Marktgröße, Anteil und Wachstumsbericht für grünen Petrolkoks 2032

Der globale Markt für grünes Petrolkoks wurde im Jahr 2022 auf 38,01 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2030 auf 64,91 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,92 % wachsen. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Markteintrittsbarrieren und Auswirkungen auf die Nachfrage für den weltweiten Markt für grünes Petrolkoks für den Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung der sich ergebenden Möglichkeiten im Markt für grünes Petrolkoks unterstützen.

Globaler Markt für grünen Petrolkoks: Überblick

Der Koksabbauprozess der Kokereianlage führt zu grünem Petrolkoks. Grüner Petrolkoks ist ein Nebenprodukt der Umwandlung von Rohöl in Benzin und Düsentreibstoffe. Die Qualität des grünen Petrolkoks wird durch die Qualität des Rohöls bestimmt. Die Produktionsstufe wird mit dem Begriff „grün“ gekennzeichnet. Die Anwendung von grünem Petrolkoks wird durch seinen Schwefelgehalt bestimmt. Grüner Petrolkoks mit hohem Schwefelgehalt wird meist als Brennstoff anstelle von Kohle verwendet. Schwefelarmer grüner Petrolkoks wird durch Kalzinierung raffiniert und als Rohstoff für die Herstellung von Stahl und Aluminium verwendet.

Markt für grünen Petrolkoks

Globaler Markt für grünes Petrolkoks: Wachstumsfaktoren

Der Markt für grünes Petrolkoks wird voraussichtlich durch die zunehmende Verwendung von grünem Petrolkoks in Anodenqualität in Endverbrauchsindustrien wie Stahl und Aluminium angetrieben. Darüber hinaus wird die zunehmende Akzeptanz von grünem Petrolkoks in Brennstoffqualität als umweltfreundlicher Ersatz für traditionellere Brennstoffe und als zuverlässige und authentische Quelle erneuerbarer Energie in Sektoren wie Zement, Stromerzeugung und Bauwesen die Einnahmen des Marktes für grünes Petrolkoks in den kommenden Jahren steigern.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt für grünes Petrolkoks profitabel wachsen wird, da die meisten Länder einer Vielzahl von Branchen immer strengere Vorschriften auferlegen. Diese Vorschriften erfordern eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen sowie eine verstärkte Nutzung umweltfreundlicher Brennstoffe, verbunden mit steigenden Kosten und schwindenden Kohleressourcen. Aufgrund der umfassenden Industrialisierung in den aufstrebenden Ländern Lateinamerikas und des Asien-Pazifik-Raums wird erwartet, dass der Markt für grünes Petrolkoks in den kommenden Jahren profitable Wachstumschancen bietet.

In den kommenden Jahren dürften jedoch schwankende Preise und ein Mangel an Produktverfügbarkeit das Wachstum des Marktes für grünes Petrolkoks behindern. Eine große Menge an Kapital für Produktionsanlagen in Verbindung mit der wachsenden Zahl internationaler Unternehmen kann jedoch Markthindernisse abbauen. Infolgedessen wird erwartet, dass dies in den kommenden Jahren zusätzliche Wachstumschancen für den Markt für grünes Petrolkoks eröffnen wird.

Globaler Markt für grünes Petrolkoks: Segmentierung

Die Quelle, Form und Verwendung von grünem Petrolkoks können zur Segmentierung des weltweiten Marktes verwendet werden. Der Markt für grünen Petrolkoks ist je nach Quelle in Anoden- und Brennstoffsegmente unterteilt. Der Markt ist je nach Form in fünf Kategorien unterteilt: Schrotkoks, Nadelkoks, Spülkoks, Wabenkoks und Schwammkoks. Der Markt ist je nach Anwendungslandschaft in die Segmente Aluminium, Graphitelektrode, Zement, Kraftwerke und kalzinierter Koks unterteilt.

Globaler Markt für grünen Petrolkoks: Regionale Analyse

Der globale Markt für grünes Petrolkoks besteht aus fünf Hauptregionen: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie dem Nahen Osten und Afrika. Die beiden Hauptregionen auf dem Markt für grünes Petrolkoks sind Nordamerika und Europa. Aufgrund des enormen Bevölkerungswachstums und der starken Produktnachfrage in der Bauindustrie nimmt der Asien-Pazifik-Raum derzeit einen erheblichen Teil des Weltmarkts für grünes Petrolkoks ein. Aufgrund der starken Nachfrage und des bequemen Zugangs zu dem Rohstoff sind der Nahe Osten und Afrika wachsende Märkte für grünes Petrolkoks. Im Laufe des Prognosezeitraums wird erwartet, dass der Markt für grünes Petrolkoks in China und Indien rasant wächst.

Globaler Markt für grünes Petrolkoks: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern auf dem globalen Markt für grünes Petrolkoks gehören:

Oxbow Corporation

AMINCO RESOURCES LLC.

Asbury Carbons

Aluminium Bahrain (Alba)

Atha-Gruppe

Carbograf Industrial SA de CV

Rain Carbon Inc.

Minmat Ferro Alloys Private Limited

Shandong KeYu Energie Co., Ltd.

Weifang Lianxing Neue Materialtechnologie Co., Ltd.

Linyi Zhenhua Kohlenstofftechnologie Co., Ltd.

unter anderen

Der globale Markt für grünes Petrolkoks ist wie folgt segmentiert:

Nach Quelle

Anode

Kraftstoff

Nach Formular

schwammige Cola

Wabenkoks

Koks spülen

Schuss Cola

Nadelkoks

Nach Anwendung

Aluminium

Graphitelektrode

Zement

Kraftwerk

Kalzinierter Koks

Globaler Markt für grünes Petrolkoks: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

