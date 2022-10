Marktübersicht:

Der Markt für alkoholfreie Getränke leidet unter den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, und infolgedessen führen Branchenführer zahlreiche Sicherheitsstandards, Messungen und Qualitätsprüfungen ein, um das Vertrauen der Verbraucher in ihre Produkte zu stärken. Erhöhte Verkäufe von Getränken mit funktionellen Vorteilen, wie z. B. der Verbesserung der Immunität, werden sich wahrscheinlich positiv auf den Markt auswirken. Diese steigende Nachfrage nach funktionellen Getränken, die die Gesundheit verbessern, ohne den Geschmack zu beeinträchtigen, treibt die Industrie für alkoholfreie Getränke voran.

Auf der anderen Seite führt das erhöhte Verbraucherbewusstsein zu einer sinkenden Nachfrage nach stark gezuckerten, kohlensäurehaltigen Getränken, ein Trend, der sowohl im Off-Trade- als auch im On-Trade-Bereich sichtbar ist.

Zugriff anfordern Vollständiger Bericht ist verfügbar:@ https://www.zionmarketresearch.com/report/non-alkoholic-beverage-market

Die Pandemie hat 2020 auch die Landschaft der Verpackungsgrößen verändert, da sich die Verbraucher für größere Packungsgrößen und Mehrfachpackungen entscheiden, da sie kostengünstiger sind und die Häufigkeit der Ladenbesuche minimieren.

Regionale Perspektiven:

Der asiatisch-pazifische Raum war aufgrund der Verfügbarkeit zahlreicher unerschlossener Märkte, einer großen Bevölkerung und steigender verfügbarer Einkommen die am schnellsten wachsende Marktregion. Aufgrund der Verfügbarkeit kostengünstiger Arbeitskräfte und Rohstoffe hat die Region, die von wachsenden Volkswirtschaften wie China, Indien, Thailand und Malaysia angetrieben wird, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Regionen. Markttreiber dürfte die steigende Nachfrage nach alkoholfreien Getränken in diesen Regionen sein. Make in India, 100 Prozent ausländische Direktinvestitionen in Lebensmittel und die One Belt One Road (OBOR)-Initiative locken neue Marktteilnehmer zum Bau von Produktions- und Vertriebsanlagen im asiatisch-pazifischen Raum. Beispielsweise führte Anheuser Busch InBev India (AB InBev) im Oktober 2021 Budweiser Beats ein, eine 250-ml-Dose, die erstmals in der Kategorie der alkoholfreien Energy-Drinks eingeführt wurde.

Im Jahr 2021 war Nordamerika aufgrund der Existenz entwickelter Volkswirtschaften und der frühen Aufnahme von Sodaprodukten der zweitgrößte Markt für dieses Geschäft. Die von den Vereinigten Staaten angeführte Region ist die Heimat zahlreicher international anerkannter Getränkehersteller wie PepsiCo und Coca-Cola. Steigende Fettleibigkeitsraten in den Vereinigten Staaten und Mexiko sowie von der Regierung auferlegte Steuern auf Zuckerwaren wirken als Beschränkungen für CSDs und als Antrieb für Produkte, die mit kalorienarmen, nicht nahrhaften Süßstoffen hergestellt werden.

Einblicke in wichtige Unternehmen und Marktanteile

Die Branche ist aufgrund der Präsenz von kleinen und großen Unternehmen äußerst wettbewerbsfähig. In diesem Markt ist die Produktdifferenzierung von entscheidender Bedeutung und treibt Forschungs- und Entwicklungsinitiativen voran. Die Kombination aus sich schnell entwickelnder Technologie und anspruchsvollen Kunden erzeugt Druck zur Produktverbesserung und zur Entwicklung neuer Produkte. Unternehmen investieren umfassend in die Forschung, um neue Produkte zu entwickeln, die den regional durchgesetzten Normen und Gesetzen entsprechen. Der Ausbau und die Erweiterung der Produktlinie haben bei der Entwicklung dieser Branche eine entscheidende Rolle gespielt.

Im Falle von Konsumgütern sind die Wechselkosten für Kunden gering, daher müssen Unternehmen Kunden durch wertvolle Angebote binden und das Kundenerlebnis durch eine kundenorientierte Unternehmenskultur entwickeln. Werbung ist neben einem exzellenten Produkt einer der wichtigsten Faktoren, um die Markenbekanntheit zu steigern. Unternehmen, die in dieser Branche tätig sind, investieren umfassend in Werbeaktivitäten, um ein unverwechselbares Markenimage aufzubauen, das einen Wettbewerbsvorteil bietet.

Mit ihrem Geschäftspartner Morgan McLachlan gründete Katy Perry im Januar 2022 die alkoholfreie Getränkemarke De Soi. Die Produktpalette umfasst drei alkoholfreie prickelnde Aperitifs, darunter Golden Hour, Champignon Dreams und Purple Lune.

Die Coca-Cola Company kündigte das Debüt von Fresca-Dosencocktails in Zusammenarbeit mit Coronas US-Hersteller im Januar 2022 an.

In Indien hat DrinksDeli im Oktober 2021 ein Online-Portal für alkoholfreie Getränke eröffnet. Das Startup will abgepackten Kaffee und Cocktailmixer vermarkten.

Einige der Hauptakteure auf dem globalen Markt für alkoholfreie Getränke sind:

Schmiegen

PepsiCo

Unilever

Keurig Dr Pepper Inc.

Die Coca Cola Firma

Cot Corporation

Danone SA

SUNTORY GETRÄNKE & LEBENSMITTEL BEGRENZT

Asahi Group Holdings, Ltd.

Red Bull

Weiterlesen:

http://www.einnews.com/pr_news/595128337/global-ecommerce-market-industry-rapid-changes-in-growth-of-size-demand-shares-will-reach-28-02-usd-trillion- bis 2028

https://www.einnews.com/pr_news/595136584/global-metaverse-market-rapid-growth-of-size-dominant-with-business-challenges-with-cagr-of-39-5-over-2022- 2028-zion