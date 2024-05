Furfurylalkohol-Marktgröße, Branchenanteil und Prognose, 2030

Der Markt für Furfurylalkohol wird 2022 volumenmäßig auf 542,99 Millionen USD geschätzt und soll bis Ende 2030 auf 904,36 Millionen USD wachsen. Der Markt für Furfurylalkohol soll mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,59 % wachsen.

Das Forschungspapier befasst sich mit Preisanalysen, Branchentrends, Wachstumsfaktoren und globalen Marktbeschränkungen. Darüber hinaus untersucht es das Wettbewerbsumfeld und die regionale Verteilung des Furfurylalkoholmarktes.

Furfurylalkohol-Markt

Globaler Furfurylalkohol-Markt: Überblick

Furfurylalkohol ist eine furanhaltige chemische Verbindung. Als Ergebnis natürlicher Fermentation, Reifung, Alterung und Räuchern von Lebensmitteln ist es das wichtigste Element in Lebensmitteln. Furfurylalkohol ist kein aus Öl gewonnenes Molekül. Es wird aus einfachen Rohstoffen wie Reishülsen, Zuckerrohrbagasse, Maiskolben und pflanzlichen Resten wie Haferhülsen hergestellt.

Globaler Furfurylalkoholmarkt: Wachstumsfaktoren

Furfurylalkohol hilft bei der Lösung mehrerer Probleme im Zusammenhang mit den bei der Herstellung von Produkten verwendeten Rohstoffen. Der globale Furfurylalkoholmarkt wird durch die zunehmende Verwendung von Furfurylalkohol in den Bereichen Gießerei, Lebensmittel und Getränke, Energie, Pharmazie und Landwirtschaft angetrieben. Darüber hinaus wird erwartet, dass das wachsende Bewusstsein für die Umweltschäden, die gefährliche Chemikalien verursachen können, die Nachfrage nach Bioalkoholen erhöhen wird. Die Sektoren setzen auf innovative biobasierte Produkte und nachhaltige Produktionsverfahren, um die Vorschriften zu schädlichen Emissionen einzuhalten.

Der Markt wächst aufgrund der zunehmenden Produktion von grünen Chemikalien unter Verwendung von Prozessen wie Fermentation, Enzymen und Biokatalyse. Furfurylalkohol wird im industriellen Sektor auch häufig als Lösungsmittel verwendet, und der Markt wächst aufgrund des steigenden Bedarfs an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). So hat beispielsweise der Basmatireishersteller KRBL im Dezember 2016 in Punjab eine Fabrik für Furfurylalkohol errichtet. Aufgrund der starken Nachfrage nach dieser biobasierten Chemikalie in Indien wandelt die Anlage Furfurylöl, das aus Reishülsen gewonnen wird, in Furfurylalkohol um.

Darüber hinaus findet die Substanz in Polymeren und Harzen breite Anwendung. Der Markt für Furfurylalkohol wird durch eine Zunahme der Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen im Bereich Raketentreibstoff angetrieben. Im Gießereisektor ist Furfurylalkohol auch für die Herstellung von Formen für den Metallguss unverzichtbar. Der Markt wächst auch aufgrund all dieser Aspekte. Schwankungen bei den Rohstoffpreisen werden jedoch wahrscheinlich die Expansion des globalen Furfurylalkoholmarktes behindern. Staatlich unterstützte Programme zur Förderung der Produktion umweltfreundlicher und biobasierter Produkte bieten Branchenakteuren jedoch Möglichkeiten, nachhaltige und biobasierte Materialien herzustellen, was für den weltweiten Furfurylalkoholmarkt im Verlauf des Prognosezeitraums von Vorteil sein könnte.

Globaler Furfurylalkoholmarkt: Segmentierung

Basierend auf Anwendung, Endverbrauch und Geografie ist der Furfurylalkohol-Markt weltweit segmentiert. Der globale Markt ist je nach Anwendung in Kategorien wie Korrosionsinhibitoren, Lösungsmittel, Harze und andere unterteilt. Der globale Markt ist je nach Endverbrauch in Kategorien unterteilt, darunter Farben und Beschichtungen, Landwirtschaft, Gießereien, Lebensmittel und Getränke sowie Medikamente.

Globaler Markt für Furfurylalkohol: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Furfurylalkohol gehören unter anderem Furnova Polymers Ltd., Xian Welldon Trading Co., Ltd., Hongye Holdings Group Corp., Ltd., Shandong Crownchem Industries Co., Ltd., SilvateamS.pa, Hebeichem, DalinYeb, TransFurans Chemicals bvba, Linzi Organic Chemical Inc. Ltd. und ILLOVO SUGAR AFRICA (PTY) LTD.

Globaler Furfurylalkoholmarkt: Regionale Analyse

Mit mehr als 60 % des Gesamtumsatzes dominiert Furfurylalkohol den asiatisch-pazifischen Raum. Dies liegt daran, dass das Produkt in immer mehr Lebensmitteln, darunter Backwaren, Getränke, Süßigkeiten, Bratensoßen, gefrorene Milchprodukte, Puddings und Fleischprodukte, als Geschmackszutat verwendet wird. Furfurylalkohol ist das Hauptprodukt der Furfural-Herstellung in China. Mit über 80 % der weltweiten Produktion ist China der bevorzugte Produzent von Furfurylalkohol. Die Mehrheit der Teilnehmer des Landes beschäftigt sich mit der Herstellung von Furfural und Furfurylalkohol, um einen Kostenvorteil zu erzielen.

Darüber hinaus ist Europa für die Umsatzgenerierung auf dem weltweiten Furfurylalkoholmarkt von entscheidender Bedeutung. Deutschland spielt eine bedeutende Rolle im Lebensmittel- und Getränkegeschäft in Europa. Etwa ein Drittel der Lebensmittel- und Getränkeprodukte des Landes werden exportiert. Dank der Bemühungen seiner Kunden verfügt Deutschland heute über den größten Lebensmittel- und Getränkeeinzelhandel in Europa.

Furfurylalkohol-Markt: Wettbewerbsanalyse

Zu den Hauptakteuren auf dem globalen Markt für Furfurylalkohol gehören:

Furnova Polymers Ltd

Xian Welldon Trading Co Ltd

Hongye Holdings Group Corp Ltd

Shandong Crownchem Industries Co. Ltd

SilvateamS.pa

Hebeichem

DalinYeb

TransFurans Chemicals bvba

Linzi Organic Chemical Inc. Ltd

ILLOVO SUGAR AFRICA (PTY) LTD

Der globale Markt für Furfurylalkohol ist wie folgt segmentiert:

Nach Anwendung

Korrosionsinhibitoren

Lösungsmittel

Harze

Andere

Nach Endverwendung

Farben & Lacke

Landwirtschaft

Gießerei

Essen & Trinken

Pharmazeutika

Andere

Globaler Furfurylalkoholmarkt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreich GroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

