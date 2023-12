Globale Ileostomie-Marktgröße, Anteil, Wachstumsbericht 2030

Dem Bericht zufolge wurde die weltweite Nachfrage nachIleostomie-Marktim Jahr 2018 auf1.288,2 Millionen US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich bis Ende 2025 einen Umsatz von2.095,8 Millionen USD generieren, was einem Wachstum von a entspricht CAGR von 7,2 %zwischen 2019 und 2025.

Überblick über den Ileostomie-Markt

Der Bericht umfasst Prognosen und Analysen für den globalen Ileostomie-Markt. Die Studie liefert historische Daten von 2016 bis 2018 sowie Prognosen von 2019 bis 2025 basierend auf dem Umsatz (in Mio. USD). Mithilfe eingehender Sekundärforschung werden die Gesamtmarktgröße, Top-Akteure der Branche, Top-Produkte, Branchenverbände usw. ermittelt. Makroökonomische Indikatoren wie Aussichten für die Gesundheitsbranche, Gesundheitsausgaben, Forschungsfinanzierung, BIP sowie Unternehmenswebsites und Unternehmensjahresberichte Es wurden auch Weißbücher, Finanzberichte und andere Studien berücksichtigt, um zu den angegebenen Marktzahlen zu gelangen.

Die Ileostomie ist ein Verfahren, das hauptsächlich zur Behandlung von Dickdarmproblemen durchgeführt wird, die mit allgemeinen Medikamenten nicht leicht zu behandeln sind. Eine häufige Ursache für einen Ileostomie-Eingriff ist die entzündliche Darmerkrankung (IBD), die durch eine unregelmäßige Funktion des Darms beim Ausscheiden von Abfallstoffen aus dem Körper entsteht. Dabei handelt es sich um einen Prozess, bei dem eine Öffnung in der Bauchdecke geschaffen wird, um den Abfall abzuleiten, ein sogenanntes Stoma. Die Durchführung erfolgt entweder in einem dauerhaften oder temporären Prozess. Beim herkömmlichen Ansatz erfolgte die Abfallsammlung über externe Beutel, da der Patient keine Kontrolle über den Stuhlgang hatte. Die Kock-Ileostomie ist eine andere Art, bei der ein Teil des Darmbeins zur Bildung eines Beutels für die Abfallsammlung verwendet wird. Dies ist die am meisten bevorzugte Technik der Ileostomie, da sie die Verwendung eines externen Beutels bei dem Eingriff überflüssig macht und dem Patienten die Kontrolle über die Entfernung von Abfallstoffen ermöglicht.

Ileostomie-Marktsegmentierung

Die Studie liefert einen entscheidenden Überblick über den Ileostomie-Markt, indem sie den Markt nach Verfahren, Ausrüstung, Krankheitsindikation, Endbenutzer und Regionen segmentiert. Alle Segmente wurden auf der Grundlage gegenwärtiger und zukünftiger Trends analysiert und der Markt wird von 2019 bis 2025 geschätzt. Der Markt für Ileostomie wird auf der Grundlage des Verfahrens in End-Ileostomie und Schleifen-Ileostomie unterteilt. Das End-Ileostomie-Segment dürfte im Prognosezeitraum mit hoher CAGR wachsen, da es zur Vorbeugung von postoperativen Infektionen beiträgt und im Vergleich zur Schleifen-Ileostomie auch weniger unterstützende Pflege erfordert. Darüber hinaus wird die Schleifenileostomie in Forschungszwecken weltweit weithin bevorzugt. Basierend auf der Art der Ausrüstung ist der Markt in Stomabeutel, Gürtel und Stomabeutel unterteilt. Hüftgürtel, Stomaschutz, Klebesprays und andere. Das Segment der Stomabeutel hielt im Jahr 2018 den größten Marktanteil, da diese weit verbreitet und die bevorzugte Wahl für die Sammlung von Abfallstoffen bei Ileostomieverfahren sind.

