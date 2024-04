Kranmarktgröße, Branchenanteil und Prognose, 2032

Der weltweite Kranmarkt wurde im Jahr 2023 auf 51,25 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 77,48 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,70 % wachsen. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Wachstumshemmnisse und Auswirkungen auf die Nachfrage für den weltweiten Kranmarkt für den Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung der sich ergebenden Möglichkeiten im Kranmarktsektor unterstützen.

Kranmarkt: Übersicht

Ein Kran ist ein massives Gerät mit Seilscheiben, Hebeseilen und Drahtseilen oder Ketten. Er wird hauptsächlich zum Transport großer Objekte von einem Ort zum anderen eingesetzt. Die Bauindustrie ist der Endverbrauchersektor, in dem Kräne am häufigsten eingesetzt werden. Die Bautätigkeit hat in allen Schwellenländern deutlich zugenommen, was die Nachfrage nach Kränen erhöht hat. Raupenkrane, Radkrane, Seitenauslegerkrane, Eisenbahn-, Portal- und Luftkrane sind nur einige der verschiedenen Arten von Kränen auf dem Markt.

Kranmarkt: Segmentierung

Der Produkttyp und die Lieferart von Kränen bilden die beiden Segmente des globalen Marktes. Der globale Markt ist je nach Produktart in drei Segmente unterteilt: Mobilkräne, Schiffskräne und stationäre Kräne. Autokräne, Raupenkräne, Portalkräne, Schwimmkräne, All-Terrain-Krane, Seitenauslegerkräne, Luftkräne und Eisenbahnkräne sind die verschiedenen Unterkategorien des Mobilkransegments. Schiffskräne, Hafenkräne und verschiedene Arten von Kränen sind dem Schiffskransegment zugeordnet. Turmdrehkräne, Wippkräne, Derrickkräne mit starren Beinen, Brückenkräne und Unterflurkrane sind die verschiedenen Unterkategorien des stationären Kransegments. Der Markt ist je nach Lieferart in die Branchen Automobil, Bergbau, Öl und Gas, Bau, Schifffahrt, Hafenbau und andere unterteilt.

Kranmarkt: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Kräne wird vor allem durch die Zunahme großer Entwicklungsprojekte in verschiedenen Entwicklungsregionen und den wachsenden Bedarf an Smart Cities angetrieben. Die Erhöhung der Beträge, die Regierung und Privatsektor in den Aufbau von Infrastruktur investieren, ist der Haupttreiber für die Marktexpansion. Ein weiterer Grund für die Expansion des Marktes ist der steigende Bedarf an Hebezeugen mit hoher Kapazität, der wiederum die Nachfrage nach Spezialgütern wie Mobilkränen ankurbelt.

Kranmarkt: Regionale Analyse

Der weltweite Kranmarkt ist auf Grundlage der geografischen Segmentierung in Regionen unterteilt, die Nordamerika, Westeuropa, Asien-Pazifik, den Nahen Osten und Afrika, Lateinamerika und Osteuropa umfassen. Der Asien-Pazifik-Raum ist die dominierende Region auf dem Kranmarkt. Aufgrund der bemerkenswerten Entwicklung der Bauindustrie wird diese Dominanz in den kommenden Jahren anhalten. Entwicklungsländer wie China und Indien machen den Großteil des weltweiten Kranmarkteinkommens im Asien-Pazifik-Raum aus. Europa wird der nächste bedeutende Markt für Kräne sein. Kräne aus der westeuropäischen Region sind stärker gefragt. Darüber hinaus gibt es in Nordamerika einen entwickelten Markt für Kräne. Der Markt in dieser Region wird in den kommenden Jahren voraussichtlich schnell wachsen. Der Nahe Osten und Afrika verzeichnet derzeit ein moderates Marktwachstum.

Kranmarkt: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern auf dem Kranmarkt gehören:

Terex Corporation

Altech Industries

XCMG Baumaschinen Co., Ltd.

Kato Works Co., Ltd.

Hitachi Sumitomo Heavy Industries Baukrane Co., Ltd.

Columbus McKinnon Corporation

Firmengruppe Liebherr

Zoomlion Schwerindustrie Wissenschaft und Technologie Co., Ltd.

Tadano GmbH

Sany Schwerindustrie Co., Ltd.

Kobelco Baumaschinen Co., Ltd.

Furukawa Unic Corporation.

Der globale Kranmarkt ist wie folgt segmentiert:

Nach Produkttyp

Mobilkräne

Schiffskräne

Festinstallierte Kräne

Nach Versorgungsart

Automobilindustrie

Öl- und Gasindustrie

Baugewerbe

Bergbauindustrie

Schifffahrt & Hafenbau

und andere

Kranmarkt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

