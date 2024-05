Marktgröße, Anteil, Branchenanalyse, Trends, Wachstum, Prognosen für Reinigungsdienste, 2032

Der weltweite Markt für Reinigungsdienstleistungen wurde im Jahr 2023 auf 66,83 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 119,79 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,70 % wachsen. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage für den weltweiten Markt für Reinigungsdienstleistungen während der Dauer der Prognose untersucht. Darüber hinaus wird sie dabei helfen, die Chancen zu erkennen und zu untersuchen, die im Markt für Reinigungsdienstleistungen vorhanden sind.

Globaler Markt für Reinigungsdienste: Überblick

Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,7 % soll der Markt für Reinigungsdienste bis 2028 113,5 Milliarden US-Dollar erreichen. Der steigende Bedarf an Hygiene in Entwicklungsländern hat zu einer steigenden Beliebtheit von Reinigungsdiensten geführt. Reinigungsdienste bieten eine Vielzahl von Reinigungsmethoden an, wie Staubsaugen, chemische Reinigung und mechanische Reinigung. Reinigen erfolgt an vielen verschiedenen Orten und mit vielen verschiedenen Techniken. Viele Menschen tun Putzen. Reinigungsdienste umfassen Staubsaugen, Teppichreinigung, Fensterreinigung, Möbelreinigung, Bodenreinigung, Lüftungskanalreinigung, Reparatur von Wasserschäden und andere damit verbundene Dienstleistungen. Diese Dienstleistungen werden sowohl von privaten als auch von gewerblichen Kunden in Anspruch genommen. Büros, Hochschulen, Schulen, Krankenhäuser, Kliniken, große und kleine Einzelhandelsgeschäfte und andere Einrichtungen sind Beispiele für gewerbliche Kunden. Aufgrund der vollen Terminkalender der Menschen werden diese Dienstleistungen immer häufiger angenommen.

Globaler Markt für Reinigungsdienste: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Reinigungsdienste wächst weltweit, da Verbraucher sich der Hygiene am Arbeitsplatz immer mehr bewusst werden und sich um die Nachhaltigkeit und das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter sorgen. Um eine saubere und gesunde Umgebung zu erhalten, bieten Gewerbe- und Industrieunternehmen im Allgemeinen Reinigungsdienste an, darunter Fenster-, Teppich-, Polster- und Bodenreinigung. Unternehmen, insbesondere Großunternehmen, schließen vertragliche Vereinbarungen mit Dienstleistern ab. Darüber hinaus ist der Anstieg sowohl im gewerblichen als auch im nicht gewerblichen Bausektor ein wichtiger Wachstumstreiber für den Markt für Reinigungsdienste.

Da immer mehr Frauen ins Berufsleben eintreten, steigt außerdem der Bedarf an Reinigungsdiensten, was den weltweiten Aufstieg der Reinigungsbranche vorantreibt. Der wachsende Wunsch der Verbraucher nach umweltfreundlichen Reinigungsprodukten ist einer der Hauptgründe für die Expansion des Reinigungsdienstleistungsmarktes. Da sich immer mehr Unternehmen der Vorteile umweltfreundlicher und umweltfreundlicher Reinigungslösungen bewusst werden, erhöhen sie allmählich ihre Nachfrage nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Reinigungsverfahren. Darüber hinaus ist einer der Hauptfaktoren, die die Expansion des Marktes vorantreiben, die steigende Zahl der Start-ups, die in den Markt eintreten. So hat PVR Cinemas im Oktober 2021 unter einem neuen Geschäftsbereich namens V-Pristine einen maßgeschneiderten Reinigungs- und Desinfektionsservice für Privat- und Geschäftskunden eingeführt.

Darüber hinaus könnte die Entwicklung kommerzieller Reinigungstechnologien, insbesondere der Automatisierung, die es der Reinigungsbranche ermöglicht, mehr Mitarbeiter einzustellen, um Leistung und Effizienz zu steigern, Aussichten für eine Expansion des weltweiten Marktes für Reinigungsdienstleistungen bieten. Die Entwicklung der weltweiten Reinigungsdienstleistungsbranche kann jedoch durch die geringe Verbreitung von Reinigungsdienstleistungen in Entwicklungsländern behindert werden.

Aufgrund der Ausbreitung des COVID-19-Ausbruchs ist die Reinigung des Hauses unerlässlich geworden. Laut WHO müssen Wohnungen desinfiziert werden, um das Infektionsrisiko durch das neuartige Coronavirus zu senken. Aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen und eines wachsenden Bewusstseins für das Wohlbefinden werden Hausreinigungsdienste notwendig. Darüber hinaus haben die Regierungen mehrerer Länder eine Reihe von Standardarbeitsanweisungen und -richtlinien (SOPs) sowie Vorschläge herausgegeben, an die sich Unternehmen halten müssen, um das Risiko neuer Pandemiewellen zu verringern. Der Markt für Reinigungsdienste ist dank all dieser Ursachen gewachsen und es wird erwartet, dass er auch nach der Covid-Zeit weiter stark wachsen wird.

Globaler Markt für Reinigungsdienste: Segmentierung

Der globale Markt für Reinigungsdienste ist nach Art, Endverbrauch und Region unterteilt. Basierend auf der Art wird der globale Markt in Haushaltshilfe, Bodenpflege, Staubsaugen, Fensterreinigung und andere unterteilt. Privat- und Gewerbekunden sind die Endverbraucher des globalen Marktes.

Globaler Markt für Reinigungsdienste: Regionale Analyse

Es wird erwartet, dass Nordamerika weiterhin den größten Marktanteil bei Reinigungsdiensten weltweit halten wird. Prognosen zufolge werden die USA dem regionalen Markt das meiste Geld einbringen. Der US-Markt wächst vor allem aufgrund der steigenden Nachfrage nach Reinigungsdiensten aus den Bereichen Wohnen, Wirtschaft und Gesundheitswesen. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum große Aussichten auf Marktentwicklung bietet. Aufgrund der steigenden Zahl berufstätiger Frauen ist in den Schwellenländern die Nachfrage nach Reinigungsdiensten, insbesondere Haushaltshilfen, stark gestiegen. Auch die Expansion der kommerziellen und industriellen Sektoren trägt zum Wachstum des Marktes in diesem Bereich bei.

Globaler Markt für Reinigungsdienste: Wettbewerbsfähige Akteure

Cleannet

Jani-King International, Inc.

Chem-Dry

Aramark Corporation

Analoge Reinigungssysteme

ABM Industries Inc.

Die Servicemaster Company, LlC

Coit Reinigungs- und Restaurierungsdienstleistungen

Sodexo

Pritchard Industries Inc

sind einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Reinigungsdienstleistungen.

Der globale Markt für Reinigungsdienste ist wie folgt segmentiert:

Nach Typ

Haushaltshilfe

Bodenpflege

Staubsaugen

Fenster putzen

und andere

Nach Endverwendung

Wohnen

kommerziell

Globaler Markt für Reinigungsdienste: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreich GroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

