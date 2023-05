Calciumbromid Marktgröße, Branchenanalyse, Lieferkette, Nachfrage, nach Hersteller, 2030

Globale Calciumbromid Marktgröße und Übersicht

Calciumbromid ist eine anorganische Substanz, die in einer Vielzahl von Wirtschaftszweigen wie der Öl- und Gasindustrie, der pharmazeutischen Industrie, der Fotoindustrie und der chemischen Synthese weit verbreitete Anwendung findet. Salz ist eine kristalline Substanz, die geruchs- und geschmacksneutral ist. Es löst sich leicht in Wasser und hat ein farbloses Aussehen.

Die steigende Nachfrage nach Calciumbromid in der Öl- und Gasindustrie, wo es als Komplettierungs- und Aufwältigungsflüssigkeit verwendet wird, ist der Hauptfaktor, der den weltweiten Calciumbromidmarkt antreibt . In der pharmazeutischen Industrie wird es als Beruhigungsmittel verwendet, während es in der fotografischen Industrie als Bestandteil von fotografischen Filmen und Papieren verwendet wird.

Es wird erwartet, dass der steigende Bedarf an Öl und Gas neben der Expansion der pharmazeutischen Industrie in den nächsten Jahren zu einem stetigen Wachstum des Marktes führen wird. Dieses Wachstum wird wahrscheinlich von diesen beiden Faktoren angetrieben. Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum der Markt mit der höchsten Wachstumsrate sein wird, da Länder wie China und Indien einen steigenden Bedarf an Calciumbromid haben.

Die Albemarle Corporation, die Chemtura Corporation, TETRA Technologies und die ICL-IP America, Inc. sind einige der wichtigsten Unternehmen, die weltweit auf dem Calciumbromidmarkt tätig sind. Um ihre Position als Wettbewerber auf dem Markt zu behaupten, konzentrieren sich diese Unternehmen darauf, ihre Produktlinien zu erweitern und ihre Präsenz in Entwicklungsländern zu stärken.

Es wird erwartet, dass der globale Markt für Calciumbromid als Folge einer steigenden Nachfrage aus einer Vielzahl von Endverbrauchersektoren sowie der Expansion bedeutender Akteure in aufstrebenden Gebieten als Ganzes weiter expandieren wird.

Der globale Markt für Calciumbromid profiliert Schlüsselakteure wie:

TETRA Technologies, Inc.

LANXESS

Albemarle Corporation

SAMUH-LAXMI CHEMICALS (BOMBAY) PRIVATE LIMITED .

ICL INDUSTRIELLE PRODUKTE

Iro Group Inc .

Spirochem Lifesciences Pvt Ltd ( Spirochem Indien )

JR Simplot Company

Chemcon Specialty Chemicals Limited

YOGI ZWISCHENMITTEL PVT LTD

HARIKRISHNA UNTERNEHMEN

Neogen Chemicals Limited

Merck KGaA

WEIFANG TAIHEXING CHEMISCHE INDUSTRIE CO. LTD.

Haihang Industry Co., Ltd

Parth Industries

Universelle Bohrlösungen

Shandong DONGXIN Handelsgesellschaft.

JBC

Innophos .

Vollständigen Bericht durchsuchen – https://www.zionmarketresearch.com/report/calcium-bromide-market

Die Elemente Calcium und Brom verbinden sich zu dem als Calciumbromid bekannten Salz. Im Folgenden sind einige neuere Entwicklungen im Zusammenhang mit Calciumbromid aufgeführt:

Calciumbromid hat eine Löslichkeit in Wasser von etwa 1210 g/L bei 25 Grad Celsius. Dies weist darauf hin, dass es extrem wasserlöslich ist. Aufgrund seiner hohen Löslichkeit kann es in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen eingesetzt werden.

Calciumbromid hat eine als Hygroskopizität bekannte Eigenschaft, die darauf hinweist, dass es schnell Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft aufnimmt. Aufgrund dieser Eigenschaft kann es als Trocknungsmittel oder anderes Trocknungsmittel verwendet werden.

Die Dichte von Calciumbromid beträgt bei Raumtemperatur etwa 3,353 Gramm pro Kubikzentimeter.

Calciumbromid hat einen hohen Schmelzpunkt von 730 Grad Celsius und einen Siedepunkt von 1.936 Grad Celsius. Dies sind seine Schmelz- bzw. Siedewerte.

In Bezug auf seine Reaktivität mit anderen Verbindungen ist Calciumbromid ein mäßig stabiles Molekül, das mit den meisten anderen Substanzen nicht ohne weiteres reagiert. Andererseits neigt es zu Reaktionen, wenn es starken Oxidationsmitteln wie Chlor, Ozon und Wasserstoffperoxid ausgesetzt wird.

Industrielle Anwendungen umfassen die Verwendung von Calciumbromid als Komplettierungsflüssigkeit bei Öl- und Gasbohrvorgängen, als Flammschutzmittel und als fotografischer Entwickler. Calciumbromid kann auch in einer Vielzahl anderer Anwendungen verwendet werden. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Arzneimitteln und Lebensmittelzusatzstoffen verwendet und dient außerdem als Trocknungsmittel für organische Lösungsmittel.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Was ist Calciumbromid?

Welche Schlüsselfaktoren werden das Wachstum des globalen Calciumbromid-Marktes im Zeitraum 2023-2030 beeinflussen?

Welchen Wert wird der globale Calciumbromid Markt im Zeitraum 2023-2030 haben?

Wie hoch wird der CAGR-Wert des globalen Calciumbromid-Marktes im Zeitraum 2023-2030 sein?

Welche Region wird weltweit das höchste Wachstum in der Calciumbromid-Industrie verzeichnen?

Welches sind die Hauptakteure, die das globale Wachstum des Calciumbromid-Marktes nutzen?

