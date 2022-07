Keurig Dr. Pepper unterzeichnet Vereinbarung zum Vertrieb von abgepacktem McCafé-Kaffee

Keurig Dr. Pepper und McDonald’s haben in einem langfristigen Projekt zusammengearbeitet, das ab dem 2. Halbjahr 2020 beginnen soll, wie es in der Pressemitteilung heißt. Berichten zufolge wird dieser Deal es Keurig ermöglichen, seine verpackten McCafé-Kaffeebohnen und Kaffeesatz in den USA zu liefern, zu vertreiben und zu vermarkten zu einem Ende.

Zuvor wurde die Produktion von McCafé K-Cup-Schoten von Keurig Dr. Pepper für die USA abgeschlossen. In der Pressemitteilung erklärte Linda Van Gosen, Vizepräsidentin für Menüinnovation in den USA von McDonald’s: „Wir konzentrieren uns darauf, McCafé zum Erfolg zu führen -to-Coffee-Marke für unsere Kunden, und wir sind zuversichtlich, dass diese Strategie das Image der Marke McCafé im Einzelhandel stärken wird.“

Für Keurig Dr. Pepper soll das ein Schlüsselgeschäft werden. Mit der kontinuierlichen Entwicklung auf dem Kaffeeeinzelhandelsmarkt wird Keurig Dr. Pepper seine charakteristischen Limonaden und Kaffees mit seinen bekannten Markennamen wie Keurig, Green Mountain Coffee Roasters und The Original Donut Shop bereichern.

Das enorme Wachstum der Verwendung von Kaffee hat zahlreiche Lebensmittel- und Getränkeunternehmen dazu veranlasst, in den Kaffeemarkt einzusteigen. Aufgrund der wachsenden Zahl von Kaffeetrinkern in der US-Region wird der Kaffeemarkt in den USA im Zeitraum 2019–2024 mit schätzungsweise 8,1 % CAGR ein enormes Wachstum aufweisen. Die Umfrage der National Coffee Association besagt, dass etwa 64 % der amerikanischen erwachsenen Bevölkerung jeden Tag Kaffee konsumieren, was die maximale Durchdringung seit 2012 darstellt. Laut einer Studie der National Coffee Association neigen über 70 % der Benutzer dazu, Kaffee zu Hause zu trinken . Diese Situation hat dazu geführt, dass viele Marken in den Kaffeemarkt eingetreten sind.

In ähnlicher Weise hat Nespresso kürzlich mit der Produktion des allerersten 100% puertoricanischen Kaffees begonnen. Und dabei sollen der Dramatiker Lin-Manuel Miranda und Markenbotschafter George Clooney dem Unternehmen helfen. Der neu eingeführte Kaffee trägt den Namen Cafecito De Puerto Rico und wird in limitierter Auflage hergestellt.