„Hanna“ auf Amazon Prime Video: Wann startet die dritte Staffel?

Amazon bringt eine beliebte Serie zurück: „Hanna“ geht in die dritte Runde auf Prime Video. Wir verraten das Startdatum und zeigen den actionreichen Trailer.

In einem neuen Trailer gibt Amazon Prime Video* einen guten Einblick, auf was sich Fans der Serie „Hanna“ in Staffel 3 freuen dürfen. Demnach wird die Geschichte um Hanna (Esme Creed-Miles), wie auch in den Staffeln davor, spannend und actionreich weitererzählt.

„Hanna“: Was passiert in der dritten Staffel?

Zu Beginn der neuen Season werden Hanna und die anderen Elitekämpfer in die Welt entlassen. Erschaffen von der Organisation Utrax, fängt die junge Frau an, diese zu hinterfragen. Die ausgebildete Auftragskillerin will Utrax schließlich im Geheimen zerstören. Doch dafür braucht sie Hilfe. Letztendlich verbündet sie sich mit Marissa Wiegler (Mireille Enos), die eigentlich ihre Rivalin ist, um ihr Ziel zu erreichen. Sollte es ihnen gelingen, ist Hanna frei.

Lesen Sie auch: „Arcane“: Wann kommen die neuen Folgen des Netflix-Hits?

Amazon Prime Video: „Hanna“- Staffel 3 – Offizieller Trailer

Lesen Sie auch: „S.W.A.T.“: Wann können sich Fans auf Staffel 4 freuen?

„Hanna“- Staffel 3: Startdatum auf Amazon Prime Video

Verfügbar sind die neuen Episoden für Kunden von Amazon Prime Video ab 24. November 2021. Ab dann können sich Fans der Serie auf sechs, und nicht mehr wie bisher acht, Folgen freuen. Ob nach Staffel 3 Schluss ist, wurde aber noch nicht konkret bestätigt. Der Serienmacher David Farr jedenfalls könnte sich verschiedener Medienberichten zufolge vorstellen, die Geschichte um Hanna über drei Staffeln hinaus zu erzählen. Sollte die neue Staffel gut bei den Zuschauern ankommen und auch das Team bereit für eine Fortsetzung sein, sollte dem nichts im Wege stehen. Es bleibt also spannend. (swa) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.