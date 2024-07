Marktgröße, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose für Gerstenmalzmehl 2030

Laut einem Bericht von Zion Market Research soll der globale Markt für Gerstenmalzmehl von geschätzten 2.870,66 Millionen USD im Jahr 2022 auf 4.644,92 Millionen USD bis Ende 2030 wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird für den Markt ein CAGR von 6,20 % erwartet.

Die Studie untersucht die Faktoren, die die Nachfrage auf dem weltweiten Markt für Gerstenmalzmehl im Laufe des geplanten Jahres ankurbeln, behindern und beeinflussen werden. Darüber hinaus unterstützt sie Sie bei der Navigation und Untersuchung der neuen Möglichkeiten im Marktsektor für Gerstenmalzmehl.

Markt für Gerstenmalzmehl

Holen Sie sich eine kostenlose Probe: https://www.zionmarketresearch.com/sample/malted-barley-flour-market

Globaler Markt für Gerstenmalzmehl: Überblick

Der Markt für Gerstenmalzmehl wurde im Jahr 2022 weltweit auf 4.644,92 Millionen US-Dollar geschätzt und soll von 2022 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,7 % wachsen. Der Herstellungsprozess von Gerstenmalzmehl umfasst eine teilweise Keimung oder Sprießen und anschließendes Heißlufttrocknen, um die Keimung zu stoppen. Es gibt zwei Sorten: diastatisch und nicht-diastatisch. Da viele andere Brotmehle nur eine geringe intrinsische diastatische Aktivität aufweisen, wird diastatisches Malzmehl als diastatischer Zusatzstoff verwendet. Zucker entsteht durch die diastatische Wirkung von Kohlenhydraten. Gerstenmalzmehl mit hohem Proteingehalt wird häufig in der Lebensmittelindustrie verwendet, während Gerstenmalzmehl mit niedrigem Proteingehalt normalerweise zur Herstellung einer bestimmten Biersorte verwendet wird.

Globaler Markt für Gerstenmalzmehl: Wachstumsfaktoren

Urbanisierung, Bevölkerungswachstum und die Akzeptanz eines gesünderen Lebensstils treiben den globalen Markt für Gerstenmalzmehl an. Das Bewusstsein der Verbraucher für die zusätzlichen gesundheitlichen Vorteile von Gerstenmalzmehl hat die Nachfrage nach dem Produkt auf dem Markt erhöht. Da Gerstenmalzmehl kein Cholesterin enthält, kann es helfen, Herzproblemen vorzubeugen. Darüber hinaus enthält es viele Ballaststoffe, die die ordnungsgemäße Funktion und Gesundheit des Verdauungssystems unterstützen. Gerstenmalzmehl ist ein beliebtes Diätnahrungsmittel unter gesundheitsbewussten Menschen, die versuchen, Pfunde zu verlieren. Der regelmäßige Verzehr von Gerstenmalzmehl kann das Risiko einer Gallenblasen- und Gallensteinoperation sowie das Auftreten von Dickdarmkrebs senken.

All diese Vorteile dürften die Verbrauchernachfrage nach Gerstenmalzmehl steigern, was wiederum die Expansion des weltweiten Marktes für Gerstenmalzmehl vorantreibt. Der Markt wächst aufgrund der deutlichen Zunahme der Verwendung von Gerstenmehl als Texturmittel und gesunde Babynahrung in der Back- und Lebensmittelindustrie. Große Unternehmen setzen auch kommerzielle Strategien für die globale Expansion des Produkts um, um die Verbrauchernachfrage zu befriedigen. AXEREAL gab im November 2019 bekannt, dass es das Malzgeschäft von CARGILL übernommen hat. Mit dieser Übernahme kann Axereals Malzgeschäft Boortmalt, das derzeit 27 Mälzereien auf fünf Kontinenten betreibt, nun drei Millionen Tonnen Malz pro Jahr produzieren.

Darüber hinaus führen Kooperationen mit Lebensmitteltechnologen und Ideenfindungsworkshops zu neuen Produktentwicklungen, die den Markt im Laufe des Prognosezeitraums wahrscheinlich erweitern werden. Dennoch können die hohen Kosten für Gerstenmalzmehl im Vergleich zu günstigeren Alternativen den Verkauf behindern und als einer der limitierenden Faktoren des Marktes angesehen werden. Die COVID-19-Epidemie scheint nur geringe bis mäßige Auswirkungen auf den Weltmarkt für Gerstenmalzmehl gehabt zu haben. Während der gesamten Epidemie bestand eine konstante Nachfrage nach Backwaren, wodurch das Geschäft stetig expandierte.

Globaler Markt für Gerstenmalzmehl: Segmentierung

Der globale Markt für Gerstenmalzmehl besteht aus vier Segmenten: Verwendung, Art, Vertriebskanäle und Region. Der weltweite Markt ist je nach Verwendung in Aromen, Bäckereien, Süßwaren, Restaurants und Haushalte unterteilt. Der Markt ist natürlich in konventionelle und Bio-Segmente unterteilt. Einzelhandelsverkäufe und Direktverkäufe bilden den Abschnitt Vertriebskanäle des Marktes.

