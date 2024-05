Marktgröße, Anteil, Branchenanalyse, Trends, Wachstum, Prognosen für pflanzliche Hot Dogs, 2032

Der globale Markt für Hotdogs auf pflanzlicher Basis wurde im Jahr 2023 auf 533,3 Millionen USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 2.157,40 Millionen USD wachsen. Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16,80 % wächst. Die Studie untersucht die Faktoren, die die Nachfrage nach Hotdogs auf pflanzlicher Basis im Verlauf des Prognosezeitraums weltweit ankurbeln, behindern und beeinflussen werden. Darüber hinaus unterstützt sie Sie bei der Navigation und Untersuchung des neuen Potenzials auf dem Markt für Hotdogs auf pflanzlicher Basis.

Globaler Markt für Hot Dogs auf pflanzlicher Basis: Überblick

Der Hotdog auf pflanzlicher Basis besteht aus Weizengluten, Sojaprotein und anderen pflanzlichen Proteinen und ist ein fleischloses Produkt. Diese veganen Hotdogs haben den gleichen Geschmack und das gleiche Aussehen wie herkömmliche Hotdogs tierischen Ursprungs. Unternehmen versuchen, neue Technologien zu nutzen, die es ihnen ermöglichen, Produkte mit der gleichen Textur wie die tierischen Produkte herzustellen. Protein, Phosphor, Eisen, Magnesium, Kalzium, Kalium und Vitamine des B-Komplexes sind in Hotdogs auf pflanzlicher Basis reichlich vorhanden.

Globaler Markt für Hot Dogs auf pflanzlicher Basis: Wachstumsfaktoren

Wachsende gesundheitliche Bedenken hinsichtlich Magen- und Gallenpolypen haben die Nachfrage nach Hotdogs auf pflanzlicher Basis erhöht. Der wachsende Trend, dass Verbraucher gesündere Lebensmittel zu sich nehmen, hat in den letzten Jahren dazu beigetragen, den globalen Markt für Hotdogs auf pflanzlicher Basis anzukurbeln. Seit dem Auftreten von COVID-19 haben die Menschen wahrscheinlich eine Verbindung zwischen der Tierhaltung und der Pandemiebedrohung gezogen. Infolgedessen besteht eine große Marktnachfrage nach Hotdogs auf pflanzlicher Basis. Seit Beginn der Pandemie hat der Veganismus einen außergewöhnlichen Wandel durchgemacht.

Der Markt für Fleischersatzprodukte in Mahlzeiten wächst. Während des Prognosezeitraums werden die Hersteller aufgrund der sprunghaft gestiegenen Nachfrage gezwungen sein, neue vegane Produkte auf den lukrativen Markt zu bringen. Die wachsende Nachfrage nach pflanzlichen Produkten hat kleine und mittlere Unternehmen dazu veranlasst, ihre Geschäftstätigkeiten zu stärken, um auf die neuen Aussichten zu reagieren, die sich in den kommenden Jahren auf dem Markt ergeben werden. Folglich werden diese Variablen in den prognostizierten Jahren zu einem starken Wachstum des globalen Marktes für pflanzliche Hotdogs führen. In den letzten Jahren gab es mehrere Entwicklungen im Fermentationsgeschäft. Dabei werden verschiedene Strategien wie die Doppelschnecke verwendet. Durch den Einsatz dieser Strategien konnten die Hersteller die Kundenerwartungen erfüllen und pflanzlichen Produkten eine fleischige Textur verleihen. Sie tragen dazu bei, das köstliche pflanzliche Fleisch zu liefern, das eine perfekte Alternative zu tierischen Lebensmitteln darstellt.

