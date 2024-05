Marktgröße, Anteil, Trends, Wachstum, Prognosen für trinkfertige Shakes, 2032

Der globale Markt für trinkfertige Shakes wurde im Jahr 2023 auf 12,11 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 23,42 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird ein CAGR-Wachstum des Marktes von 7,60 % erwartet. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum des globalen Marktes für trinkfertige Shakes vorantreiben werden, sowie Hindernisse, die die Nachfrage im Prognosezeitraum beeinflussen werden. Darüber hinaus unterstützt sie Sie bei der Navigation und Untersuchung des neuen Potenzials im Marktsektor für trinkfertige Shakes.

Globaler Markt für trinkfertige Shakes: Überblick

Ein trinkfertiges Nahrungsergänzungsmittel ist ein Shake, der sofort getrunken werden kann. Diese Getränke werden mit einem bestimmten Anteil an Proteinen, Lipiden und Kohlenhydraten hergestellt, was dazu beiträgt, den täglichen Bedarf an einem notwendigen Nährstoff zu decken. Trinkfertige Shakes sind oft reich an Proteinen, glutenfrei und voller lebenswichtiger Vitamine und Mineralien, die eine gesunde Gewichtskontrolle unterstützen. Diese Shakes sind bequem zu transportieren und zu essen, da sie in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Portionsgrößen erhältlich sind. Diese Shakes sind ein toller Muntermacher für alle, die nach einem nahrhaften Snack suchen, da sie überall und zu jeder Tageszeit eingenommen werden können.

Globaler Markt für trinkfertige Shakes: Wachstumsfaktoren

Die Nachfrage nach trinkfertigen Shakes wächst weltweit rasant. Die Hauptgründe für diesen Anstieg sind die veränderten Vorlieben der Verbraucher für schnelle Mahlzeiten, der zunehmende Trend zum Unterwegskonsum und eine wachsende Vorliebe für gesunde Ernährung. Die Verbraucherpräferenzen ändern sich, insbesondere in Ländern mit hohem Einkommen. In Industrieländern steigt die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen, gesunden Lebensmitteln, was letztendlich die Marktexpansion für trinkfertige Shakes vorantreibt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Verfügbarkeit des Internets und das wachsende Bewusstsein für die Vorteile einer gesunden Ernährung die Expansion des Marktes für trinkfertige Shakes weltweit vorantreiben werden.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt für trinkfertige Shakes aufgrund des steigenden Fitnesstrends unter der jüngeren Bevölkerung in den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums ein größeres Wachstumspotenzial hat. In dieser Region steigt der Konsum von proteinreichen Shakes, da Sportler und Turner die Nachfrage nach trinkfertigen Shakes in die Höhe treiben. Da die meisten Menschen in diesen Regionen jedoch frische Lebensmittel gegenüber abgepackten Lebensmitteln bevorzugen und nur über ein geringes verfügbares Einkommen verfügen, könnte das mangelnde Bewusstsein über die Vorteile trinkfertiger Shakes in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen das Marktwachstum im Prognosezeitraum behindern.

Die Pandemie-Szenarien von COVID-19 wirken sich positiv auf die weltweite Expansion des trinkfertigen Shake-Geschäfts aus. Länger andauernde Ausgangssperren und Einschränkungen der persönlichen Mobilität haben zu Panikkäufen und Hamsterkäufen von Nahrungsmitteln geführt, was die Nachfrage nach trinkfertigen Shake-Produkten stark erhöht hat. Auf der anderen Seite führen ein Stillstand des Produktionsprozesses, ein Mangel an Rohstoffen infolge einer Unterbrechung der Lieferkette und eine Verringerung der Anzahl verfügbarer Vertriebshändler zu einer Verknappung der Produkte auf dem Markt.

Globaler Markt für trinkfertige Shakes: Segmentierung

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den globalen Markt für trinkfertige Shakes zu kategorisieren: nach Typ, Geschmack, Vertriebskanal und Geografie. Der Markt für trinkfertige Shakes ist weltweit in zwei Segmente unterteilt: konventionell und biologisch, basierend auf der Natur. Da er weniger teuer ist als die anderen beiden, wird erwartet, dass der konventionelle Sektor einen großen Marktanteil hat. Darüber hinaus ist der Verpackungstypsektor in Dosen, Flaschen und Tetrapacks/Kartons unterteilt. Die Geschmacksrichtungen, die den globalen Markt für trinkfertige Shakes ausmachen, sind Erdbeere, Schokolade, Vanille, Banane und andere Geschmacksrichtungen. Andererseits ist die Kategorie der Vertriebskanäle in Convenience Stores, Fachgeschäfte, Supermärkte/Hypermärkte, Internethandel und andere Einzelhandelsformate unterteilt.

Globaler Markt für trinkfertige Shakes: Regionale Analyse

In Bezug auf den Marktanteil wird erwartet, dass Nordamerika den globalen Markt für trinkfertige Shakes anführen wird. Die zunehmende Vorliebe der Verbraucher für nährstoffreiche, gesunde Produkte, die Existenz namhafter Akteure auf dem Markt und der zunehmende Konsum verzehrfertiger Nahrungsergänzungsmittel sind alles Faktoren, die zu diesem beträchtlichen Marktanteil beitragen. Dagegen wird erwartet, dass Europa den zweithöchsten Marktanteil besitzt. Der Markt für trinkfertige Shakes in dieser Region wächst aufgrund einer Reihe von Faktoren, darunter die zunehmende Vorliebe der Verbraucher für eine gesunde Ernährung anstelle von Fast Food und ihr wachsender Bedarf an einfachen, nährstoffreichen Mahlzeiten. Andererseits wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Verlauf des Prognosezeitraums ein erhebliches Marktwachstum verzeichnen wird. Das wachsende Wissen über gesunde Nahrungsergänzungsmittel, veränderte Lebens- und Essgewohnheiten sowie ein Anstieg des verfügbaren Einkommens tragen allesamt zum Marktwachstum in dieser Region bei.

Globaler Markt für trinkfertige Shakes: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für trinkfertige Shakes gehören:

Bolthouse Farms, Inc.

Die Coca Cola Firma

Starbucks Corporation

Nestle SA

Atkin Nutritionals Inc.

Monster Beverage Co.

Lotte Chilsung Beverage Co

Arla Foods Amba

PepsiCo Inc.

Die JM Smucker Company.

Der globale Markt für trinkfertige Shakes ist wie folgt segmentiert:

Natürlich

Bio

konventionell

Nach Verpackungstyp

Flaschen

Tetrapacks/Karton

und Dosen

Nach Geschmack

Erdbeere

Schokolade

Vanille

Banane

und andere

Nach Vertriebskanal

Supermarkt/Hypermarkt

online Einzelhandel

Fachgeschäfte

Convenience-Stores

und andere Einzelhandelsformate

Globaler Markt für trinkfertige Shakes: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

