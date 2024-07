🧿Marktgröße, Anteil und Wachstumsbericht für Nickel-Superlegierungen 2032🚀

Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 8,00 % zwischen 2023 und 2030 wird der globale Markt für Nickel-Superlegierungen, dessen Wert im Jahr 2022 auf rund 7,89 Milliarden USD geschätzt wird, bis 2030 voraussichtlich etwa 14,60 Milliarden USD erreichen. Der Markt für Nickel-Superlegierungen ist aufgrund der Nachfrage von Herstellern von Industrie-, Stromerzeugungs- und Luftfahrtausrüstung schnell gewachsen. Laut den neuesten Studien sind Nickel-Superlegierungen ein bedeutender Markt, da sie in anspruchsvollen Betriebsumgebungen eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit bieten.

Globaler Markt für Nickel-Superlegierungen: Überblick

Globaler Markt für Nickel-Superlegierungen: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Nickel-Superlegierungen wächst weltweit mit hoher Gewinnspanne. Zu den wichtigsten Gründen für das Wachstum des weltweiten Marktes für Nickel-Superlegierungen zählen der steigende Energiebedarf, die zunehmende Nutzung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie die zunehmende Verwendung von Nickel-Superlegierungen in der Chemie- und Luftfahrtindustrie. Superlegierungen aus Nickel sind eine einzigartige Familie metallischer Werkstoffe, die Zähigkeit, Hochtemperaturfestigkeit und bemerkenswerte Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit vereinen. Daher werden diese Werkstoffe typischerweise in Kernkraftwerken, chemischen Verarbeitungsanlagen, Flugzeugen, Raketentriebwerken und Turbinen zur Stromerzeugung eingesetzt.

Superlegierungen aus Nickel werden häufig in den Turbinen- und Verbrennungsteilen von Flugzeugtriebwerken verwendet, die während des gesamten Betriebs hohe Temperaturen aufrechterhalten müssen. Sie machen typischerweise 40 bis 50 Prozent des Gesamtgewichts des Motors aus. Darüber hinaus werden auch bei großen Dieselmotoren in großem Umfang Nickel-Superlegierungen für die Ventile verwendet. Der globale Markt wächst aufgrund all dieser Faktoren. Der steigende Bedarf der Öl- und Gasindustrie an Nickel-Superlegierungen für die Exploration, Verarbeitung und den Transport von Gas und Öl treibt die Expansion des Marktes ebenfalls voran. Darüber hinaus ist einer der Hauptfaktoren, die das Marktwachstum ankurbeln, die wachsende Besorgnis über Treibhausgasemissionen.