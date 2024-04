Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für kontaktlose biometrische Technologie, 2030

Bei einer geschätzten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 20,64 % zwischen 2023 und 2030 dürfte der globale Markt für kontaktlose Biometrietechnologie bis 2030 einen Wert von rund 50,42 Milliarden US-Dollar erreichen (im Jahr 2022 lag er noch bei schätzungsweise 11,24 Milliarden US-Dollar).

Die Entwicklung der kontaktlosen Biometrie hat es möglich gemacht, Benutzer mit großer Macht zu authentifizieren und zu identifizieren. Neben der Stärkung der Sicherheit ist das Benutzererlebnis in vielen Bereichen in den Mittelpunkt gerückt. Die kontaktlose Biometrietechnologie hat sich in letzter Zeit weiterentwickelt und ermöglicht die Erkennung von Gesicht, Iris oder Fingerabdrücken. Die kontaktlose Biometrietechnologie ist nicht nur äußerst zuverlässig, genau und effizient, sondern erfährt während der Covid-19-Pandemie auch einen Nachfrageschub, da Sauberkeit und kontaktloses Verhalten in sozialen Situationen stärker im Mittelpunkt stehen.

Markt für kontaktlose biometrische Technologie

Markt für kontaktlose biometrische Technologie: Wachstumsfaktoren

Der Unternehmens- und Regierungssektor nutzt zunehmend kontaktlose Biometrietechnologie als benutzerfreundliche Lösung für die Personalverwaltung, Zeiterfassung und Registrierung. Sie spart nicht nur Ressourcen, sondern garantiert auch Prozessgenauigkeit. Kontaktlose Biometrietechnologie ermöglicht die Nachverfolgung von Heimarbeitsplätzen auch während der Quarantäne. Kontaktlose Biometrietechnologie wird auch in einer Reihe anderer Anwendungen eingesetzt, darunter E-Payment, Nutzung von Mobiltelefonen oder PCs, Fahrzeug- oder Personenerkennung für Videoüberwachungssysteme und Stimm- oder Iriserkennung zur Identitätsüberprüfung. Darüber hinaus ist die Installation kontaktloser Biometrietechnologie einfach und erfordert keine große Erfahrung für die Systemeinrichtung.

Stimmbiometrie, eine Art kontaktlose Biometrietechnologie, kann in einer Reihe kritischer Anwendungen eingesetzt werden, darunter Remote-Login, Passwortänderungen und risikoreiche Sitzungsauthentifizierung. Die Nachfrage nach effektiven Diebstahl- und Betrugserkennungs- und -präventionssystemen ist weltweit dramatisch gestiegen, insbesondere in der BFSI-Branche. Sie garantiert den Benutzern Sicherheit, Zuverlässigkeit und Offenheit. Daher wird erwartet, dass der globale Markt für kontaktlose Biometrietechnologie in den kommenden Jahren schnell wachsen wird.

Die Kosten für die Sensoren und andere Teile, die in der kontaktlosen biometrischen Technologie verwendet werden, können hoch sein. Die Installationskosten für die kontaktlose biometrische Technologie sind ebenfalls hoch. Ein Mangel an technischer Ausbildung und Bewusstsein kann die Marktexpansion ebenfalls behindern. Der Markt für kontaktlose biometrische Technologie kann durch diese Probleme eingeschränkt werden. Da die biometrische Authentifizierung jedoch immer weniger aufdringlich wird, wird der Markt für kontaktlose biometrische Technologie trotz der Einschränkungen wachsen. Da erfolglose Authentifizierungsversuche häufig vorkommen, können Authentifizierungsverfahren wie die Eingabe von PIN-Nummern häufig lästig und zeitaufwändig sein. Die Implementierung der kontaktlosen biometrischen Technologie bei der Authentifizierung kann dies verhindern und die Benutzererfahrung verbessern.

Markt für kontaktlose biometrische Technologie: Segmentierung

Eine Segmentierung des globalen Marktes für kontaktlose Biometrietechnologie nach Komponenten, Endnutzer, Typ und Geografie ist möglich. Software und Hardware sind die beiden Hauptkomponentenkategorien der Branche für kontaktlose Biometrietechnologie. Mehrere Segmentierungen je nach Typ umfassen Sprach-, Fingerabdruck-, Iris- und Gesichtserkennung. Die Endnutzersegmente Unternehmen, Regierung, BFSI, Gesundheitswesen, E-Commerce, Transport und Logistik, Bildung sowie Verteidigung und Sicherheit bilden den globalen Markt für kontaktlose Biometrietechnologie. Die steigende Häufigkeit von Cyberkriminalität wie Diebstahl und Betrug wird den BFSI-Sektor im prognostizierten Zeitraum voraussichtlich an die Spitze der Branche katapultieren.

NEC, Thales, Fujitsu, ASSA ABLOY, Fingerprint Cards AB, Touchless Biometric Systems AG, nVIAsoft Corporation, IDEMIA SAS und Safran sind einige der führenden Marktteilnehmer auf dem globalen Markt für kontaktlose biometrische Technologie. Die Unternehmen auf dem globalen Markt für kontaktlose biometrische Technologie initiieren strategische Partnerschaften und Übernahmen.

Markt für kontaktlose biometrische Technologie: Regionale Analyse

Der zunehmende Einsatz modernster Technologie wird den Markt für kontaktlose biometrische Technologie in Nordamerika voraussichtlich in den Vordergrund rücken. Zu den Branchen, die kontaktlose Biometrie am häufigsten einsetzen, gehören Banken, Finanzdienstleistungen und Telekommunikation. Der asiatisch-pazifische Raum wird auf dem globalen Markt für kontaktlose biometrische Technologie erhebliche Umsätze erzielen. Der Markt für kontaktlose biometrische Technologie im asiatisch-pazifischen Raum wächst aufgrund der weit verbreiteten Verwendung von Smartphones, mobilen Anwendungen und Webportalen in Entwicklungsländern wie Indien. In Zukunft wird dieser Bereich dank der Verbreitung künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens noch mehr Wachstum verzeichnen.

Markt für kontaktlose biometrische Technologie: Wettbewerbsfähige Akteure

NEC

Thales

Fujitsu

ASSA ABLOY

Fingerprint Cards AB

Kontaktlose Biometrisch-Systeme AG

nVIAsoft Corporation

IDEMIA SAS

und Safran

Nach Typ

Iris Erkennung

Gesichtserkennung

Spracherkennung

Fingerabdruckerkennung

Nach Komponenten

Software

Hardware

Markt für kontaktlose biometrische Technologie: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

