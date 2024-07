Marktgröße, Anteil, Branchenanalyse, Trends, Wachstum, Prognosen für Fischjagdausrüstung, 2032

Laut einem Bericht von Zion Market Research soll der weltweite Markt für Angelausrüstung von seinem geschätzten Wert von 16,82 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 24,71 Milliarden USD bis Ende 2032 wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,49 % wachsen. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Herausforderungen und Auswirkungen auf die Nachfrage für den globalen Markt für Angelausrüstung für den Prognosezeitraum untersucht. Sie wird auch dabei helfen, die Chancen zu erkennen und zu untersuchen, die sich im Sektor des Marktes für Angelausrüstung für die Fischerei bieten.

Globaler Markt für Fischjagdausrüstung: Überblick

Die meisten Menschen gehen zum Vergnügen oder zur Nahrungsbeschaffung auf Fischfang. Dabei geht es darum, Fische aufzuspüren und zu beobachten, und es kann verschiedene Gründe dafür geben, beispielsweise um Beute zu jagen, Spaß zu haben oder Fleisch zu sammeln. Zu den Werkzeugen, die beim Fischfang verwendet werden, gehören Rollen, Haken, Angelköder und Angelschnüre.

Markt für Fischjagdausrüstung

Holen Sie sich eine kostenlose Probe: https://www.zionmarketresearch.com/sample/fish-hunting-equipment-market

Globaler Markt für Fischjagdausrüstung: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Angelausrüstung wächst weltweit rasant. Der globale Markt wächst aufgrund von Faktoren wie der Zunahme von Freizeitaktivitäten, dem wachsenden Bedarf an Angeljagd, um die weltweit steigende Nachfrage nach Meeresfrüchten zu decken, und dem wachsenden Interesse der Millennials an der Angeljagd als Zeitvertreib. Das Zielwild ist der Hauptunterschied zwischen Jagd und Fischerei. Während es bei der Jagd darum geht, den Fisch zum Essen oder zum Sport zu töten, versucht man beim Angeln, einen Fisch zum Vergnügen zu fangen. Viele Menschen betrachten die Jagd als viel mehr als nur eine klassische amerikanische Freizeitbeschäftigung.

Darüber hinaus ist die Einführung neuer und effektiver Ausrüstung durch die Hersteller, um den wettbewerbsfähigen Markt aufrechtzuerhalten, einer der Hauptfaktoren, die die Expansion des weltweiten Marktes fördern. Darüber hinaus wächst der Markt gleichermaßen aufgrund der Verfügbarkeit einer großen Auswahl an Fischjagdausrüstung auf E-Commerce-Plattformen und des sich schnell entwickelnden Fischverarbeitungssektors. Darüber hinaus könnten im Laufe des Prognosezeitraums technologische Durchbrüche wie der Einsatz von Jagddrohnen zur Fischerkennung verbesserte potenzielle Aussichten für den weltweiten Markt für Fischjagdausrüstung bieten. Der hohe Preis und die Lizenzanforderungen für die Jagd sind jedoch die Dinge, die eine Expansion des globalen Marktes für Fischjagdausrüstung verhindern könnten.

Weltweit hat sich das Coronavirus schnell verbreitet und viele Menschen betroffen. Die Regierungen der meisten Länder haben Reisebeschränkungen und eine landesweite Ausgangssperre verhängt, um dieses Problem zu bekämpfen. Die Auswirkungen auf Angebot und Nachfrage der Ausrüstung stellten die Hersteller von Angel- und Jagdausrüstung vor Schwierigkeiten. Aufgrund der Störung der Lieferkette waren die Rohstoffe nicht mehr verfügbar, was die Branche zur Einstellung des Betriebs zwang. Darüber hinaus war die Bevölkerung aufgrund von Ausgangssperren gezwungen, zu Hause zu bleiben, was sich auf die Angeljagd auswirkte. Folglich hatte die Covid-19-Pandemiekrise negative Auswirkungen auf die Expansion des weltweiten Marktes für Angel- und Jagdausrüstung.

Globaler Markt für Fischjagdausrüstung: Segmentierung

Es gibt zwei Segmente auf dem weltweiten Markt für Angel- und Jagdausrüstung: eines für Typ, Produkt, Vertriebskanal und Region. Die Süßwasser-, Salzwasser- und anderen Segmente des globalen Marktes für Angel- und Jagdausrüstung sind nach Typ unterteilt. Der weltweite Markt ist je nach Produkt in Angelköder, Haken, Schnüre, Rollen, Ruten und andere Produkte unterteilt. Es gibt zwei Kategorien für das Vertriebskanalsegment: offline und online.

Globaler Markt für Fischjagdausrüstung: Regionale Analyse

Geografisch gesehen wird Nordamerika im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste Position auf dem globalen Markt für Angelausrüstung in Bezug auf den Umsatz einnehmen. Der Anstieg der Jagdausgaben, die wachsende Popularität des Freizeitfischens in der amerikanischen Kultur und die zunehmenden Investitionen wichtiger Akteure in die Bereitstellung von Ausrüstung mit verbesserten Funktionen sind die Hauptfaktoren, die das Marktwachstum in diesem Bereich vorantreiben. Europa dürfte einen beträchtlichen Anteil am Markt haben. Einige der Hauptgründe für die Expansion des Marktes in dieser Region sind die langen Strände, Flüsse und Seen sowie das zunehmende Interesse der Menschen an Freizeitfischereiaktivitäten.

