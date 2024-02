Geokunststoffe-Marktgröße 2023-2030 Globale Industrieanalyse, Marktanteil, Top-Key-Player

Die globale Marktgröße für Geokunststoffe wurde im Jahr 2022 auf 9,80 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis Ende 2030 15,96 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von fast 6,28 % zwischen 2023 und 2030.

Globaler Geokunststoffmarkt: Überblick

Geokunststoffe sind Polymerprodukte, die in der Geotechnik und im Bauwesen eingesetzt werden. Sie bestehen aus hochdichtem Polyethylen, Polyester und Polypropylen. Geokunststoffe sind kostengünstige, äußerst langlebige Materialien und vielseitig in verschiedenen hydraulischen, geotechnischen und ökologischen Anwendungen. Sie können integriert werden, um als Verstärkungen, Separatoren, Flüssigkeits- und Gasbarrieren, Filter und Entwässerungserleichterer zu fungieren. Es verfügt außerdem über mehrere günstige physikalische Eigenschaften wie Haltbarkeit, Festigkeit und Steifigkeit. Geokunststoffe behalten ihre Eigenschaften, wenn sie widrigen Umweltbedingungen ausgesetzt werden. Sie verleihen dem darunter liegenden Boden in Straßen und Eisenbahnschienen Festigkeit und Stabilität.

Geokunststoffmarkt

Globaler Geokunststoffmarkt: Wachstumsfaktoren

Die weltweite Akzeptanz von Geokunststoffen dürfte das globale Wachstum des Geokunststoffmarktes vorantreiben. Entwicklungs- und Industrieländer investieren enorme Summen in Umwelt- und Infrastrukturprojekte, die das Marktwachstum ankurbeln sollen. Zu den weiteren Faktoren, die den Markt beeinflussen, gehören die regulatorische Unterstützung zur Verbesserung der öffentlichen Einrichtungen, die steigende Nachfrage nach Abfall- und Wasseraufbereitungsanwendungen sowie mehrere Projekte, die von der nationalen Regierung angenommen wurden. Geokunststoffe werden bei Umweltaktivitäten und im Bauwesen wie Filterung und Deponierung sehr bevorzugt. Der Transportsektor nutzt in großem Umfang Geokunststoffe, deren Wachstum in naher Zukunft wahrscheinlich zunehmen wird. Die stetig steigende Nachfrage nach Geokunststoffen zur sicheren Entsorgung von Normalabfällen, Industrieabfällen und gefährlichen Abfällen könnte das Marktwachstum vorantreiben. Allerdings ist ein instabiler Preis der Rohstoffe der größte hemmende Faktor des Marktes.

Globaler Geokunststoffmarkt: Segmentierungsanalyse

Der globale Geokunststoffmarkt wird nach Typ, Anwendung und Geografie klassifiziert. Das Typensegment wird in Geotextilien, Geogitter, Geomembranen, Geonetze und Geoschäume unterteilt. Das Segment Geomembranen trug den größten Marktanteil bei, während Geotextilien den zweitgrößten Anteil hatten. Basierend auf der Anwendung ist der Markt in Erosionsschutz, Eisenbahnstabilisierung, Bergbau, Wasserwirtschaft, Straßenindustrie, Bodenverstärkung und Abfallwirtschaft fragmentiert. Die geografische Segmentierung des Marktes umfasst Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika.

Globaler Geokunststoffmarkt: Regionale Analyse

Die Region, die den Geokunststoffmarkt dominiert, ist der asiatisch-pazifische Raum, der sich zum am schnellsten wachsenden Markt für Geokunststoffe entwickelt hat. Russland, Indien und China verzeichnen aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Geokunststoffen in Geotechnik- und Bauprojekten ein robustes Marktwachstum. Malaysia und Südkorea hatten aufgrund der Durchführung großer Infrastrukturprojekte den größten Marktanteil. Nordamerika ist aufgrund der Präsenz wichtiger Marktteilnehmer und der zunehmenden Zahl von Abfall- und Wassermanagementprojekten in der Region der zweitgrößte Markt für Geokunststoffe. Europa setzt Geokunststoffe zunehmend in der Abfall- und Wasseranwendung sowie im Bausektor ein und steigert so das globale Wachstum des Geokunststoffmarktes.

Globaler Geokunststoffmarkt: Wettbewerbsfähige Akteure

Die wichtigsten Marktteilnehmer auf dem globalen Geokunststoffmarkt sind

GEO Synthetics LLC

NAUE GmbH & Co. KG

Tenax Corporation

TenCate Geosynthetics

Polymer Group, Inc.

GSE Umwelt

Huifeng Geokunststoffe

und Low & Bonar Plc.

Globale Marktsegmente für Geokunststoffe

Nach Produkttyp

Geotextilien (gewebte und nicht gewebte Geotextilien)

Geomembran

Geokomposit

Geosynthetische Tonauskleidungen

Geogitter und andere (Geomesh, Geozellen, Geonetze)

Nach Funktion

Trennung

Drainage

Filtration

Eindämmung

Verstärkung

Versiegelung und andere (Barrieren, Schutz)

Nach Rohstofftyp

Polypropylen

Polyethylen (HDPE, MDPE, LDPE, andere)

Polyester

Polyvinylchlorid

Polymid

und andere.

Auf Antrag

Straßen und Autobahnen

Eisenbahnen

Brücken und Tunnel

Meeres- und Küstenstruktur

Bergbau

Wasserverwaltung

Umwelt (Abfalleindämmung, Deponie, Entwässerung, Sonstiges)

Landwirtschaft (Erosionsschutz, Bodenverstärkung, Sonstiges)

und andere.

Nach Endverbrauchsindustrie

Wohnungsbau

Gewerbebau

Industriebau

und Infrastruktur.

Globaler Geokunststoffmarkt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaUKFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

