienen als große Quelle für Vitamine und Proteine ​​in der Ernährung. Andere industrielle Anwendungen für Amaranthöl umfassen Duftstoffe, Schmieradditive und chemische Kautschukadditive.

Hohe Produktionskosten, minimale staatliche Unterstützung, geringe Akzeptanz von Amaranthöl und geringe Produktionsmengen halten die Marktteilnehmer jedoch davon ab, in die Amaranthölproduktion zu investieren. Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Erhöhung der Produktionsmengen in Verbindung mit der Einführung neuer Fertigungstechnologien werden den Branchenteilnehmern voraussichtlich eine bedeutende Gelegenheit bieten. Das Wachstum auf dem Amaranth-Ölmarkt erfordert fortlaufende Innovationen auf Mikroebene, um den Industriestandards zu entsprechen, was zu einer erheblichen Betonung von F&E unter den Branchenteilnehmern geführt hat.

Regionale Perspektiven:

Geografisch ist der weltweite Markt für Amaranthsamenöl in fünf Schlüsselregionen unterteilt: Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Asien-Pazifik. Der Ursprung der Amaranthsamen liegt in Mittelamerika. Zu den Ursprüngen von Amaranthsamen gehören unter anderem Mexiko, Afrika, Indien, Russland, Südamerika, China und Nordamerika. Aufgrund des wachsenden Bedarfs an Amaranthsamenöl in der Kosmetik- und Pharmaindustrie wird Europa voraussichtlich in naher Zukunft ein bedeutender Verbrauchermarkt für Amaranthsamenöl sein. Aufgrund seiner Verwendung in Nahrungsergänzungsmitteln wird erwartet, dass der Markt für Amaranthsamenöl in Nordamerika im Prognosezeitraum am schnellsten wachsen wird.

Markt für Amaranthsamenöl: Treiber und Trends

