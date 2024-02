Marktgröße für Entwässerungspumpen 2023–2030 Globale Industrieanalyse, Marktanteil, Top-Key-Player

Laut Zion Market Research wurde die globale Marktgröße für Entwässerungspumpen gemessen am Umsatz im Jahr 2022 auf rund 7,01 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2030 voraussichtlich einen Wert von 10,87 Milliarden US-Dollar erreichen , was einem jährlichen Wachstum von 5,69 % von 2023 bis 2030 entspricht Aufgrund einer Reihe treibender Faktoren wird der weltweite Markt für Entwässerungspumpen voraussichtlich mit erheblicher Wachstumsrate wachsen.

Globaler Markt für Entwässerungspumpen: Überblick

Die Nachfrage nach Entwässerungspumpen wächst mit der Zunahme von Wohnkomplexen, der Industrialisierung und der Bergbauindustrie. Entwässerungspumpen werden in erster Linie zur Entfernung des überschüssigen gesättigten Wassers in Bergbau- und Baustellen eingesetzt. Darüber hinaus hat der Einsatz von Entwässerungspumpen aufgrund der Ausweitung der Baustellen für Wohnzwecke deutlich zugenommen. Der Bau von Gebäuden unterhalb der Wasserbankebene ist von entscheidender Bedeutung und erfordert die Entfernung von Wasseranteilen, um die Stabilität der Gebäude zu gewährleisten. Entwässerungspumpen nutzen eine vertikale Turbinenpumpe oder Tauchpumpe, um überschüssiges Wasser von der Baustelle zu entfernen. Darüber hinaus steigt aufgrund ihrer Bedeutung im Untertagebergbau, in Kraftwerken, im Tunnelbau und in Zementwerken weltweit die Nachfrage nach Entwässerungspumpen.

Markt für Entwässerungspumpen

Globaler Markt für Entwässerungspumpen: Wachstumsfaktoren

Der weltweite Markt für Entwässerungspumpen wächst erheblich. Zu den Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, gehören das schnelle Wachstum in der Industrialisierung, im Bergbau und im Tunnelbau. Darüber hinaus führt die wachsende Nachfrage nach Entwässerungspumpen im Hochbau zu erheblichen Umsätzen auf dem globalen Markt für Entwässerungspumpen. Die Bedeutung von Entwässerungspumpen ist auf Baustellen besonders wichtig, da das auf der Baustelle gesättigte Wasser die Kraft und Geschwindigkeit der Arbeit beeinträchtigen kann. Die Entwässerung ist auf Baustellen erforderlich, auf denen unterirdische Ausgrabungen erforderlich sind, bevor der Arbeiter mit den Arbeiten zum Ausbau des Kellers beginnt Platz und Stützung. Daher spielen Entwässerungspumpen eine entscheidende Rolle bei der Entfernung von überschüssigem Wasser und der Bereitstellung trockener Arbeitsräume.

Darüber hinaus macht das Vorhandensein von Wasser in Bergwerken die Arbeit unmöglich, weshalb der Bedarf an Entwässerungspumpen an Bergbaustandorten steigt. Andererseits könnten die hohen Kosten für den Betrieb von Entwässerungspumpen das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum behindern. Es wird jedoch erwartet, dass Fortschritte in der Pumpentechnologie effiziente und kostengünstige Entwässerungslösungen bieten werden, die im Prognosezeitraum bessere Wachstumschancen für den globalen Markt für Entwässerungspumpen bieten werden.

Die COVID-19-Pandemiesituation hat das Wachstum des globalen Marktes für Entwässerungspumpen erheblich beeinträchtigt. Strenge Lockdowns, die von mehreren Regierungen verhängt wurden, um die Ausbreitung der Infektion einzudämmen, führten zu einem Stopp aller Bauaktivitäten. Dies hat sich direkt auf die Nachfrage nach Entwässerungspumpen auf der ganzen Welt ausgewirkt. Darüber hinaus wurde aufgrund eines vorübergehenden Produktionsstopps auch die Produktion neuer Produkte behindert. Außerdem wurde durch die Unterbrechung der Vertriebskette die Versorgung mit Produkten weltweit beeinträchtigt.

Globaler Markt für Entwässerungspumpen: Segmentierung

Der globale Markt für Entwässerungspumpen ist in Typ, Anwendung und Region unterteilt. Je nach Typ wird der Markt in nicht tauchfähige Entwässerungspumpen und tauchfähige Entwässerungspumpen unterteilt. Unter diesen dürften Tauchmotor-Entwässerungspumpen im Prognosezeitraum einen großen Anteil am Typensegment einnehmen. Je nach Anwendung wird der Markt in Bauwesen und Landwirtschaft, Öl und Gas, Mineralien und Bergbau und andere unterteilt. Es wird erwartet, dass das Segment Bau und Landwirtschaft im Prognosezeitraum ein schnelles Wachstum verzeichnen wird. Es wird erwartet, dass das Wachstum des globalen Marktes für Entwässerungspumpen im Bau- und Landwirtschaftssegment exponentiell zunehmen wird, da sowohl der Wohnungs- als auch der Gewerbebau zunimmt und die Erschließung landwirtschaftlicher Flächen rasch zunimmt.

Nach Typ

Tauchfähige Entwässerungspumpen

Nichttauchfähige Entwässerungspumpen

Auf Antrag

Öl und Gas

Konstruktion

Bergbau

Landwirtschaft

Kommunal

Andere

Globaler Markt für Entwässerungspumpen: Regionale Analyse

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum der größte Umsatzbringer auf dem globalen Markt für Entwässerungspumpen sein wird. Zu den Faktoren, die zum schnellen Wachstum des Marktes in dieser Region beitragen, gehört der zunehmende Einsatz von Tauchpumpen im Industrie- und Bausektor. Die Industrien im asiatisch-pazifischen Raum wachsen mit erheblicher Geschwindigkeit. Darüber hinaus haben staatliche Initiativen in Entwicklungsländern wie China und Indien zur Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit das Wachstum vieler Branchen angekurbelt, und das Baugewerbe gehört in diesen Ländern zu den wichtigsten Sektoren. Es wird jedoch erwartet, dass Nordamerika und Europa erheblich wachsen und einen gesunden Anteil am globalen Markt für Entwässerungspumpen ausmachen werden.

Globaler Markt für Entwässerungspumpen: Wettbewerbsfähige Akteure

Die Hauptakteure auf dem globalen Markt für Entwässerungspumpen sind:

KGaA

Atlas Copco AB

KSB SE & Co.

Flowserve Corporation

Ebara Corporation

Grundfos Holding A/S

Die Gorman-Rupp Company

Sulzer AG

Die Weir Group PLC

Xylem Inc.

und ITT Inc., unter anderem.

Globaler Markt für Entwässerungspumpen: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRestliches Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRestlicher Asien-Pazifik-Raum

LateinamerikaBrasilienMexikoRest Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRestlicher Naher Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

