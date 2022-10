Markt für gefrorene Meeresfrüchte

Branchenübersicht:

Die Nachfrage nach gefrorenem Fisch stieg, als die Kunden gesundheitsbewusster wurden und sich der Vorteile des Verzehrs von gefrorenen Meeresfrüchten bewusster wurden. Die Mehrheit der Menschen hat heute einen hektischen Lebensstil und möchte einen gesunden Lebensstil führen. Gefrorene Meeresfrüchte sind einfach zuzubereiten und enthalten wichtige Nährstoffe für den menschlichen Körper und das Gehirn. Darüber hinaus sind gefrorene Meeresfrüchteprodukte erschwinglicher und haben eine lange Haltbarkeit. All diese Faktoren werden voraussichtlich während des gesamten Prognosezeitraums zum Wachstum des Marktes beitragen.

Es wird erwartet, dass die Größe des Marktes in den nächsten Jahren aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl namhafter Akteure wie Thai Union Group, Sterling Seafood und Clifton Seafood Company, die weltweit aktiv sind, erheblich zunehmen wird . Die Verbraucher wurden von der großen Auswahl an gefrorenen Fischprodukten angezogen. Die zunehmende Präferenz der Verbraucher für verpackte Lebensmittelprodukte hat zur Expansion der Tiefkühlfischindustrie beigetragen. Während des Projektionszeitraums wird dieser Aspekt den Herstellern von gefrorenen Meeresfrüchten voraussichtlich neue Chancen eröffnen.

Zugriff anfordern Vollständiger Bericht ist verfügbar:@ https://www.zionmarketresearch.com/report/frozen-seafood-market

Der asiatisch-pazifische Raum behielt im Jahr 2021 weltweit den größten Marktanteil für gefrorene Meeresfrüchte. Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste CAGR auf dem Markt haben. Der asiatisch-pazifische Markt wird wie folgt klassifiziert: China, Indien, Australien, Japan, Südkorea und der Rest des asiatisch-pazifischen Raums. Aufgrund der Zugänglichkeit und der gesundheitlichen Vorteile von Meeresfrüchten ist der Meeresfrüchtesektor eine der am schnellsten wachsenden Industrien im asiatisch-pazifischen Raum. Verbraucher in Entwicklungsländern erleben ein schnelles Wachstum des verfügbaren Einkommens, das ihre Kaufkraft erhöht. Es gibt eine steigende Nachfrage nach einer Vielzahl von Fischprodukten, einschließlich gefrorener Fischprodukte. Das steigende frei verfügbare Einkommen der Verbraucher und die Ausweitung der Mittelschicht sind zwei der wichtigsten Faktoren, die die Nachfrage nach gefrorenen Meeresfrüchten in der Region ankurbeln.

Marktführer:

Die weltweit steigende Nachfrage nach gefrorenen Fischprodukten ist einer der wichtigsten Markttreiber. Der Fokus der Hersteller liegt auf der Entwicklung gesünderer Produkte. Kryotechnik wird zum Einfrieren von Fischwaren verwendet, wodurch Bakterienwachstum verhindert wird.

Weltweit setzen viele Hersteller von gefrorenem Fisch kryogene Gefriertechnologie ein, die dazu beiträgt, niedrige Temperaturen aufrechtzuerhalten, indem festes Kohlendioxid oder flüssiger Stickstoff verwendet wird, der dann direkt auf die gefrorenen Meeresfrüchteprodukte aufgetragen wird. Mit modernen Gefriertechnologien können gefrorene Fischprodukte über einen beträchtlichen Zeitraum gelagert werden.

Durch den Erhalt von Nährstoffen in Tiefkühlkost verlagern immer mehr Kunden ihre Präferenzen weg von Konserven zugunsten von Tiefkühlkost. Da die Qualität dieser gefrorenen Fischprodukte erhalten bleibt, werden sie weltweit in großem Umfang konsumiert. Folglich wird erwartet, dass der weltweite Gefrorene Meeresfrüchte-Markt im Prognosezeitraum mit einer gesunden Rate wachsen wird.

Schlüsselfiguren:

Premium Seafood Company, Inc., The Sirena Group, J.Sykes & Sons Ltd., M&J Seafood Ltd., Beaver Street Fisheries, Mazetta Company, LLC, Castlerock Inc. und andere wurden als wichtige Marktteilnehmer in der gesamten Wertschöpfungskette anerkannt des weltweiten Marktes für gefrorene Meeresfrüchte.

Auf dem weltweiten Markt für gefrorene Meeresfrüchte wird erwartet, dass die Unternehmen ihre Geschäfte durch die Diversifizierung ihrer Produktlinien erweitern werden. Um bis 2025 einen Wettbewerbsvorteil auf dem weltweiten Markt für gefrorene Meeresfrüchte zu erlangen, wird erwartet, dass Unternehmen in Zukunft spezifische Strategien entwickeln werden.

Globaler Markt für gefrorene Meeresfrüchte: Segmentanalyse nach Produkttypen

Fische

Krebstiere

Schaltier

Weichtiere

Sonstiges

Globaler Markt für gefrorene Meeresfrüchte: Segmentanalyse der Vertriebskanäle

Supermarkt & Verbrauchermarkt

Convenience-Läden

Online-Shops

Sonstiges

Globaler Markt für gefrorene Meeresfrüchte: Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

Europa

Asien-Pazifik

Lateinamerika

Mittlerer Osten und Afrika

Lesen Sie auch:

https://tealfeed.com/global-craft-beer-market-industry-growth-lgwcx