Globaler Markt für Hot Dogs auf pflanzlicher Basis: Segmentierung

Der weltweite Markt für Hotdogs auf pflanzlicher Basis kann in Produkt-, Herkunfts-, Vertriebskanal- und geografische Segmente unterteilt werden. Pflanzliches Rindfleisch, pflanzliches Schweinefleisch und pflanzliches Hühnerfleisch sind die drei Produktkategorien, in die der Markt unterteilt werden kann. Aufgrund der zunehmenden Durchdringung des Rindfleischbereichs, der Verbrauchsgüter für eine breite Kundenbasis bietet, hält das pflanzliche Rindfleischprodukt den größten Anteil am globalen Markt für Hotdogs auf pflanzlicher Basis. Während des gesamten Prognosezeitraums wird erwartet, dass pflanzliche Schweinefleischprodukte exponentiell wachsen.

Basierend auf der Quelle kann der Markt in mehrere Kategorien unterteilt werden, wie z. B. Protein aus Chiasamen, Flachs, Linsen, Raps, Reis, Kartoffeln, Erbsen, Weizen, Soja und zahlreichen anderen. Aufgrund seiner vielen gesundheitlichen Vorteile ist der Sektor für Sojaproteine ​​weltweit führend auf dem Markt für Hotdogs auf pflanzlicher Basis. Zu den vielen Vorteilen von Sojaprotein gehört seine Fähigkeit, abnormale Cholesterinwerte zu regulieren. Die Expansion des Segments wurde durch den Anstieg von Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigt. Der Markt kann je nach Vertriebskanal in HoReCa, Internet-Einzelhandel, Convenience Stores, spezialisierte Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte und Einzelhandel unterteilt werden.

Weltweit ist der Online-Einzelhandel das Segment mit dem größten Marktanteil. Im Laufe des Prognosezeitraums wird mit exponentiellem Wachstum gerechnet. Das Wachstum des Segments wurde auch durch die COVID-19-Pandemie begünstigt. Um die Regeln zur sozialen Distanzierung einzuhalten, meiden die Menschen den Besuch von Märkten.

Globaler Markt für Hot Dogs auf pflanzlicher Basis: Regionale Analyse

Der Markt für Hotdogs auf pflanzlicher Basis entwickelt sich in Südasien am schnellsten. Die Verwendung pflanzlicher Produkte und die sich wandelnden kulturellen Ansichten der Menschen treiben die Expansion des Marktes voran. Aufgrund des sich schnell ändernden Lebensstils der Menschen und des zunehmenden Wissens über gesunde Ernährung wird erwartet, dass Europa im prognostizierten Jahrzehnt den Markt anführen wird. Die veränderten Konsummuster werden im Prognosezeitraum wahrscheinlich zu einem erheblichen Wachstum in Nordamerika führen.

Globaler Markt für Hot Dogs auf pflanzlicher Basis: Wettbewerbsfähiger Anbieter

Einige der bedeutendsten Unternehmen auf dem globalen Markt für Hotdogs auf pflanzlicher Basis sind:

Roquette Frères SA

Cargill Incorporated

Archer Daniels Midland Company

Nestle S.A.

Beyond Meat Inc.

Glanbia Plc.

Gardein

Ingredion Inc.

Yves Veggie Cuisine

Gewagte Lebensmittel

Morningstar Farms

Quorn-Lebensmittel.

Der globale Markt für Vertragsreinigungsdienste ist wie folgt segmentiert:

Nach Produkt

pflanzliches Rindfleisch

pflanzliches Schweinefleisch

pflanzliches Huhn

Nach Quelle

Protein auf Chiabasis

Protein auf Leinsamenbasis

Protein auf Linsenbasis

Protein auf Rapsbasis

Protein auf Reisbasis

Protein auf Kartoffelbasis

Erbsenprotein

Weizenprotein

Sojaprotein

und viele mehr

Nach Vertriebskanal

Das Gastronomiegewerbe

online Einzelhandel

Fachgeschäfte für Lebensmittel

Convenience-Stores

Supermärkte

und Einzelhandel

Globaler Markt für Hot Dogs auf pflanzlicher Basis: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

