 🎡Marktgröße, Anteil, Branchenanalyse, Trends, Wachstum, Prognosen für Biokunststofftextilien, 2030✒

Bis 2023 dürfte der globale Markt für Biokunststofftextilien von geschätzten 1.007,98 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf 1.834,15 Millionen US-Dollar wachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 7,77 %.

In dieser Studie werden die Treiber, Hindernisse und Schwierigkeiten auf dem weltweiten Markt für Biokunststofftextilien sowie ihre Auswirkungen auf die Nachfrage im gesamten Prognosezeitraum untersucht. Die Studie befasst sich auch mit den jüngsten Entwicklungen im Bereich der Biokunststofftextilien.

Globaler Markt für Biokunststofftextilien: Überblick

Biokunststoffe sind Polymere, die typischerweise aus erneuerbarer Biomasse gewonnen werden, auch wenn sie die Anforderungen an biologische Abbaubarkeit oder Kompostierbarkeit nicht erfüllen. Zu den in der Textilindustrie verwendeten Biokunststoffen zählen Polylactide, Poly(glykolid) und Polyamide. Aus Biokunststoff als Material können zahlreiche Textilwaren wie Kleidung und Schuhe, Sporttaschen, medizinische Textilien und Autoteile hergestellt werden.

Globaler Markt für Biokunststofftextilien: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Biokunststofftextilien wächst weltweit immer schneller. Die Nachfrage nach biologisch abbaubaren Produkten steigt, Regierungen starten immer mehr Kampagnen, um die Vorteile der Verwendung von Biokunststoff in Textilien hervorzuheben, und Umweltbedenken nehmen zu. All dies treibt das Wachstum des weltweiten Marktes für Biokunststofftextilien voran. Jedes Jahr werden weltweit Millionen Tonnen Stoff zur Herstellung von Kleidung verwendet. Dies wird erreicht, indem natürliche Fasern wie Wolle und Baumwolle mit synthetischen Fasern wie Polyester gemischt werden, um Garn zu spinnen. Normalerweise besteht der Zweck dieser Art von synthetischen und natürlichen Fasermischungen darin, den Komfort und die Haltbarkeit der Endprodukte zu verbessern.

Aufgrund ihrer kombinierten Natur und der Schwierigkeit des Recyclings können diese Stoffe leider nicht getrennt werden. Daher hat die Textilindustrie Schwierigkeiten und sucht nach Lösungen, um Endprodukte herzustellen, die zu 100 % biologisch abbaubar und biobasiert sind und die mechanischen und Leistungsstandards der Industrie erfüllen. Da Biokunststoffe all diese Eigenschaften besitzen, werden sie häufig bei der Herstellung von Schutztextilien, Gepäck, Haushaltstextilien, Schuhen und medizinischen Textilien verwendet.

Der globale Markt wächst also aufgrund der steigenden Nachfrage nach Biokunststoffen aus verschiedenen Industriezweigen. Der Markt wächst aufgrund der schnelleren Übernahme von Biokunststoffen in der Textilindustrie sowie des Eintritts neuer Wettbewerber. Darüber hinaus kann sich im Laufe des Prognosezeitraums ein erhebliches Potenzial für die Expansion des weltweiten Marktes für Biokunststofftextilien ergeben, da die großen Akteure erhebliche Investitionen in F&E-Bemühungen zur Verbesserung der Eigenschaften von Biokunststoffen tätigen. Die hohen Kosten der Herstellung von Biokunststoffen können jedoch die Expansion des weltweiten Marktes für Biokunststofftextilien behindern.