Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für pädiatrische Messgeräte, 2032

Markt für pädiatrische Messgeräte

Der weltweite XX-Markt erwirtschaftete im Jahr 2023 Einnahmen im Wert von etwa 1.234,66 Millionen US-Dollar und wird bis 2032 voraussichtlich einen Umsatz von etwa 1.763,53 Millionen US-Dollar erzielen, was im Zeitraum von 2024 bis 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von fast 4,01 % verzeichnen wird.

Markt für pädiatrische Messgeräte: Überblick

Zur Diagnostik von Neugeborenen und Kindern unter 18 Jahren werden pädiatrische Messgeräte eingesetzt. Pädiatrische Messgeräte werden in gesundheitsbezogenen Situationen eingesetzt, um eine genaue Diagnose sicherzustellen. Da die physische Struktur eines Säuglings oder Neugeborenen flexibel ist, werden pädiatrische Messgeräte sorgfältig konstruiert.

Markt für pädiatrische Messgeräte: Fakten

Die American Academy of Pediatrics hat empfohlen, bei der Verabreichung von Arzneimitteln an Jugendliche geeignete metrische Dosierungsgeräte zu verwenden. Dieser Kommentar wurde gemacht, weil es völlig falsch war, dass Eltern ihren Kindern Medikamente mit Küchenlöffeln verabreichten.

Markt für pädiatrische Messgeräte: Wachstumsfaktoren

Der Markt für pädiatrische Messgeräte wird vor allem durch folgende Faktoren bestimmt: steigendes öffentliches Bewusstsein für die Gesundheit von Säuglingen; Verfügbarkeit modernster, technologisch fortschrittlicher Messgeräte; Bevölkerungswachstum; und zunehmender Einsatz pädiatrischer Messgeräte. Die wachsende Zahl pädiatrischer Kliniken und Krankenhäuser mit pädiatrischen Einrichtungen, die Verfügbarkeit qualifizierter medizinischer Fachkräfte und steigende Gesundheitsausgaben sind weitere Faktoren, die das Wachstum des Marktes für pädiatrische Messgeräte vorantreiben. Zu den Faktoren, die die Marktexpansion behindern, gehören der zunehmende Wettbewerb zwischen den derzeitigen Marktteilnehmern und die Maßnahmen einiger Regionalregierungen.

Markt für pädiatrische Messgeräte: Segmentierung

Auf dem Markt für pädiatrische Messgeräte gibt es mehrere Segmente: Gerätetyp, Technologie, Konfiguration und Endverbraucherbranche. Der Weltmarkt ist je nach Gerätetyp in viele Segmente unterteilt, darunter Infantometer, Stadiometer, Kopfumfangsmessbänder, mobile Messmatten und Höhenmessstäbe. Der Markt für pädiatrische Messgeräte ist technologiebasiert in zwei Segmente unterteilt: mechanische pädiatrische Messgeräte und elektronische pädiatrische Messgeräte. Der Markt ist je nach Art der Aufstellung in Tisch-, Stand-, Mobil- und Wandgerätesegmente unterteilt. Kliniken, Krankenhäuser und andere Endverbraucherbranchen sind die beiden Marktsegmente.

Markt für pädiatrische Messgeräte: Regionale Analyse

Aufgrund der Fülle an hochmodernen Gesundheitseinrichtungen und dem Wachstum lokaler Hersteller in der Branche verfügt Nordamerika über den größten Markt für pädiatrische Messgeräte aller Regionen. Da immer mehr medizinische Einrichtungen pädiatrische Messgeräte zur Behandlung von Säuglingen einsetzen, sind Nordamerika und Westeuropa die zweitbeliebtesten Regionen. Der Markt für pädiatrische Messgeräte im asiatisch-pazifischen Raum bietet großes Potenzial aufgrund des steigenden Bewusstseins der Eltern, der wachsenden pädiatrischen Einrichtungen und der wachsenden Sorge um die Gesundheit von Babys. Der Nahe Osten, Afrika und Lateinamerika sind die Regionen, in denen die Marktexpansion langsamer voranschreitet.

Markt für pädiatrische Messgeräte: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern, die am Markt für pädiatrische Messgeräte beteiligt sind, gehören:

Charder Electronic Co., Ltd.

BioSpace

AVI Healthcare

Detecto Scale Company und andere

Markt für pädiatrische Messgeräte: Regionale Segmente

Nach Typ

Elektronisches pädiatrisches Messgerät

Mechanisches pädiatrisches Messgerät

Auf Antrag

Krankenhäuser

Kliniken

Nach Region

NordamerikaUSA

EuropaUKFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Naher Osten und Afrika