Basierend auf der Krankheitsindikation wird der Markt in Krebs, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Divertikulitis und andere unterteilt. Das Krebssegment hatte im Jahr 2018 einen großen Marktanteil, da Darmkrebs Ileostomie-Operationen erfordert und außerdem die Krebsprävalenz weltweit zunimmt. Laut den Statistiken der American Cancer Society aus dem Jahr 2018 wurden allein in den USA fast 146.000 Fälle von Darmkrebs diagnostiziert. Je nach Endverbraucher ist der Markt in Krankenhäuser, ambulante chirurgische Zentren, Kliniken und andere Endverbraucher unterteilt. Die Krankenhäuser hielten im Jahr 2018 aufgrund der verschiedenen chirurgischen Verfahren, die in den Krankenhäusern zur Verfügung standen, einen großen Marktanteil. Die regionale Segmentierung umfasst die aktuelle und prognostizierte Nachfrage für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und den Nahen Osten. Afrika mit seiner weiteren Aufteilung in große Länder. Aufgrund der gut ausgebauten Gesundheitsinfrastruktur und der wachsenden Zahl von Krebsfällen in diesen Regionen hielten Nordamerika und Europa große Marktanteile.

Die Studie berücksichtigt auch Treiber und Rückhaltesysteme für das Ileostoma sowie deren Auswirkungen auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Darüber hinaus umfasst der Bericht eine Untersuchung der Möglichkeiten und Trends, die der Ileostomie-Markt auf globaler Ebene bietet. Verschiedene technische Fortschritte im System wie minimaler Einsatz, kürzere Zeit und Standardergebnisse haben das Wachstum des Marktes für Ileostomietechniken unterstützt. Diese Verfahren bieten eine einfache Schnittstelle und eine bessere Rückverfolgbarkeit gegenüber dem Patienten. Darüber hinaus steigt das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, mit zunehmendem Alter. 90 % der Fälle, in denen dieser Krebs diagnostiziert wird, sind älter als 55 Jahre, und diese Technik wird zur Behandlung der frühen Anzeichen von Darmkrebs eingesetzt. Darüber hinaus engagieren sich Forscher auch für die Erhöhung der Qualitätsstandards und die Verbesserung des Ileostomiemanagements, was den Einsatz der Ileostomietechnik weiter erschwert und so das weitere Marktwachstum ankurbelt.

Hauptakteure des Ileostomie-Marktes

Der Bericht bietet auch eine Marktanteilsanalyse der Unternehmen, um einen umfassenderen Überblick über die wichtigsten Marktteilnehmer zu geben. Brancheneinblicke und Informationen werden im erforderlichen Format bereitgestellt. ZMR erstellt eine Liste von Branchenakteuren (Herstellern), Händlern, Einzelhändlern und Branchenexperten. Zu den Akteuren auf dem Markt für Ileostomie gehören:

Marlen Manufacturing

Coloplast

Smith & Neffe

3M Healthcare

Hollister Incorporated

Pelican Healthcare

Salze im Gesundheitswesen

B. Braun Melsungen AG

Flexicare Medical Ltd.

ConvaTec Inc.

Dieser Bericht segmentiert den globalen Ileostomie-Markt wie folgt:

Globaler Ileostomie-Markt: Analyse des Verfahrenssegments

Ileostomie beenden

Schleifen-Ileostomie

Globaler Ileostomie-Markt: Analyse des Gerätesegments

Stomabeutel

Gürtel & Gürtel

Stomawächter

Klebesprays

Andere

Globaler Ileostomie-Markt: Segmentanalyse der Krankheitsindikation

Krebs

Colitis ulcerosa

Morbus Crohn

Divertikulitis

Andere

Globaler Ileostomie-Markt: Endbenutzersegmentanalyse

Krankenhäuser

Ambulante chirurgische Zentren

Kliniken

Andere Endbenutzer

Globaler Ileostomie-Markt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaUKFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Naher Osten und Afrika

