Globaler nutzungsbasierter Versicherungsmarkt wird mit einer CAGR von 21,3 % bis 2028 schnell florieren – Point Break News

Markteinführung

Zion Market Research hat einen neuen Bericht veröffentlicht, der die untersucht Nutzungsbasierter Versicherungsmarkt – nach Technologie (Blackbox, Smartphone, eingebettete Telematik und OBD-II), nach Paket (Pay-How-You-Drive (PHYD) und Pay-As-You-Drive (PAYD) [Telematics-Based and Device-Based]), Nach Fahrzeugtechnologie (Nutzfahrzeuge und Personenkraftwagen) und Nach Region – Globale Branchenperspektive, umfassende Analyse und Prognose, 2019–2025 in die Tiefe. Der Bericht wurde durch die Untersuchung der kleinen und großen Komponenten des Marktes für nutzungsbasierte Versicherungen erstellt, was sich in seiner umfassenden Segmentierung und geografischen Teile widerspiegelt. Das Wachstumspotenzial und der aktuelle Status des Marktes für nutzungsbasierte Versicherungen werden in dieser Studie für den Prognosezeitraum 2022-2028 behandelt. Das Research umfasst auch historische Daten, aktuelle Marktbedingungen und Prognoseperspektiven. Die Studie untersucht auch den Einfluss aktueller COVID-19-Pandemieszenarien auf den Markt für nutzungsbasierte Versicherungen, sodass der Benutzer taktische Geschäftsentscheidungen treffen und langfristige Wachstumsstrategien entwickeln kann.

Die globale Marktgröße für nutzungsbasierte Versicherungen wurde im Jahr 2021 auf 19,6 Mrd. USD geschätzt und soll bis 2026 voraussichtlich 66,8 Mrd. USD erreichen und im Prognosezeitraum mit einer jährlichen Wachstumsrate von 27,7 % wachsen.

Faktoren wie niedrigere Versicherungsprämien im Vergleich zu regulären Versicherungen, staatliche Vorschriften zur Telematik, eine hohe Akzeptanz von Connected-Car-Diensten und die wachsende Zahl von Straßenfahrzeugen werden voraussichtlich die Nachfrage nach dem nutzungsbasierten Versicherungsmarkt antreiben.

Herstellerinformationen

Die in diesem Bericht behandelten führenden Marktteilnehmer sind: Danlaw, Inc., Allianz SE, Allstate Insurance Company, Cambridge Mobile Telematics, UnipolSai Assicurazioni SpA, Desjardins Group, Assicurazioni Generali SPA, Liberty Mutual Insurance.

Die Top-Player auf dem weltweiten Markt für nutzungsbasierte Versicherungen werden in dem Bericht hervorgehoben. Der Bericht enthält eine vollständige Beschreibung der wichtigen Akteure, einschließlich ihrer Betriebsgewinne, Funktionsbereiche, Wettbewerbslandschaft und jüngsten Entwicklungen. Bei der Wettbewerbsanalyse werden die regionale Präsenz, die Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsprojekte, Distributoren und das Dienstleistungsangebot berücksichtigt. Diese prominenten Spieler wurden auch auf der Grundlage der oben genannten Merkmale ausgewählt. All diese Elemente ermöglichen es dem Benutzer, sich auf die wichtigsten Parameter zu konzentrieren und Ziele zu setzen, um auf dem globalen Markt wettbewerbsfähig zu sein.

Segmentierung

Die globale Marktstudie ist in Abhängigkeit von einer Vielzahl von Faktoren in Segmente und Untersegmente unterteilt. Innerhalb des globalen Marktes für nutzungsbasierte Versicherungen werden mehrere potenzielle, anhaltende Trends für jedes Segment und Untersegment angesprochen. Das Kapitel enthält genaue Volumen- und Wertprognosen und Berechnungen für den Prognosezeitraum 2022-2028. Dies ermöglicht dem Benutzer, sich auf die wichtigste Ecke der Branche und die Variablen zu konzentrieren, die ihr Wachstum in der nutzungsbasierten Versicherungsbranche vorantreiben. Die Berichtsstudie erklärt auch, warum die anderen Kategorien des globalen Marktes so langsam oder konstant wachsen.

Regionale Informationen

Der globale Markt für nutzungsbasierte Versicherungen ist in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika. Die in der Studie angebotenen regionalen Daten helfen dem Benutzer bei der Klassifizierung bemerkenswerter weltweiter Marktchancen für nutzungsbasierte Versicherungen, die in verschiedenen Bereichen und Ländern bestehen. Die Studie umfasst auch eine Analyse von Umsatz und Volumen in jedem Bereich sowie in den jeweiligen Ländern.

COVID-19-Auswirkungsanalyse

Der Einfluss der COVID-19-Pandemiekrise auf Marktszenarien ist die Grundlage für die Covid-19-Analyse. Darin enthalten sind die finanziellen Auswirkungen des Covid-19-Ausbruchs auf die Marktsegmente, regionalen Märkte und die gesamte Branche. Die Forschung umfasst auch eine vollständige Auswirkungsanalyse, die alle während der Pandemie erlassenen Regierungsrichtlinien, zwischenzeitliche Stilllegungen von Produktionseinheiten, die aktuelle Inkarnation der Lieferkette und ihre potenziellen Auswirkungen auf das Gesamtmarktwachstum berücksichtigt. Die Marktforschung zur COVID-19-Auswirkungsanalyse wird Benutzern helfen, die globale Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen zu verstehen und so eine effektive Geschäftsstrategie umzusetzen, um mit Wettbewerbern zu konkurrieren.

Berichtsmethodik

Die Zion-Marktforschung basiert auf der Kombination, Auswertung und dem Verständnis von Daten über den globalen Markt, die aus vielen Quellen stammen. Die Vision des Research-Analysten wird aus primärem und sekundärem Research gebildet, um ein umfassendes Bild des Marktes darzustellen. Die globale Marktforschung für nutzungsbasierte Versicherungen wurde unter Berücksichtigung der wichtigsten Treiber, potenziellen Bedrohungen, wichtigen Einnahmequellen und der neuesten Trends und Aussichten erstellt.

