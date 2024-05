Marktgröße, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose für weiße Schokolade, 2030

Laut einem Bericht von Zion Market Research soll der globale Markt für weiße Schokolade von seinem geschätzten Wert von 18,99 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 23,71 Milliarden USD bis Ende 2032 wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,50 % gerechnet. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage des weltweiten Marktes für weiße Schokolade im Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus unterstützt sie Sie dabei, die neuen Möglichkeiten im Markt für weiße Schokolade zu erkunden und zu nutzen.

Globaler Markt für weiße Schokolade: Überblick

Eine köstliche Süßigkeit namens weiße Schokolade wird durch die Kombination von Milchprodukten, Zucker und Kakaobutter hergestellt. Da weiße Schokolade aus natürlichen und biologischen Bestandteilen hergestellt wird, wird die Branche in den nächsten Jahren wahrscheinlich wachsen. Die Markttrends werden durch die Aufnahme neuer Produkte in das aktuelle Produktsortiment als Reaktion auf die hohe Nachfrage gesundheitsbewusster Verbraucher weiter vorangetrieben.

Globaler Markt für weiße Schokolade: Wachstumsfaktoren

Die zunehmende Verwendung von weißer Schokolade als Zutat in verschiedenen Anwendungen wird wahrscheinlich die Expansion des Marktes in den kommenden Jahren bestimmen. Der Markt wird in den nächsten Jahren voraussichtlich einen kumulativen Boom erleben, da sich die Produkthersteller auf die Entwicklung kreativer Verpackungen, die Verlängerung der Produkthaltbarkeit, die Stärkung der Lieferkettenmanagementabläufe und die Erhöhung des Nährstoffgehalts der Produkte konzentrieren. Wichtige Marktteilnehmer versuchen auch, erschwingliche Waren und nährstoffreiche Zutaten anzubieten, was das Wachstum der Branche beschleunigen wird. In den kommenden Jahren wird jedoch der weit verbreitete Wunsch nach Alternativen wie Milch-, Zartbitter- und Ruby-Schokolade die Expansion des Marktes für weiße Schokolade behindern.

Darüber hinaus wird die weitverbreitete Verfügbarkeit des Produkts in Restaurants, Beherbergungsbetrieben und Cafés das Wachstum der Branche in den kommenden Jahren unterstützen. Darüber hinaus wird die Körperpflege- und Kosmetikbranche wahrscheinlich ein wichtiger Faktor für das zukünftige Wachstum des Marktes sein.

Globaler Markt für weiße Schokolade: Segmentierung

Basierend auf dem Produkt, das weiter in weiße Schokoladentrüffel, weiße Schokoladenriegel und weiße Schokoladenmasse unterteilt ist, kann der gesamte Markt für weiße Schokolade kategorisiert werden. Generell gibt es fünf große Regionen, aus denen sich die weiße Schokoladenindustrie zusammensetzt: Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika.

Globaler Markt für weiße Schokolade: Regionale Analyse

In den kommenden Jahren werden die Märkte in Nordamerika und Europa wahrscheinlich noch schneller wachsen. Die Expansion des Marktes in diesen Regionen ist auf die beträchtliche Verbraucherbasis und die Präsenz mehrerer Hersteller in Ländern wie den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt für weiße Schokolade im asiatisch-pazifischen Raum sowie im Nahen Osten und Afrika in den nächsten Jahren profitabel wachsen wird. Die expandierenden Bäckerei- und Süßwarenindustrien werden voraussichtlich die Ursache für den Anstieg sein. Darüber hinaus werden Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika in den kommenden Jahren wahrscheinlich die wichtigsten Wirtschaftszentren sein, die den Aufstieg dieser Branche vorantreiben.

Globaler Markt für weiße Schokolade: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren in der weißen Schokoladenindustrie gehören:

Ghirardelli Chocolate Co.

Barry Callebaut

Kraft Heinz Company

Agostoni-Schokolade

Die Hershey Company

GCPPL Ltd.

Pflaumen-Schokoladen-Unternehmen

Schokoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG

Ferrero

Mondelez International

Chocolatiers (UK) Ltd.

Nestlé SA, Ferrero

Unilever

Mars Incorporated.

Der globale Markt für weiße Schokolade ist wie folgt segmentiert:

Nach Produkt

weiße Schokoladentrüffel

weiße Schokoriegel

weiße Schokolade in großen Mengen

Globaler Markt für weiße Schokolade: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