Globaler Markt für Gerstenmalzmehl: Regionale Analyse

Der europäische Markt für Gerstenmalzmehl wächst, da neue Wettbewerber auf den Markt kommen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der europäische Marktanteil voraussichtlich hoch bleiben, da die Nachfrage nach Gerstenmalzmehl von Bäckern und Brauereien steigt. Aufgrund der steigenden Beliebtheit des Heimbrauens wurden in diesem Bereich Investitionen in hochmoderne Produktforschungs- und Innovationseinrichtungen getätigt. Europäische Unternehmen stärken ihre Lieferketten, indem sie als Reaktion auf die Bedürfnisse der Verbraucher Gerstenmalzmehlprodukte, Flocken, Mehlmischungen und Trockenfutter einführen. Um Einblicke in die sich ändernden Verbraucherpräferenzen zu erhalten, fordern sie potenzielle Kunden auf, die Einrichtungen zu reservieren und Brainstorming-Sitzungen mit Braumeistern, hauseigenen Bäckern und Lebensmitteltechnologen abzuhalten. Darüber hinaus verwenden mehrere Unternehmen Gerstenmalz als Ersatz für Backwaren.

Kaufen Sie direkt eine Kopie des Berichts mit Inhaltsverzeichnis: https://www.zionmarketresearch.com/toc/malted-barley-flour-market

Globaler Markt für Gerstenmalzmehl: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Gerstenmalzmehl gehören:

Malteurop-Gruppe

Cargill, Inc.

GrainCorp

Crisp Malting Gruppe

Soufflet-Gruppe

IREKS GmbH

Global Malt GmbH & Co. KG

Muntons Plc

Delco-Lebensmittel

Mirfak Pty Ltd.

Der globale Markt für Gerstenmalzmehl ist wie folgt segmentiert:

Markt nach Nutzung

Aromen

Bäckereien

Süßwaren

Restaurants

Haushalte

Natürlich

Bio

konventionell

Nach Vertriebskanälen

Einzelhandelsumsätze

Direktvertrieb

Globaler Markt für Gerstenmalzmehl: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreich GroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

Kontaktiere uns:

Zion Marktforschung

USA/Kanada Gebührenfrei: 1 (855) 465-4651

Newark: 1 (302) 444-0166

Indien: +91 7768 006 007, +91 7768 006 008

Skype-Nr.: +13479038971, +17187054574

Skype-Nr. Vereinigtes Königreich: +442032894158

Website: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/

Lesen Sie andere Berichte:

https://www.linkedin.com/pulse/cable-drum-market-size-extensive-demand-new-upcoming-years-ram-rupnur-jzs1f

https://www.linkedin.com/pulse/cable-management-accessory-market-size-growth-insights-ram-rupnur-gp1sf

https://www.linkedin.com/pulse/automotive-hmi-market-size-share-business-development-supply-pd2if

https://www.linkedin.com/pulse/2026-latest-report-adaptive-optics-market-size-business-growth-waiuf

https://www.linkedin.com/pulse/3d-motion-capture-market-newest-report-size-booming-sblxf

https://www.linkedin.com/pulse/3d-printed-medical-devices-market-size-2020-2026-b7rrf

https://www.linkedin.com/pulse/global-electric-brake-booster-market-size-extensive-demand-kokare-tnbpf

https://www.linkedin.com/pulse/3d-printing-powder-market-size-share-business-supply-chain-kokare-cghqf

https://www.linkedin.com/pulse/c1-inhibitors-market-newest-report-size-booming-insights-dq5pf

https://www.linkedin.com/pulse/e-glass-fiber-market-size-latest-reports-business-description-digxf

https://www.linkedin.com/pulse/global-e-glass-market-size-growth-insights-latest-database-kumar-a7dyf

https://www.linkedin.com/pulse/2026-latest-report-flexible-display-market-size-business-eitpf

https://www.linkedin.com/pulse/phytosphingosine-market-size-share-trends-growth-2030-anil-shinde-bhhaf/

https://www.linkedin.com/pulse/malted-barley-flour-market-size-share-growth-trends-forecast-aiwale-cf5sf/

https://www.linkedin.com/pulse/hair-conditioner-market-size-share-growth-report-2030-anil-shinde-daqrf/

https://www.linkedin.com/pulse/hydrocarbon-resins-market-trend-share-growth-size-analysis-aiwale-u109f/

https://www.linkedin.com/pulse/coconut-products-market-growth-size-share-trends-forecast-anil-shinde-tth8f/

https://www.linkedin.com/pulse/feed-grade-oils-market-growth-size-share-trends-forecast-aiwale-okflf/