Faserzement-Marktgröße 2023–2030 Globale Industrieanalyse, Marktanteil, Top-Key-Player

Der globale Faserzementmarkt hatte im Jahr 2022 einen Wert von rund 16,61 Milliarden US-Dollar und soll bis 2030 auf rund 24,53 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 5,00 % zwischen 2023 und 2030.

Globaler Faserzementmarkt: Überblick

Faserzement wird auch als Baustoff oder Verbundbaustoff aus Holzfasern, Portlandzement, Wasser und Kieselsäure bezeichnet, der im Bauwesen eingesetzt wird. Sie verfügen über hervorragende Eigenschaften wie hohe Vielseitigkeit, Haltbarkeit, Wärmedämmung, Wasserbeständigkeit, Flexibilität und hohe Festigkeit; Daher wird es häufig bei der Herstellung von Dach- und Fassadenprodukten verwendet.

Faserzementmarkt

Hausbesitzer, professionelle Bauherren und Bauunternehmer haben sie Asbestzementprodukten vorgezogen. Diese Produkte zeichnen sich durch geringe Wartungskosten aus und werden daher häufig zum Trimmen, für Verkleidungen, für Dächer und in anderen Bereichen eingesetzt. Der Zement reagiert mit Wasser und es entsteht eine harte Steinbildung. Die Faserverstärkung im Zement macht ihn zu einem langlebigen und starken Baumaterial. Faserzement verringert den kommerziellen Wert und verbessert die Leistung. Darüber hinaus bietet es Vorteile für Bauprodukte wie Verkleidungen und Dächer.

Globaler Faserzementmarkt: Wachstumsfaktoren

Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage von Baufachleuten nach Faserzement aufgrund der Produkteigenschaften den globalen Faserzementmarkt in Zukunft ankurbeln wird. Die rasche Industrialisierung und die zunehmende Bautätigkeit weltweit sind weitere Schlüsselfaktoren für das Wachstum des Weltmarktes. Faserzement ist auf dem Weltmarkt stark nachgefragt, da die hohe Effizienz von Faserzementprodukten und die schnelle Urbanisierung und Industrialisierung in Entwicklungsländern das Wachstum des globalen Faserzementmarktes weiter beeinflussen.

Darüber hinaus fördern ein Verbot von Asbestprodukten und eine boomende Bauindustrie das globale Marktwachstum. Darüber hinaus wird erwartet, dass steigende Investitionen in die Infrastrukturentwicklung und finanzielle Unterstützung durch Regierungsbehörden das Gesamtwachstum des Faserzementmarktes ankurbeln werden. Es wird jedoch erwartet, dass Faserzement einer starken Konkurrenz durch andere Produkte auf dem Markt wie Vinylverkleidungen ausgesetzt sein wird, was das Wachstum des Weltmarktes behindern könnte.

Globaler Faserzementmarkt: Segmentierung

Der globale Faserzementmarkt wird je nach Endverbraucher in den Nichtwohnsektor und den Wohnsektor unterteilt. Basierend auf der Anwendung wird der globale Markt in Dach-, Form- und Zierleisten, Arbeitsplatten, Verkleidungen, Decken und Trägerplatten unterteilt. Von diesen ist das Segment der Verkleidungsanwendungen das führende auf dem Weltmarkt. Darüber hinaus ist der globale Faserzementmarkt nach Rohstoffen wie Zellulosefasern, Portlandzement, Kieselsäure und anderen unterteilt.

Globaler Faserzementmarkt: Regionale Analyse

Die schnell zunehmenden Bauaktivitäten im asiatisch-pazifischen Raum trugen zur höheren Nachfrage nach Faserzement bei und dürften seine Dominanz in den nächsten Jahren beibehalten. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Faserzement in Entwicklungsländern wie Nordamerika und Europa aufgrund der Kehrtwende in der verarbeitenden Industrie und strenger Vorschriften in naher Zukunft deutlich zunehmen wird. Die USA und Japan gelten als die am schnellsten wachsenden Märkte für Faserzement und es wird erwartet, dass sich dieser Wachstumstrend in naher Zukunft fortsetzen wird. Der Wohnimmobiliensektor wird in Entwicklungsländern wie Indien, Kanada und China voraussichtlich schnell wachsen.

Globaler Faserzementmarkt: Wettbewerbsfähige Akteure

Die wichtigsten Akteure, die den globalen Faserzementmarkt dominieren, sind

Elementia SA de CV

Akzo Nobel NV

Central Fiber LLC

Ecolab Incorporated

Building Materials Corporation of America

Imerys SA

Hardie (James) Industries plc.

Dow Chemical Company

PPG Industries Incorporated

Canfor Corporation

Mercer International Incorporated

US Silica Holdings Incorporated.

Der globale Faserzementmarkt ist wie folgt segmentiert:

Nach Rohstoffen

Zellulosefaser

Portland-Zement

Silizium

und andere

Vom Endbenutzer

Nichtwohnsektor

Wohnsektor

Auf Antrag

Überdachung

Formen und Trimmen

Arbeitsplatten

Abstellgleis

Decke

Backerboards

Globaler Faserzementmarkt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaUKFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Naher Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

