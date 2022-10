Der globale Markt für Diammoniumhydrogenphosphat wird voraussichtlich bis 2028 über 2.367 Millionen USD erreichen – Point Break News

Zion Market Research hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht, der einen umfassenden Datensatz bietet, einschließlich der neuesten Entwicklungen auf dem Markt für Diammoniumhydrogenphosphat nach Anwendung (Düngemittel, Brauerei, Metallindustrie, Lebensmittelindustrie und Flammschutzmittel): Globale Branchenperspektive, umfassende Analyse und Prognose, 2018–2025 die dazu beitragen können, ein solides Verständnis der globalen Diammoniumhydrogenphosphat-Industrie zu erlangen. Die Studie hilft bei der Entdeckung zahlreicher Standpunkte, die Antworten geben oder Einblicke in Marktgröße, Segmentierung, wichtige Wachstumsfaktoren, Hindernisse, Chancen, regionale Analysen und Wettbewerbslandschaft geben. Darüber hinaus wurden Marktwerte und Anteile unter Verwendung aktueller COVID-19-Pandemieszenarien auf dem weltweiten Diammoniumhydrogenphosphat-Markt geschätzt, was den Benutzern helfen wird, das aktuelle Marktbild besser zu verstehen und entsprechende strategische Unternehmensexpansionspläne zu empfehlen. Im Projektionszeitraum 2022 bis 2028

Der Markt für Diammoniumhydrogenphosphat (DAP) wird voraussichtlich bis 2027 890,3 Millionen US-Dollar erreichen, nachdem er im Zeitraum 2022-2027 aufgrund des steigenden Verbrauchs aus verschiedenen Endverbrauchsbranchen wie Landwirtschaft, Lebensmittel und Getränke, Möbel und Textilien mit einer CAGR von 11 % gewachsen ist & Papier und andere. Diammoniumhydrogenphosphat hat einen hohen Nährstoffgehalt, der für die Pflanzenpflege benötigt wird. DAP-Dünger ist ein Ammoniumphosphatsalz der Phosphorsäure, das in Wasser sehr gut löslich und in Alkohol unlöslich ist. Außerdem löst es sich schnell im Boden auf, um Ammonium und Phosphor freizusetzen. Darüber hinaus wird DAP zum Feuerfestmachen von Textilien, Holz und Papieren sowie als chemische Zusatzstoffe, Korrosionsinhibitoren und Düngemittel für Nutzpflanzen verwendet. Um die Pflanzenproduktion zu steigern, nimmt daher der Verbrauch von DAP als Düngemittel zu. Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) stieg die Maisernte in den Vereinigten Staaten im Jahr 2020 um 4,13 % auf 360.252 Milliarden Tonnen im Vergleich zu 345.962 Milliarden Tonnen im Jahr 2019. Daher ist der Verbrauch von Diammoniumhydrogenphosphat wächst aufgrund der oben genannten Faktoren.

Informationen zu den wichtigsten Marktteilnehmern

Die in diesem Bericht behandelten führenden Marktteilnehmer sind: PhosAgro, Mosaic, China Blue Chemicals, Bunge, Acron, Sichuan Chuanxi Xingda Chemical, Technip, Yara, JR Simplot, Gujarat Narmada Valley und SABIC.

Die globale Diammoniumhydrogenphosphat-Studie umfasst eine gründliche Untersuchung der Top-Unternehmen, die auf dem globalen Diammoniumhydrogenphosphat-Markt tätig sind. Die Wettbewerbsanalyse basiert auf Marktanteil, Produktverkäufen, Geschäftsstärke, Top-Konkurrenten, Hauptgeschäftskategorien und geografischer Präsenz der wichtigsten Marktteilnehmer. Die Wettbewerbsanalyse des Berichts hilft den Lesern dabei, Schlüsselvariablen hervorzuheben, die ihnen helfen werden, ihre Ziele während des geplanten Zeitraums zu erreichen.

Segmentierung

Die Studie unterteilt den globalen Markt für Diammoniumhydrogenphosphat in Segmente und Untersegmente, indem eine Reihe von Parametern analysiert werden. Die Analyse des Diammoniumhydrogenphosphat-Berichts bietet einen wertvollen Einblick in den Segmentumsatz und den Marktanteil sowohl auf globaler als auch auf Länderebene. In Bezug auf Umsatz und Volumen enthält die Segmentierungsstudie die korrekten Prognosen und Berechnungen. Darüber hinaus bietet die Forschungsstudie wichtige Wachstumstrends und -möglichkeiten innerhalb der Diammoniumhydrogenphosphat-Marktkategorien, die bei der Entwicklung effektiver Unternehmenswachstumspläne für den Prognosezeitraum 2022-2028 helfen werden.

Geografische Informationen

Benutzer erhalten nützliche Einblicke aus einer Studie der wichtigsten Regionen und Nationen, die im Rahmen des Berichts behandelt werden, was ihnen helfen wird, Investitionsaussichten zur Erweiterung ihres Geschäfts besser zu identifizieren. Die Statistiken, die auf Umsatz und Marktanteil für bestimmte Regionen und Länder basieren, sind in der Berichtsanalyse enthalten. Darüber hinaus hebt die Studie wichtige Trends und Möglichkeiten hervor, die das Wachstum der Branche in jeder Region unterstützen werden.

Der globale Markt für Diammoniumhydrogenphosphat ist in mehrere Bereiche unterteilt, darunter

Nordamerika

Europa

Asien-Pazifik

Lateinamerika

Mittlerer Osten & Afrika.

Auswirkungen von COVID-19

Darüber hinaus wurden Marktwerte und Anteile unter Verwendung aktueller COVID-19-Pandemieszenarien auf dem weltweiten Diammoniumhydrogenphosphat-Markt geschätzt, was den Benutzern helfen wird, das aktuelle Marktbild besser zu verstehen und entsprechende strategische Unternehmensexpansionspläne zu empfehlen. Während des Prognosezeitraums von 2022 bis 2028 wird der Markt für Diammoniumhydrogenphosphat voraussichtlich mit einer CAGR von xx % wachsen und 2028 xx Millionen US-Dollar erreichen, gegenüber xx Millionen US-Dollar im Jahr 2020.

Wer profitiert von diesem Bericht?

Investoren und Private-Equity-Firmen

Diammoniumhydrogenphosphat Marktanbieter

Distributoren und Lieferanten

Regierungs- und Regulierungsorganisationen

Mehrere Endverbraucher.

Berichtsmethodik

Die Forschung zu Diammoniumhydrogenphosphat basiert auf den neuesten Branchentrends und -aussichten, zusammen mit potenziellen Bedrohungen, wichtigen Antriebskräften sowie wichtigen Einnahmequellen. Die Umfrage wurde nach umfangreicher Sekundärrecherche veröffentlicht, die die Überprüfung einer Reihe von Branchenpublikationen, Anlegerartikeln, offiziellen Statistiken, Unternehmensnachrichten und Pressemitteilungen umfasste. Alle diese Studien werden durch eingehende Primärforschung mit C-Level-Branchenexperten untermauert, was zu einer Umsatzprognose für den Markt für Diammoniumhydrogenphosphat führt.

