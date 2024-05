Marktgröße, Anteil, Branchenanalyse, Trends, Wachstum, Prognosen für aliphatische Lösungsmittel, 2032

Der globale Markt für aliphatische Lösungsmittel wurde im Jahr 2023 auf 2.086,80 Millionen USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 3.265,10 Millionen USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,10 % wachsen. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Herausforderungen und Auswirkungen auf die Nachfrage für den weltweiten Markt für aliphatische Lösungsmittel für den Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung neuer Möglichkeiten im Sektor des Marktes für aliphatische Lösungsmittel unterstützen.

Globaler Markt für aliphatische Lösungsmittel: Überblick

Aliphatische Lösungsmittel, oft auch als nichtaromatische Lösungsmittel bezeichnet, sind aliphatische Substanzen ohne Benzolringe. Dabei handelt es sich um Paraffinmischungen mit langen geraden Ketten, zyklischen, gesättigten oder verzweigten Ketten. Im Gegensatz zu aromatischen Lösungsmitteln enthalten aliphatische Lösungsmittel keine Kohlenwasserstoffe wie Toluol oder Xylol. Weltweit verwenden viele Menschen aliphatische Lösungsmittel in ihren Alltagsprodukten. Sie werden in Farben, Metallbearbeitung, Aerosolen, Beschichtungen, Klebstoffen und Dichtungsmitteln und vielen weiteren Anwendungen eingesetzt. Hexane, Lösungsbenzin und Heptane sind Beispiele für aliphatische Lösungsmittel, die häufig in Farben und Beschichtungen verwendet werden. Diese Lösungsmittel werden auch als Korrosionsschutzmittel eingesetzt.

Markt für aliphatische Lösungsmittel

Globaler Markt für aliphatische Lösungsmittel: Wachstumsfaktoren

Die Hauptfaktoren, die das Wachstum des globalen Marktes für aliphatische Lösungsmittel vorantreiben, sind der Anstieg bei Gewerbe- und Wohnbauprojekten, die schnelle Expansion der Automobilindustrie und die gestiegene Nachfrage nach Lösungsbenzin anstelle von Terpentin. Im Vergleich zu aromatischen Chemikalien sind aliphatische Verbindungen weniger giftig und haben eine Vielzahl von Vorteilen, wie z. B. eine hohe Absorption von organischen Materialien, eine sehr geringe Wasserlöslichkeit, vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in zahlreichen Branchen und eine geringe Toxizität. Darüber hinaus investieren die wichtigsten Akteure auf dem Markt für aliphatische Lösungsmittel aufgrund der Verbrauchernachfrage massiv in Forschung und Entwicklung, um Druckfarben zu entwickeln, die umweltfreundlich, biologisch erneuerbar und biologisch abbaubar sind.

Neben ihrer umfangreichen Verwendung in Farben finden Lösungsbenzine Anwendung in Holzbehandlungsprodukten, Metallreinigungs- und -entfettungsmitteln, Handreinigungslösungen, Klebstoffen, Feuerzeugbenzinen in Aerosolformulierung, Bohrlösungsmitteln, Metallwalzölen, Lampenöl und Trockenreinigungsmitteln. Die Nachfrage nach aliphatischen Lösungsmitteln steigt aufgrund all dieser Verwendungsmöglichkeiten und Vorteile, und dies treibt die Expansion des weltweiten Marktes für aliphatische Lösungsmittel erheblich voran. Darüber hinaus wächst der Markt für aliphatische Lösungsmittel aufgrund der zunehmenden Urbanisierung sowie der steigenden Nachfrage aus den Bereichen Farben, Beschichtungen und Dekoration.

Darüber hinaus würde im Prognosezeitraum eine Zunahme von Fusionen und Übernahmen sowie strategischen Allianzen zur Geschäftserweiterung den globalen Markt für aliphatische Lösungsmittel erheblich wachsen lassen. Die mit der kontinuierlichen Verwendung von Lösungsmitteln verbundenen Gesundheitsprobleme sowie die strengen Gesetze, die ihre Verwendung regeln, könnten jedoch die Expansion des weltweiten Marktes für aliphatische Lösungsmittel behindern.

Die Covid-19-Epidemie hat schwerwiegende Auswirkungen auf alle Geschäftsbereiche. In allen Branchen herrscht aufgrund der Unterbrechung der Lieferketten ein Mangel an Rohstoffen. Die Bauindustrie hat laufende Projekte gestoppt und den Start neuer Initiativen für Wohn- und Gewerbeimmobilien verzögert. Darüber hinaus haben strenge Sperren und Transportbeschränkungen in vielen Ländern auch der Automobilindustrie geschadet. Da die Mehrheit der Endverbraucher im ersten und zweiten Quartal 2020 schließen musste, ging die Nachfrage nach aliphatischen Lösungsmitteln von diesen Parteien zurück. Infolgedessen war die Steigerungsrate der aliphatischen Lösungsmittel weltweit während

Globaler Markt für aliphatische Lösungsmittel: Segmentierung

Basierend auf Typ, Anwendung und Geografie ist der weltweite Markt für aliphatische Lösungsmittel in mehrere Segmente unterteilt. Der globale Markt für aliphatische Lösungsmittel ist in mehrere Kategorien unterteilt, darunter Hexan, Lösungsbenzin, Naphtha, Lackhersteller und Maler sowie Heptan. Der globale Markt ist je nach Anwendung in Klebstoffe, Reinigung und Entfettung, Gummi und Polymere, Aerosole, Farben und Beschichtungen, Druckfarben und andere Kategorien unterteilt.

Globaler Markt für aliphatische Lösungsmittel: Regionale Analyse

Schätzungen zufolge hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Umsatzanteil und ist weltweit führend auf dem Markt für aliphatische Lösungsmittel. Das Wachstum des regionalen Marktes wird durch Faktoren wie den Anstieg sowohl gewerblicher als auch privater Projekte, die Expansion der Bauindustrie und die steigende Nachfrage aus den Bereichen Farben und Lacke unterstützt. Es wird erwartet, dass die Märkte in Nordamerika und Europa ebenfalls eine deutliche Expansion erleben und eine wichtige Rolle beim Gesamtmarktwachstum spielen werden. Dies ist auf den schnell wachsenden Markt für Druckfarben, den schnell wachsenden Automobilsektor und die erheblichen F&E-Ausgaben der wichtigsten Wettbewerber zurückzuführen.

Globaler Markt für aliphatische Lösungsmittel: Wettbewerbsfähige Akteure

Carolina International Sales Company Inc.

Ganga Rasayanie Private Limited

Gulf Chemie- und Industrieöle

Gadiv Petrochemical Industries Ltd.

Exxon Mobil Corp.

Pon Pure Chemicals-Gruppe

Recochem Inc.

HCS Group GmbH

Royal Dutch Shell Plc

Gesamt SA

sind die wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für aliphatische Lösungsmittel.

Der globale Markt für aliphatische Lösungsmittel ist wie folgt segmentiert:

Nach Typ

Heptan

Lösungsbenzin

Lackhersteller und Maler Naphtha

Hexan

und andere

Nach Anwendung

Klebstoffe

Reinigen & Entfetten

Kautschuke und Polymere

Aerosole

Lacke & Beschichtungen

Druckfarben

und andere

Globaler Markt für aliphatische Lösungsmittel: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

