Marktgröße für chirurgische Clips, Branchenanteil und Prognose, 2032

Laut dem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht wurde die globale Marktgröße für chirurgische Clips im Jahr 2023 auf 670,81 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis Ende 2032 voraussichtlich 12.980,65 Millionen US-Dollar erreichen. Der Markt wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 38,98 % wachsen. im Prognosezeitraum. Der Bericht analysiert die Wachstumstreiber, Einschränkungen und Auswirkungen des globalen Marktes für chirurgische Clips im Prognosezeitraum. Es wird auch dabei helfen, die sich bietenden Möglichkeiten in der Branche des Marktes für chirurgische Clips zu navigieren und zu erkunden.

Globaler Markt für chirurgische Clips: Überblick

Chirurgische Clips sind medizinische Geräte, die beim Halten von Gegenständen helfen und den Blutverlust aus Blutgefäßen bei chirurgischen Eingriffen und Vasektomien verhindern. Bei diesen Clips handelt es sich um sterile Geräte, die in verschiedenen Größen erhältlich sind. Darüber hinaus können modifizierte Clips eine radiale Biegung am seitlichen Schenkel des Clips bewirken. Diese Clips werden jedoch in einer Vielzahl medizinischer Anwendungen eingesetzt. Bei jedem chirurgischen Eingriff werden etwa 30 bis 40 Clips verwendet. Moderne Ligaturklammern wurden von Edward Weck Inc. entwickelt und im Jahr 1967 von EC Wood weiter modifiziert. Chirurgische Klammern sind im Vergleich zu anderen chirurgischen Geräten viel kostengünstiger. Darüber hinaus handelt es sich hierbei um handlich vorgeladene, gebrauchsfertige Einweg-Clipkartuschen mit wasserdichtem Verschluss und Inertheit. Diese Clips bestehen aus einer Magnesiumlegierung. Darüber hinaus dürften Fortschritte in der Materialwissenschaft zu einer verbesserten Mikrostruktur, einer besseren Qualität der Clips und auch zu einer Verbesserung der Abbaurate führen.

Markt für chirurgische Clips

Globaler Markt für chirurgische Clips: Wachstumsfaktoren

Es wird erwartet, dass der weltweite Markt für chirurgische Clips im Prognosezeitraum exponentiell wächst, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 26,5 %. Der zunehmende Einsatz minimalinvasiver Verfahren zur postoperativen Komplikationsbehandlung führt inzwischen auch bei Operationen zu einer höheren Nachfrage nach diesen Clips. Darüber hinaus reduzierte die Verwendung dieser Clips bei minimalinvasiven Eingriffen den Blutaustritt und minimierte gleichzeitig die Anzahl der Einschnitte. Einige der führenden Unternehmen wie Grena, Ltd., Boston Scientific und B. Braun haben Ligaturklammern entwickelt, um die Genauigkeit und Geschwindigkeit während der Operationen zu erhöhen und ein Abrutschen der Klammer von der Klebestelle zu verhindern. Zu den wichtigsten Behandlungsoptionen für neurologische Probleme gehören chirurgische Eingriffe, und Aneurysma-Clips haben sich als präzise Behandlungsoptionen für ein Schädelaneurysma herausgestellt.

Darüber hinaus haben die laufenden technologischen Fortschritte den Weg für eine bessere Behandlung weiter geebnet. Auf dem Markt gibt es viele kostengünstige chirurgische Clips, die Fachleuten helfen. Die zunehmenden Sportverletzungen und Verkehrsunfälle sind weitere wichtige Faktoren, die zum Wachstum des globalen Marktes für chirurgische Clips beitragen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben sich zusammen mit einigen anderen chronischen Erkrankungen weltweit zu einem großen Gesundheitsproblem entwickelt. Laut Globocan 2020 beläuft sich die Zahl der Krebsfälle auf 19.292.798. Solch hohe Inzidenzen von Krebs und chronischen Krankheiten steigern die Nachfrage nach chirurgischen Eingriffen, was wiederum auch das Wachstum des Weltmarktes im Prognosezeitraum fördert. Die Covid-19-Pandemie hat den globalen Markt für chirurgische Clips erheblich beeinträchtigt, da die meisten nicht dringenden und elektiven Operationen verschoben wurden. Infolgedessen hatten alle chirurgischen Abteilungen weltweit mit einem starken Abwärtstrend zu kämpfen.

Da die Post-Pandemie-Landschaft jedoch große Wachstumsaussichten aufweist, dürfte der globale Markt für chirurgische Clips in den kommenden Jahren wieder einen Aufwärtstrend verzeichnen.

Globaler Markt für chirurgische Clips: Segmentierung

Der globale Markt für chirurgische Clips kann in Material, Chirurgie, Endbenutzer, Typ und Region unterteilt werden.

Nach Material kann der Markt in Polymer, Titan und andere Materialien unterteilt werden.

Nach Chirurgie kann der Markt in manuelle und automatisierte Chirurgie-Clips unterteilt werden.

Nach Endverbraucher kann der Markt in ambulante chirurgische Zentren, Krankenhäuser und Kliniken unterteilt werden.

Je nach Typ kann der Markt in Aneurysma-, Ligatur- und andere Clips unterteilt werden.

Globaler Markt für chirurgische Clips: Regionale Analyse

Der asiatisch-pazifische Raum hat den größten Anteil am weltweiten Markt für chirurgische Clips, da in der Region eine große Patientenpopulation und eine gute Anzahl an chirurgischen Eingriffen vorhanden sind. Darüber hinaus ergreift die Regierung mehrere Initiativen zur Entwicklung einer fortschrittlichen Gesundheitsinfrastruktur und zur Förderung des Medizintourismus, was sich wahrscheinlich positiv auf das Wachstum des regionalen Marktes auswirken wird.

Auch Nordamerika dürfte im Prognosezeitraum mit einer gesunden jährlichen Wachstumsrate von 28,3 % wachsen, was auf die wachsende Zahl präventiver Operationen in der Region und das Vorhandensein einer etablierten Gesundheitsinfrastruktur zurückzuführen ist.

Globaler Markt für chirurgische Clips: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den bedeutenden Akteuren auf dem globalen Markt für chirurgische Clips gehören:

Andrei und Sinolinks

MerilLifesciences Pvt. GmbH.

Teleflex Incorporated

Scanlan International, Inc.

Johnson & Johnson (Ethicon)

Grena Ltd.

Edwards Lifesciences Corporation

Boston Scientific Corporation

B. Braun Melsungen AG

Ackermann Medical GmbH & Co.

Der globale Markt für chirurgische Clips ist wie folgt unterteilt:

Nach Material

Polymer

Titan

anderes Material

Durch eine Operation

Handbuch

Clips für automatisierte Chirurgie

Vom Endbenutzer

ambulante chirurgische Zentren

Krankenhäuser,

Kliniken

Nach Typ

Aneurysma

ligieren

andere Clips

Globaler Markt für chirurgische Clips: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreich GroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRestliches Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRestlicher Asien-Pazifik

LateinamerikaBrasilienMexikoRest Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRestlicher Naher Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

