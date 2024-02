Diammoniumphosphat-Marktgröße 2023–2030 Globale Industrieanalyse, Marktanteil, Top-Key-Player

Der weltweite Markt für Diammoniumphosphat hatte im Jahr 2022 einen Wert von rund 60,89 Milliarden US-Dollar und soll bis 2030 auf rund 75,61 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 2,74 % zwischen 2023 und 2030.

Der weltweit am häufigsten verwendete Phosphordünger ist das Diammoniumphosphat. Diammoniumhydrogenphosphat ist der IUPAC-Name des Diammoniumphosphats. Das Molekulargewicht von Diammoniumphosphat beträgt 132,06 und seine chemische Formel lautet (NH4)2HPO4. Das Diammoniumphosphat ist ein Kompost, der in granulierter Form anfällt und eine Größe von 5–5 mm hat. Das Diammoniumphosphat sollte innerhalb von 24 Monaten ab Herstellungsdatum verbraucht werden.

Diammoniumphosphat-Markt

Globaler Diammoniumphosphat-Markt: Wachstumsfaktoren

Der Haupttreiber für das Wachstum des Diammoniumphosphat-Marktes ist die steigende Nachfrage aus dem Agrarsektor. Aufgrund des Kostenfaktors bevorzugen die Hersteller in der Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie eher künstliche Wirkstoffe als biologische Wirkstoffe. Diammoniumphosphat wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, beispielsweise als Lebensmittelfarbe, als Konservierungsmittel und als Aromastoff. In den Entwicklungsregionen sind der Anstieg der Investitionen im Agrar- und Lebensmittelsektor und das Wachstum der industriellen Entwicklung einige der Faktoren, die zum Marktwachstum beitragen. Es gibt Volkswirtschaften, deren Einnahmen in hohem Maße vom Agrarsektor abhängig sind. Diese Tatsache erhöht die Nachfrage nach Diammoniumphosphat und trägt zum Marktwachstum bei.

Globaler Diammoniumphosphat-Markt: Regionale Analyse

Die geografische Segmentierung des globalen Diammoniumphosphat-Marktes ist in Nordamerika, Lateinamerika, Osteuropa, Westeuropa, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Im asiatisch-pazifischen Raum sind die Faktoren, die zum Marktwachstum beitragen, die robuste industrielle Entwicklung und steigende Investitionen für Ernährung und Landwirtschaft in Entwicklungsregionen wie Indien und China. Die steigende Nachfrage nach Diammoniumphosphat durch die wachsende Bevölkerung und das wachsende verfügbare Einkommen der Verbraucher sind einige der Gründe, die zum Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum beitragen. Der andere Faktor, der zum Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum beiträgt, ist die hohe Abhängigkeit von Diammoniumphosphat im Agrarsektor. Die Region, die den Diammoniumphosphat-Markt dominiert, ist Nordamerika und hält den höchsten Marktanteil auf dem Weltmarkt. Auf Nordamerika folgt Europa.

Globaler Diammoniumphosphat-Markt: Segmentierung

Das weltweite Diammoniumphosphat ist in seine Anwendungen, Endverbrauchsindustrie, Qualität und Wirkstoffe unterteilt. Auf der Grundlage der Anwendungen wird der Weltmarkt in Brandschutzmittel, einen Nährstoff für Hefe und in zahlreichen anderen Prozessen der Fermentation, wasserlösliche Düngemittel, Feuerlöschpulver und andere industrielle Prozesse unterteilt. Abhängig von der Endverbrauchsbranche wird der Markt in die Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft, Medizin und andere eingeteilt. Auf der Grundlage der Qualität wird der Markt in technische Qualität und DAP-Kristall unterteilt. Abhängig von den Wirkstoffen ist der Markt in Farbstoffe, Aromen, Antioxidantien, Konservierungsmittel und Antiinfektiva unterteilt.

Nach Typ

Industriequalität

Lebensmittelqualität

Auf Antrag

Feuerdämmend

Lebensmitteldünger

Andere

Globaler Diammoniumphosphat-Markt: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern, die am Diammoniumphosphat-Markt beteiligt sind, gehören:

Vigyan-Chemikalien

Pacific Chemicals Ltd.

Liuguo Chemical

Shangdong Lubei Chemical

Sichuan Blue Sword Chemical Co. Ltd.

Phosphates Corporation

OCP-Gruppe

Innophos

Mosaik

PhosAgro

RPC

Nährstoffe

Changfeng Chemical

Ronghong Chemical

Sundia Chemical

Wengfu Chemical

Lanjian Chemical

SinoFert

Mississippi-Phosphate

Lifosa

Shucan Chemical

Chemikalien zum Erwachen des Löwen aus Wuhan

Globaler Diammoniumphosphat-Markt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaUKFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