Kaufen Sie direkt eine Kopie des Berichts mit Inhaltsverzeichnis: https://www.zionmarketresearch.com/toc/fish-hunting-equipment-market

Globaler Markt für Fischjagdausrüstung: Wettbewerbsfähige Akteure

Der globale Markt für Fischjagdausrüstung ist aufgrund der gewinnbringenden Strategien der wichtigsten Teilnehmer hart umkämpft. Einige der führenden Akteure auf dem Weltmarkt sind:

Orvis

: Pure Fishing Inc.

Adlerklaue

Rebell

Van Staal

Costa Del Mar Inc

Pradco Outdoor-Marken

Maver UK Ltd

Newell-Marken

Unter anderem Globeride Inc.

Der globale Markt für Fischjagdausrüstung ist wie folgt segmentiert:

Nach Typ

frisches Wasser

Salzwasser

und andere

Nach Produkt

Angelköder

Haken

Angelleine

Rollen

Stangen

und andere

Nach Vertriebskanal

offline

online

Globaler Markt für Fischjagdausrüstung: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

Kontaktiere uns:

Zion Marktforschung

USA/Kanada Gebührenfrei: 1 (855) 465-4651

Newark: 1 (302) 444-0166

Indien: +91 7768 006 007, +91 7768 006 008

Skype-Nr.: +13479038971, +17187054574

Skype-Nr. Vereinigtes Königreich: +442032894158

Website: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/

Lesen Sie andere Berichte:

https://www.linkedin.com/pulse/volumetric-display-market-size-extensive-demand-new-upcoming-rupnur-nfsvf

https://www.linkedin.com/pulse/3d-wheel-aligners-market-size-extensive-demand-new-upcoming-rupnur-3xu6f

https://www.linkedin.com/pulse/2026-latest-report-e-scrap-printed-circuit-board-pcb-market-bwgyf

https://www.linkedin.com/pulse/ai-hivaids-market-newest-report-size-booming-insights-latest-4wrxf

https://www.linkedin.com/pulse/electronic-health-records-market-size-share-business-0gi1f

https://www.linkedin.com/pulse/global-e-tourism-market-size-booming-worldwide-jbfnf

https://www.linkedin.com/pulse/bioelectric-medicine-market-size-growth-insights-latest-database-dfkff

https://www.linkedin.com/pulse/online-pharmacy-market-size-extensive-demand-new-upcoming-kokare-kz0uf

https://www.linkedin.com/pulse/global-smart-healthcare-market-size-exploring-share-growth-kokare-0w12f

https://www.linkedin.com/pulse/2026-latest-report-adme-toxicology-testing-market-7xdtf

https://www.linkedin.com/pulse/biomedical-sensors-market-newest-report-size-booming-insights-kumar-h2pjf

https://www.linkedin.com/pulse/hospital-mobile-x-ray-market-size-latest-reports-business-vp8mf

https://www.linkedin.com/pulse/non-alcoholic-malt-beverages-market-size-share-industry-aiwale-fgkaf/

https://www.linkedin.com/pulse/hydrolyzed-wheat-protein-market-growth-size-share-trends-anil-shinde-b2fjf/

https://www.linkedin.com/pulse/nutritional-oil-powder-market-growth-size-share-trends-mahavir-aiwale-uwi8f/

https://www.linkedin.com/pulse/fish-hunting-equipment-market-size-share-industry-analysis-shinde-bw6tf/

https://www.linkedin.com/pulse/digestive-health-products-market-growth-size-share-trends-aiwale-otm5f/

https://www.linkedin.com/pulse/instant-tea-premix-consumption-market-growth-size-share-anil-shinde-vl3lf/

https://www.linkedin.com/pulse/oxidized-starch-market-growth-size-share-trends-forecast-aiwale-hczsf/

https://www.linkedin.com/pulse/fruit-concentrate-puree-market-growth-size-share-trends-anil-shinde-qomrf/

https://www.linkedin.com/pulse/roofing-tiles-market-size-share-trends-growth-2030-mahavir-aiwale-h4aff/

https://www.linkedin.com/pulse/aluminum-fluoride-market-size-share-growth-trends-forecast-shinde-0ocff/

https://www.linkedin.com/pulse/aluminum-nitride-market-size-share-growth-trends-forecast-aiwale-vyljf/

https://www.linkedin.com/pulse/sodium-peroxide-market-size-share-growth-trends-forecast-anil-shinde-jwbmf/

https://www.linkedin.com/pulse/fluid-bed-systems-market-size-share-industry-analysis-mahavir-aiwale-ky1if/

https://www.linkedin.com/pulse/sodium-phosphate-market-size-share-industry-analysis-trends-shinde-5f13f/

https://www.linkedin.com/pulse/retroreflective-material-market-size-share-trends-growth-aiwale-g35kf/