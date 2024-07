Manganlegierungen Marktgröße, Anteil, Trends, Wachstum 20302

Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 7,79 % zwischen 2023 und 2030 wird erwartet, dass der globale Markt für Manganlegierungen, dessen Wert im Jahr 2022 auf rund 25,80 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, bis 2030 einen Wert von etwa 47,02 Milliarden US-Dollar erreicht.

Globaler Markt für Manganlegierungen: Überblick

Globaler Markt für Manganlegierungen: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Manganlegierungen wächst weltweit rasant. Der Bedarf an Manganlegierungen in der Automobilindustrie, die zunehmende Anwendung von Mangan in der Stahlindustrie und die zunehmende Verwendung von Silikomangan im Stahlherstellungsprozess sind die Hauptfaktoren für die Expansion des globalen Marktes. Darüber hinaus sind Manganlegierungen die leichtesten Strukturlegierungen. Darüber hinaus ist das Material aufgrund seiner geringen Dichte und seines hohen Festigkeits-Gewichts-Verhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Handel, Biomedizin, Elektrotechnik, Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie Automobilbau geeignet. Darüber hinaus bietet es eine höhere Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit als reines Aluminium.