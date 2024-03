Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für mobile POS-Geräte, 2030

Der globale Markt für mobile Point-of-Sale-Geräte wurde im Jahr 2022 auf 35,99 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2030 auf 72,87 Milliarden USD wachsen. Im Verlauf des Prognosezeitraums wird für den Markt ein CAGR-Wachstum von 9,22 % erwartet. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum vorantreiben, behindern und die weltweite Nachfrage nach mobilen Point-of-Sale-Geräten im Verlauf des Prognosezeitraums beeinflussen werden. Sie wird Sie auch dabei unterstützen, sich auf dem Markt für mobile Point-of-Sale-Geräte (POS) zurechtzufinden und die neuen Möglichkeiten zu erkunden.

Globaler Markt für mobile POS-Geräte: Überblick

Ein Tablet, Smartphone oder ein anderes spezielles drahtloses Gerät, das als elektronisches Kassenterminal oder Registrierkasse dienen kann, wird als mobiles Kassengerät bezeichnet. Einzelhändler, die nur über begrenzte Verkaufsfläche verfügen und das Kundenerlebnis verbessern und den Verkaufsprozess beschleunigen möchten, verwenden diese Geräte häufig. Mobile Kassengeräte (mobile POS) werden für den Einsatz in einer Vielzahl von Unternehmen, beispielsweise mobilen Unternehmen, kleinen Unternehmen und Straßenverkäufern, immer praktischer.

Markt für mobile POS-Geräte

Globaler Markt für mobile POS-Geräte: Wachstumsfaktoren

Der Markt für mobile Point-of-Sale-Geräte (POS) wächst weltweit rasant. Die Hauptgründe für das Wachstum des globalen Marktes für mobile Point-of-Sale-Geräte (POS) sind die schnelle Einführung dieser Geräte durch den Einzelhandel, die zunehmende Nutzung von Smartphones und Tablets sowie der Ausbau des Internetzugangs in Entwicklungsländern. Dank der Einführung mobiler Point-of-Sale-Geräte (POS) können Mitarbeiter von überall im Unternehmen aus Lagerbestandsinformationen und Kunden abrufen und darauf zugreifen. Darüber hinaus bietet das mobile Point-of-Sale-Gerät (POS) noch weitere Vorteile. Kunden können einfacher bezahlen, Mitarbeiter haben mehr Freiheiten, es gibt keine langfristigen Verpflichtungen, es ist einfach einzurichten und zu bedienen, es pflegt eine enge Beziehung zu Kunden und es werden mehr Waren verkauft.

Darüber hinaus werden Kosten und Gebühren rationalisiert. Bei den meisten herkömmlichen Kassensystemen wird die POS-Software auf einem Computer betrieben. Der Computer ist an eine Kassenschublade und einen Belegdrucker angeschlossen. Diese Systeme sind teurer. Mobile Kassengeräte machen die Sache jedoch einfacher, da sie einen einzigen Tarif anbieten. Aufgrund all dieser positiven Aspekte steigt der Bedarf an mobilen Kassensystemen (POS), was die Expansion des weltweiten Marktes vorantreibt. Darüber hinaus wächst der Markt aufgrund des wachsenden Trends zur Digitalisierung, eines Anstiegs der E-Commerce-Verkäufe und einer verbesserten Infrastruktur. Darüber hinaus wird der Anstieg technischer Innovationen für Funktionsupgrades enorme Expansionsaussichten schaffen.

Die Covid-19-Epidemie kommt dem globalen Markt für mobile Point-of-Sale-Geräte zugute. Die Mehrheit der Gemeinden im ganzen Land wurde vollständig abgeriegelt, und die Einwohner mussten sich an strenge Anweisungen zum Zuhausebleiben halten. Die Einzelhandelsgeschäfte mussten schließen. Um das Nötigste zu kaufen, waren die Verbraucher gezwungen, auf den Internetverkauf zurückzugreifen. Um die Kundennachfrage zu befriedigen, expandierten E-Commerce-Plattformen während der Epidemie. All diese Elemente erhöhten die Nachfrage nach mobilen Point-of-Sale-Geräten (POS), was wiederum die Expansion des Marktes vorantrieb.

Globaler Markt für mobile POS-Geräte: Segmentierung

Die Faktoren Terminal, Technologie und Geografie werden verwendet, um den globalen Markt für mobile Point-of-Sale-Geräte zu klassifizieren. Der globale Markt ist basierend auf dem Terminal in die folgenden Segmente unterteilt: Restaurants, Gesundheitswesen, Sport & Unterhaltung, Gastgewerbe, Transport & Lager sowie Einzelhandel. Die Segmente Near Field Communication (NFC), Ethernet, Chip und Sign, Biometrie, Bluetooth, Magnetstreifen, EMV-Chip und Pin sowie hybride technologische Lösungen bilden den globalen Markt für mobile Point-of-Sale-Geräte (POS).

Globaler Markt für mobile POS-Geräte: Regionale Analyse

Geografisch betrachtet wird Nordamerika im Verlauf des Prognosezeitraums voraussichtlich die höchste Position auf dem globalen Markt für mobile Point-of-Sale-Geräte einnehmen. Der Markt in dieser Region wächst vor allem aufgrund von Faktoren wie der steigenden Nachfrage von Einzelhändlern nach mobilen Point-of-Sale-Geräten (POS), dem Vorhandensein einer gut ausgebauten Netzwerkinfrastruktur und der zunehmenden Nutzung digitaler Dienste. Es wird erwartet, dass Europa einen großen Teil des Marktes kontrollieren wird. Dies kann mit der schnellen Verbreitung mobiler Point-of-Sale-Systeme (POS) sowie der zunehmenden Nutzung von Tablets und Smartphones zusammenhängen. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum dürfte jedoch aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und der Nutzung von E-Commerce-Plattformen schneller wachsen.

Markt für mobile POS-Geräte: Wettbewerbsanalyse

Der globale Markt für mobile POS-Geräte wird von Akteuren wie diesen angeführt :

MICROS-Systeme

Hewlett-Packard Company

FEITIAN Technologies Co., Ltd.

Cisco Systems, Panasonic Corporation

KC Industrial Co., Ltd.

Erste Datengesellschaft

E-SETTLEMENT LIMITED

Transaktionstechnologien Pte. Ltd.

PAX Technology Limited

Der globale Markt für mobile POS-Geräte ist wie folgt segmentiert:

Per Terminal

Restaurants

Gesundheitspflege

Transport & Lager

Gastfreundschaft

Sport und Unterhaltung

Einzelhandel

Nach Technologie

Ethernet

Nahfeldkommunikation (NFC)

Hybrid-Technologielösungen

Chip & Unterschrift

biometrisch, Bluetooth

Magnetstreifen

EMV-Chip und PIN

Globaler Markt für mobile POS-Geräte: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

