Marktgröße, Anteil, Branchenanalyse, Trends, Wachstum, Prognosen für spezielle Inhaltsstoffe für die Körperpflege, 2032

Der globale Markt für Spezialzutaten für Körperpflegeprodukte wurde im Jahr 2023 auf 13,12 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 19,32 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,40 % wachsen. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum vorantreiben, es behindern und die Nachfrage auf dem weltweiten Markt für Spezialzutaten für Körperpflegeprodukte im Laufe des Prognosejahres beeinflussen werden. Darüber hinaus wird sie dabei helfen, die Chancen zu erkennen und zu untersuchen, die sich auf dem Markt für Spezialzutaten für Körperpflegeprodukte bieten.

Globaler Markt für spezielle Inhaltsstoffe für Körperpflegeprodukte: Überblick

Produkte für die Körperhygiene, die die Haut kaum reizen, erfreuen sich bei vielen Verbraucheraltersgruppen zunehmender Beliebtheit. Verantwortlich für diesen Trend ist die zunehmende Verfügbarkeit von Gesundheitsforen in Online-Ressourcen. In den letzten Jahren hat dies zu einer enormen Nachfrage nach Spezialkomponenten für Körperpflegeprodukte geführt.

Globaler Markt für spezielle Inhaltsstoffe für Körperpflegeprodukte: Wachstumsfaktoren

In den kommenden Jahren wird erwartet, dass das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für die Toxizität synthetischer Chemikalien in Toilettenartikeln und Körperpflegeprodukten die Nachfrage nach organischen Inhaltsstoffen in speziellen Inhaltsstoffen für Körperpflegeprodukte steigern wird. Dies wird in den folgenden Jahren dazu beitragen, eine lukrative Wachstumskarte für den Markt für spezielle Inhaltsstoffe in Körperpflegeprodukten zu zeichnen.

In naher Zukunft wird erwartet, dass das steigende verfügbare Einkommen in Schwellenländern – insbesondere in Ländern im asiatisch-pazifischen Raum wie China und Indien – die Marktwachstumstrends positiv beeinflussen wird. Über einen längeren Zeitraum hinweg wird erwartet, dass Forschungsbemühungen, die sich auf Protein- und Polyquaternium-basierte Komponenten konzentrieren, den Branchenakteuren im Bereich der Haarpflegeprodukte reichlich Wachstumsaussichten bieten werden. Darüber hinaus wird die enorme Nachfrage nach Produkten wie Guarkernmehl, Fischöl, Neem, Sojabohnen und Xanthangummi die Marktexpansion in den kommenden Jahren vorantreiben.

Globaler Markt für spezielle Inhaltsstoffe für die Körperpflege: Segmentierung

Eine Möglichkeit, den globalen Markt für Spezialzutaten in der Körperpflege zu kategorisieren, ist nach Produktsegmenten, die wiederum in aktive und inaktive Produkte unterteilt sind. Zu den Unterkategorien der aktiven Produkte gehören UV-Absorber, Erweichungsmittel, Pflegepolymere und Tenside.

Globaler Markt für spezielle Inhaltsstoffe für die Körperpflege: Regionale Analyse

Der globale Markt für Spezialzutaten in Körperpflegeprodukten besteht aus fünf Hauptregionen: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie dem Nahen Osten und Afrika. Im Verlauf des Prognosezeitraums wird der Markt für Spezialzutaten in Körperpflegeprodukten im asiatisch-pazifischen Raum voraussichtlich das Marktwachstum dominieren. Das Wachstum ist auf veränderte Verbrauchergewohnheiten in Bezug auf Schönheitsbehandlungen zu Hause zurückzuführen, die wahrscheinlich erhebliche Auswirkungen auf den Bedarf der Region an Haut- und Haarpflegeprodukten haben werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass fortlaufende Forschungsinitiativen mehrerer Start-ups in Ländern wie China, Indien und Vietnam zur Entwicklung neuartiger Produkte unter Verwendung regionaler Zutaten die F&E-Investitionen langfristig weiter ankurbeln werden, was wiederum das Wachstum des regionalen Marktes vorantreiben wird, was wiederum das regionale Marktwachstum in den kommenden Jahren vorantreiben wird.

In den kommenden zehn Jahren wird das Marktwachstum in Nordamerika hinter dem in der Region Asien-Pazifik zurückbleiben. Man geht davon aus, dass sich die Verbraucherpräferenzen in der Region – insbesondere in Ländern wie den USA und Mexiko – in den kommenden Jahren in Richtung Feuchtigkeits- und UV-Schutzprodukte verschieben werden. In Lateinamerika wird aufgrund der geringen Regulierung und der Dominanz petrochemischer Derivate als wesentliche Inhaltsstoffe in Körperpflegeprodukten ein langsames Wachstum erwartet.

Globaler Markt für spezielle Inhaltsstoffe für die Körperpflege: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den Hauptakteuren auf dem Markt für spezielle Inhaltsstoffe für Körperpflegeprodukte zählen:

Ashland

BASF

Croda

Evonik

Dow Chemical

Zu den weiteren wichtigen Akteuren gehört Inolex

Naturex

Clariant International

Vantage Spezialzutaten

LotionCrafter

Zukünftige Zutaten

Behandlung

Kosmetik-Inhaltsstoffe (Pty) Ltd.

Der globale Markt für spezielle Inhaltsstoffe für die Körperpflege ist wie folgt segmentiert:

Nach Produkt

aktiv

Tensid

Konditionierendes Polymer

Erweichungsmittel

UV-Absorber

inaktive Produkte

Globaler Markt für spezielle Inhaltsstoffe für die Körperpflege: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

