Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Heim-WLAN-Router und -Extender, 2030

Bei einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 9,17 % zwischen 2023 und 2030 wurde die Größe des globalen Marktes für WLAN-Router und -Extender für den Heimgebrauch auf 1.647,85 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 geschätzt und dürfte bis 2030 auf rund 3.349,68 Millionen US-Dollar ansteigen.

Die Studie untersucht die Faktoren, die den globalen Markt für Heim-WLAN-Router und -Extender antreiben, einschränken und beeinflussen, sowie wie sich diese Faktoren im Prognosezeitraum auf die Nachfrage auswirken werden. Das Dokument befasst sich auch mit neuen Entwicklungen auf dem Markt für Heim-WLAN-Router und -Extender.

Markt für WLAN-Router und -Extender für den Heimgebrauch

Globaler Markt für WLAN-Router und -Extender für den Heimgebrauch: Überblick

Kommunikationsgeräte, die dabei helfen, drahtlose Signale vom Basisrouter effizient zu einer breiten WLAN-Abdeckung zu replizieren, sind WLAN- und Extender. Normalerweise dienen sie als Brücke, die WLAN und Router verbindet. Verbesserte mobile Konnektivität und mehr Internetbandbreite sind wichtige Faktoren, die das Wachstum des Marktes für hochmoderne WLAN-Router und Extender für Privathaushalte vorantreiben. Die weltweite Einführung von Geräten auf Basis drahtloser Netzwerke wurde durch diese Geräte beschleunigt. Um Kunden anzulocken, bringen Hersteller ständig innovative Produkte auf den Markt.

Globaler Markt für WLAN-Router und -Extender für den Heimgebrauch: Wachstumsfaktoren

Im Prognosezeitraum wird der globale Markt für Heim-WLAN-Router und -Extender voraussichtlich deutlich expandieren und eine hohe durchschnittliche jährliche Wachstumsrate aufweisen. Es wird erwartet, dass die Einführung neuer Produkte, die die grundlegenden Probleme der Heimvernetzung lösen können, wie etwa die Unfähigkeit der Router, Netzwerke gleichmäßig im ganzen Haus zu verteilen, den Marktanteil erheblich steigern wird. Darüber hinaus hat die Beliebtheit der Mesh-Technologie aufgrund von Problemen mit überlasteten Heim-WLAN-Netzwerken zugenommen. Mesh-WLAN-Netzwerke sind aufgrund ihrer Vorteile, zu denen geringere Komplexität, niedrige Kosten und einfache Nutzung gehören, sehr beliebt.

Aufgrund ihrer anhaltenden Beliebtheit verzeichnen die globalen Märkte für Mesh-Technologie lukrative Wachstumsaussichten. Hersteller konzentrieren sich auf Nachrichtenkanäle zum Wissensaustausch, um Kunden bei der Behebung ihrer WLAN-Probleme zu Hause zu helfen, und bemühen sich gleichzeitig verstärkt um die Bereitstellung zuverlässiger WLAN-Netzwerke. Unternehmen führen Systeme ein, die einfach zu bedienen und für Frauen praktisch sind, um deren Bedürfnisse zu erfüllen, da Frauen tendenziell weniger technisch versiert sind als Männer. Der Markt für WLAN-Router und -Extender für den Heimgebrauch wächst jedoch aufgrund dieser Entwicklungen weltweit.

Die Unternehmen möchten es Geräten erleichtern, unkompliziert zwischen Wi-Fi 6 und 5G zu wechseln, damit jederzeit ein schneller Netzwerkzugriff gewährleistet ist. Die Menschen, insbesondere Frauen, fordern, dass Heim-WLAN-Router und -Extender einfach einzurichten und zu verwalten sind. Um das Wachstum voranzutreiben und den Umsatz auf dem weltweiten Markt für Heim-WLAN-Router und -Extender zu steigern, führen die Unternehmen neue Produkte mit hochmodernen Funktionen ein, darunter eine verbesserte Kindersicherung und eine preisgünstige Netzwerkabdeckung.

Globaler Markt für WLAN-Router und -Extender für den Heimgebrauch: Segmentierung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den globalen Markt für WLAN-Router und -Extender für Privathaushalte zu segmentieren, darunter Endverbrauch, Produkttyp, Vertriebskanal, Gerät, WLAN-Router und Region. Der Markt kann je nach Endverbrauch in öffentliche, kommerzielle, Unternehmens-, Privat- und andere Segmente unterteilt werden. Der Markt kann je nach Produkt in Segmente unterteilt werden, z. B. Extender, Repeater, Access Points und Antennen. Der Markt kann je nach Typ in Outdoor- und Indoor-WLAN-Segmente unterteilt werden. Der Markt kann anhand von Vertriebskanälen in Online- und Offline-Segmente unterteilt werden. Der Markt kann in zwei Kategorien unterteilt werden: WLAN-Router und -Extender.

Der Markt für WLAN-Router kann in Uplink- und normale Ports unterteilt werden. Der weltweite Markt für WLAN-Router und -Extender für den Heimgebrauch wird vom Uplink-Port-Sektor dominiert. Um die Anzahl der mit dem Netzwerk verbundenen Geräte zu maximieren, werden zwei Router ineinander integriert.

Globaler Markt für Heim-WLAN-Router und -Extender: Regionale Analyse

Der Markt für Heim-WLAN-Router und -Extender wird aufgrund der technischen Durchbrüche in der Region von Nordamerika dominiert. Darüber hinaus fördert die Existenz bedeutender Akteure in der Region die Expansion des regionalen Marktes. Aufgrund der großen Bevölkerungsbasis der Region, der hohen Verbreitungsrate hochentwickelter vernetzter Geräte, des wachsenden Internetzugangs und der zunehmenden Heimvernetzung wird für den asiatisch-pazifischen Raum ein schnelles Wachstum erwartet. Die regionale Marktexpansion wird auch durch den schnellen Urbanisierungsprozess vorangetrieben.

Globaler Markt für WLAN-Router und -Extender für den Heimgebrauch: Wettbewerbsfähige Akteure

Es herrscht ein starker Wettbewerb zwischen den Marktteilnehmern. Die Integration von Innovationen wie

Amazon Alexa

Google Assistant

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem weltweiten Markt für WLAN-Router und -Extender für den Heimgebrauch zählen:

ZyXEL Communications Corp.

TP-Link Technologies Co. Ltd.

Tenda Technology Inc.

Netgear Inc.

Legrand SA

Intel Corporation

Huawei Technologies Co. Ltd.

D-Link Corp

Devolo AG

Dell Inc

Cisco

Belkin International Inc.

ASUS TeK Computer Inc

Actiontec Electronics GmbH

Devolo AG

TP-Link Technologies Co. Ltd.

D-Link Corp.

Belkin International Inc.

Huawei Technologies Co. Ltd.

Shenzhen KuWFi Technology Co. Ltd

Beste IT-Welt Pvt. Ltd.

Belkin International Inc.

Der globale Markt für WLAN-Router und -Extender für den Heimgebrauch ist wie folgt segmentiert:

Nach Endverwendung

Öffentlich

Kommerziell

Unternehmen

Wohnen

Und andere

Nach Produkt

Antennen

Zugangspunkte

Extender

Repeater

Nach Typ

WLAN im Innen- und Außenbereich

Durch Verteilungskanäle

Online und Offline

Nach Gerät

WLAN-Router und -Extender

Von Wi-Fi-Routern

Uplink- und normale Ports

Globaler Markt für WLAN-Router und -Extender für den Heimgebrauch: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse hinsichtlich Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

