Marktgröße für Antistatikmittel 2023–2030 Globale Industrieanalyse, Marktanteil, Top-Key-Player

Der weltweite Markt für Antistatikmittel hatte im Jahr 2022 einen Wert von rund 500,71 Millionen US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2030 auf rund 806,34 Millionen US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 6,12 % zwischen 2023 und 2030.

Antistatika werden hauptsächlich eingesetzt, um die in den Materialien oder deren Oberflächen erzeugte statische Aufladung zu reduzieren oder zu beseitigen. Diese dienen dazu, die Polymermaterialien leitfähig zu machen. Diese Wirkstoffe finden verschiedene Anwendungen in Endverbrauchsindustrien wie Elektronik, Industrieverpackungen, Beschichtungen und Treibstoff für Militärflugzeuge.

Globaler Markt für Antistatikmittel: Wachstumsfaktoren

Die steigende Nachfrage nach Antistatikmitteln in verschiedenen Branchen wie der Verpackungs-, Elektronik-, Textil- und Kerosinindustrie aufgrund der steigenden Nachfrage nach Elektronik-, Verpackungs-, Textilprodukten und Hochleistungstreibstoffen treibt das Wachstum der globalen Antistatikmittel voran Markt. Es wird erwartet, dass das kationische feste Additiv für die Inkjet-Papierbeschichtung den Weltmarkt ankurbeln wird. Auch die Verwendung von Antistatikmitteln in Schaumstoffen für Bettwaren, Autositze und Möbel trägt zum Wachstum des Weltmarktes bei. Die leichte Verfügbarkeit von Ersatzstoffen für die Produktion von Antistatikmitteln behindert das Wachstum des globalen Antistatikmarktes. Die strenge staatliche Regulierung und ein Rückgang der Öl- und Gaspreise in den verschiedenen Regionen der Welt behindern den globalen Markt.

Markt für Antistatikmittel

Globaler Markt für Antistatikmittel: Segmentierung

Der globale Markt für Antistatikmittel ist nach Produkttyp, Polymertyp, Endverbrauchsindustrie und Region segmentiert. Das Produkttypsegment ist unterteilt in Glycerinmonostearat, ethoxylierte Fettsäureamine, Diethanolamide und andere. Das Segment der Polymertypen wird weiter in Polyethylen, Polypropylen, Polyvinylchlorid, Acrylnitril-Butadien-Styrol und andere unterteilt. Das Endverbrauchsindustriesegment ist in Elektronik, Textilien, Automobil, Verpackung und andere unterteilt. Die regionale Segmentierung umfasst Asien-Pazifik, den Nahen Osten und Afrika, Europa, Lateinamerika und Nordamerika. Es wird erwartet, dass die Segmente Verpackung, ethoxylierte Fettsäureamine und Polypropylen in den Endverbrauchsindustrie-, Produkttyp- und Endpolymersegmenten den Weltmarkt dominieren.

Globaler Markt für Antistatikmittel: Regionale Analyse

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Antistatikmitteln im asiatisch-pazifischen Raum wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum den weltweiten Markt für Antistatikmittel anführt, gefolgt von Nordamerika und Europa. China gilt als einer der größten Abnehmer der Antistatika im asiatisch-pazifischen Raum. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Antistatikmitteln in der Verpackungs-, Elektronik- und Textilindustrie im asiatisch-pazifischen Raum den Weltmarkt antreiben wird. Es wird erwartet, dass die USA im nordamerikanischen Raum aufgrund der steigenden Nachfrage nach Antistatikmitteln den Weltmarkt ankurbeln werden. Die niedrigen Arbeitskosten in der afrikanischen Region tragen dazu bei, das globale Marktwachstum zu steigern. Länder wie Japan, China, Indien, Indonesien und Südkorea sind die aufstrebenden Märkte auf der ganzen Welt. Die steigende Nachfrage nach elektronischen Produkten in Japan und China treibt das globale Marktwachstum voran.

Globaler Markt für Antistatikmittel: Wettbewerbsfähige Akteure

Arkema

3M

Akzo Nobel NV

BASF SE

Croda International Plc.

and Evonik Industries AG.

A. Schulman

Solvay SA

DuPont

Cytec Industries Inc.

Safic Alcan Deutschland Gmbh

Kimya Sanayii AS

Yantai Tayho Advanced Materials Co. Ltd.

BTC

Tianyu-Textilien

Du machst Liebe

Edle Biomaterialien

WL Gore and Associates Inc.

Swicofil.

Globaler Markt für Antistatikmittel: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaUKFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

