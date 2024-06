Marktgröße, Anteil, Branchenanalyse, Trends, Wachstum, Prognosen für alkoholfreie Malzgetränke, 2032

Der globale Markt für alkoholfreie Malzgetränke wurde im Jahr 2023 auf 32,78 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 59,27 Milliarden USD wachsen. Im Verlauf des Prognosezeitraums wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum des Marktes von 6,80 % erwartet. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum vorantreiben, ihm im Wege stehen und die Nachfrage nach alkoholfreien Malzgetränken weltweit im Verlauf des Prognosezeitraums beeinflussen werden. Darüber hinaus unterstützt sie Sie bei der Erkundung und Erforschung des neuen Potenzials auf dem Markt für alkoholfreie Malzgetränke.

Globaler Markt für alkoholfreie Malzgetränke: Überblick

Der Bericht über den globalen Markt für alkoholfreie Malzgetränke Während alkoholfreie Malzgetränke sehr wenig Alkohol enthalten, ist dies bei fermentierten Getränken in der Regel der Fall. Zur Herstellung dieser fermentierten Produkte wird Gerste fermentiert. Diese Art von Getränken enthält extrem wenig oder gar keinen Alkohol. Während das milchbasierte Produkt überhaupt keinen Alkohol enthält, hat alkoholfreies Bier einen Alkoholgehalt von etwa 0,5 %. Da Bier angeblich Spannungen abbaut, wird es von den meisten Menschen anderen stark alkoholischen Getränken vorgezogen.

Markt für alkoholfreie Malzgetränke

Die Zahl der Menschen, die alkoholfreie Getränke trinken, ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen, da viele Menschen Malzbier mit relativ geringem Alkoholgehalt bevorzugen. Die gesundheitsfördernden Eigenschaften dieser Getränke kurbeln den Verkauf dieser Produkte ebenfalls an. In wohlhabenden Ländern steigt der Konsum alkoholfreier Getränke.

Globaler Markt für alkoholfreie Malzgetränke: Wachstumsfaktor

Eine starke Hinwendung der Bevölkerung zu alkoholfreien Malzgetränken, ein steigender Trend zum Konsum alkoholfreier Getränke und die wachsende Vorliebe der Verbraucher für alkoholfreie Getränke aufgrund ihrer zusätzlichen Vorteile sind einige der Schlüsselfaktoren, die den schnell wachsenden Markt für alkoholfreie Malzgetränke weltweit antreiben. Bier und andere alkoholfreie Malzgetränke bieten den Kunden eine Reihe von Vorteilen. Alkoholfreies Bier hat nicht nur einen höheren Vitamin-B6-Gehalt, sondern verlangsamt nachweislich auch die Thrombozytenaktivierung und Blutgerinnung, was die Durchblutung verbessert.

Der Forscher fand außerdem heraus, dass der Konsum von alkoholfreiem Bier die Menge an Antioxidantien im Blut erhöht. Aufgrund dieser und zahlreicher weiterer Vorteile wird die Nachfrage nach alkoholfreien Malzgetränken voraussichtlich steigen. Im Laufe des Prognosezeitraums könnte jedoch die Verfügbarkeit von Alternativen mit geringerem Zuckergehalt das Wachstum des globalen Marktes für alkoholfreie Malzgetränke begrenzen. Die COVID-19-Epidemie hat sich negativ auf das Wachstum des Sektors für alkoholfreie Malzgetränke ausgewirkt. Der weltweite Markt für alkoholfreie Malzgetränke ist aufgrund strenger Lockdowns in mehreren Ländern, eines Stopps des Produktionsprozesses und Einschränkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit nicht so stark gewachsen wie er sollte. Da alkoholfreie Malzgetränke nicht als notwendige Lebensmittel gelten, wurde ihre Herstellung sorgfältig reguliert.

Globaler Markt für alkoholfreie Malzgetränke: Segmentierungen

Der Markt für alkoholfreie Malzgetränke ist weltweit in Segmente unterteilt, die auf Produkttyp, Geschmacksart, Verpackung, Vertriebsmethode und Geografie basieren. Der globale Markt ist in zwei Produktkategorien unterteilt: Milchgetränke und kohlensäurehaltige Getränke. Der Markt ist je nach Geschmacksart in Kategorien wie traditionell oder natürlich, Beeren, Apfel, Zitrusfrüchte, Pfirsich, Granatapfel, Kaffee/Kakao, gemischte Früchte und andere unterteilt. Der Verpackungsmarkt ist in Kartons für Flüssigkeiten, Dosen und Flaschen unterteilt. Convenience Stores, Supermärkte, Discounter und Fachgeschäfte bilden den Vertriebskanalsektor.

Globaler Markt für alkoholfreie Malzgetränke: Regionale Analyse

Auf dem globalen Markt für alkoholfreie Malzgetränke dürften Nordamerika und Europa die größten Marktanteile halten. An diesen Standorten werden durch eine Reihe von Faktoren hohe Umsätze erzielt, wie etwa die steigende Nachfrage nach alkoholfreien Getränken und deren Vorteile gegenüber alkoholischen Getränken sowie die Präsenz bedeutender Marktkonkurrenten in diesen Bereichen. Allerdings dürfte die Region Asien-Pazifik die schnellste Entwicklung auf dem Markt für alkoholfreie Malzgetränke erleben. Im Laufe des Prognosezeitraums dürften Faktoren wie die zunehmende Urbanisierung, eine wachsende Vorliebe für alkoholfreie Getränke und ein steigendes verfügbares Einkommen den explosiven Anstieg des Marktes für alkoholfreie Malzgetränke vorantreiben.

Globaler Markt für alkoholfreie Malzgetränke: Wettbewerbsfähige Akteure

Der globale Markt für alkoholfreie Malzgetränke ist hart umkämpft. Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind:

Schmiegen

Ceres-Brauerei

Die Coca Cola Firma

Malta Goya

Radeberger Gruppe KG

Königliche Unibrew A/S

Suntory Holdings Limited

Mekka-Malz

Unter anderem United Dutch Breweries BV.

Der globale Markt für alkoholfreie Malzgetränke ist wie folgt segmentiert:

Nach Produkt

Kohlensäurehaltige Getränke

Milchgetränke

Nach Geschmackstyp

klassisch oder natürlich

Beeren

Apfel

Zitrusfrüchte

Pfirsich

Granatapfel

Kaffee/ Kakao

gemischte Frucht

und andere

Nach Vertriebskanal

Convenience-Stores

Supermärkte

Discounter

Fachgeschäfte

Nach Verpackung

Flaschen

Büchsen

Flüssigkeitskartons

Globaler Markt für alkoholfreie Malzgetränke: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse hinsichtlich Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

