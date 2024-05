Marktgröße, Branchenanteil und Prognose zur Geschäftsprozessautomatisierung, 2030

Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 10,10 % zwischen 2023 und 2030 wird erwartet, dass der globale Markt für die Automatisierung von Geschäftsprozessen, dessen Wert im Jahr 2022 auf rund 9,78 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, bis 2030 etwa 21,15 Milliarden US-Dollar erreicht.

Geschäftsautomatisierung ist die Praxis, verschiedene organisatorische Funktionen mit modernen Apps zu koordinieren, um einen reibungslosen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten. Technologie wird bei der Geschäftsprozessautomatisierung eingesetzt, um routinemäßige, sich wiederholende Prozesse zu automatisieren. Indem die relevante Person zum richtigen Zeitpunkt über benutzerdefinierte Workflow-Aktionen und -Regeln effizient informiert wird, wird die Aufgabe auch beschleunigt. Darüber hinaus unterstützt es Unternehmen bei der Rationalisierung einer Reihe von Verfahren, darunter Kreditorenbuchhaltung, Vertragsverwaltung und Mitarbeitereinarbeitung.

Globaler Markt für Geschäftsprozessautomatisierung: Wachstumsfaktoren

Der Schlüsselfaktor für das Wachstum des weltweiten Marktes für Geschäftsprozessautomatisierung ist das Potenzial, mithilfe von Lösungen zur Geschäftsprozessautomatisierung eine verbesserte Produktivität zu erreichen. Diese Lösungen sind wirtschaftlich und verbessern die Beziehungen zwischen den End- und End-End-Partnern, was die Produktivität der Organisation noch weiter steigert. Darüber hinaus wird Abfall reduziert und es wird ein Informations- und Datenaustausch in Echtzeit ermöglicht, was wiederum dabei hilft, zum richtigen Zeitpunkt den besten Aktionsplan zur Lösung neu auftretender Probleme zu formulieren. Dadurch werden Unternehmensreplikationen und Ausfallzeiten verringert, was die Gesamtkosten der Unternehmensorganisation senkt. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich der weltweite Markt für Geschäftsprozessautomatisierung im Prognosezeitraum aufgrund der Nutzung modernster Technologien wie Big Data und dem Internet der Dinge (IoT) noch schneller entwickeln wird.

Globaler Markt für Geschäftsprozessautomatisierung: Segmentierung

Segmente wie Endbenutzer, Organisationsgröße, Bereitstellungstyp, Geschäftsfunktion, Dienste, Komponente und Geografie können zur Analyse des globalen Marktes für die Automatisierung von Geschäftsprozessen verwendet werden. Gesundheitswesen, Einzelhandel und Konsumgüter, Telekommunikation, IT, Fertigung, BFSI und andere Branchen können auf der Grundlage des Endbenutzers in den Markt unterteilt werden. Der Markt kann auf der Grundlage der Organisationsgröße in große und kleine und mittlere Unternehmen unterteilt werden. Der Markt kann auf der Grundlage der Bereitstellung in On-Premise- und Cloud-Segmente unterteilt werden. In Bezug auf den Marktanteil ist die On-Premise-Kategorie führend in der weltweiten Branche der Geschäftsprozessautomatisierung. Alle On-Premise-Bereitstellungsmethoden umfassen die Installation und den Betrieb von Software, die vom internen Server und der Computerinfrastruktur des Kunden ausgeführt wird. Kunden wählen diese Methode häufig für Anwendungen, bei denen vertrauliche und private Daten verarbeitet werden müssen. Große Unternehmen auf der ganzen Welt setzen On-Premise-Lösungen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen ein, da die mit den vertraulichen Daten verbundenen Sicherheitsbedenken bestehen.

Der Markt kann in Segmente unterteilt werden, die auf Geschäftsfunktionen basieren, wie z. B. Automatisierung der Lieferkette, Optimierung der Personalressourcen, Automatisierung von Vertrieb und Marketing, Automatisierung von Buchhaltung und Finanzen sowie Automatisierung der Kundenbetreuung. Der Markt kann in drei Segmente unterteilt werden, die auf Dienstleistungen basieren: Beratung, Bereitstellung und Integration sowie Support und Wartung. Da Wartungs- und Supportdienste eine zentrale Anlaufstelle zur Lösung vieler Kundenprobleme bieten, nehmen sie den größten Anteil am globalen Markt für die Automatisierung von Geschäftsprozessen ein. Den Benutzern werden eine Vielzahl hilfreicher Ressourcen zur Verfügung gestellt, darunter Software-Upgrades, Kundenforen, Kundenportale und technische Beratung. Die Wartungs- und Supporttools garantieren anhaltende Kundenzufriedenheit und konzentrieren sich stärker auf die Verbesserung ihrer Produktwissensbasis, indem sie Eingaben aus Umfragen und Interviews berücksichtigen.

Globaler Markt für Geschäftsprozessautomatisierung: Regionale Analyse

Aufgrund der hohen Verbreitung dieser Lösungen in der Region hält Nordamerika den größten Anteil am globalen Markt für Geschäftsprozessautomatisierung. Darüber hinaus wird erwartet, dass steigende Investitionen in die IT-Infrastruktur in Unternehmen aller Größenordnungen und ein steigendes Bewusstsein der Benutzer für digitale Themen die Expansion des regionalen Marktes in den kommenden Jahren vorantreiben werden.

Globaler Markt für Geschäftsprozessautomatisierung: Wettbewerbsfähige Akteure

Kortex

Quickbase

Automatisierungsheld

AgilePoint

AuraQuantic

FlowForma

Kofax

Bonitasoft

Newgen-Software

DXC-Technologie

Genpact

Kreativ

TIBCO

OpenText

Bizagi

Microsoft

Zwangsversteigerung

Software AG

Orakel

Nintex

Laserfiche

Kussfluss

Appian

Pegasystems

IBM.

Nach Endbenutzer

Gesundheitspflege

Einzelhandel & Konsumgüter

Telekommunikation

ES

Herstellung

BFSI

Nach Organisationsgröße

Groß

Klein

Mittelständische Unternehmen

Nach Bereitstellung

Vor Ort

Wolke

Globaler Markt für Geschäftsprozessautomatisierung: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

