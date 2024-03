Marktgröße für Fluggastbrücken 2023–2030 Globale Industrieanalyse, Marktanteil, Top-Key-Player

Der weltweite Markt für Fluggastbrücken hatte im Jahr 2022 einen Wert von etwa 312,56 Millionen US-Dollar und soll bis 2030 auf etwa 473,65 Millionen US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 5,36 % zwischen 2023 und 2030.

Der Bericht analysiert die Treiber, Einschränkungen/Herausforderungen des globalen Marktes für Fluggastbrücken und deren Auswirkungen auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Darüber hinaus untersucht der Bericht neue Möglichkeiten in der Fluggastbrückenbranche.

Markt für Fluggastbrücken

Globaler Markt für Fluggastbrücken: Überblick

Die Passagierbrücke (PBB) wird allgemein auch als Sky Bridge, Jet Bridge und Air Bridge bezeichnet. Es handelt sich um einen erhöhten, geschlossenen Durchgang, der vom Gate des Flughafenterminals bis zu einem Flugzeug reicht. Dadurch können die Passagiere ein- und aussteigen, ohne das Haus verlassen zu müssen. Abhängig von der Installation sind Fluggastbrücken in verschiedenen Konfigurationen erhältlich und beweglich oder fest montiert.

Globaler Markt für Fluggastbrücken: Wachstumsfaktoren

Der weltweite Markt für Fluggastbrücken wächst schneller. Faktoren wie ein erheblicher Anstieg der Zahl der Flugpassagiere, enorme Investitionen in die Entwicklung der Flughäfen und der wachsende Bedarf an Fluggastbrücken für den Komfort der Passagiere treiben das Wachstum des globalen Marktes für Fluggastbrücken voran.

Die Fluggastbrücke bietet gegenüber der mobilen Fluggasttreppe ein breites Spektrum an Vorteilen. Durch die Verwendung einer Fluggastbrücke sind die Passagiere keinem sich bewegenden Flugzeug, keinem Fahrzeugverkehr, keinem Propellerwasser, keinen Wetterextremen, keiner Temperatur oder anderen Sicherheitsrisiken ausgesetzt, die in einem Vorfeldbereich vorhanden sind. Da durch die PBB die Nutzung von Treppen entfällt, wird der Zugang für gebrechliche Menschen, ältere Menschen und Rollstühle erheblich erleichtert. Der Einsatz von PBB verringert auch die potenziellen Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit dem Zugang der Passagiere zur Rampe.

Insgesamt sind Sicherheit, einfacher Zugang, Komfort für die Passagiere und ein geringerer Personalbedarf einige der Vorteile der Fluggastbrücke, die zu einem Anstieg der Nachfrage nach der PBB führen. Dies treibt das Wachstum des Weltmarktes voran.

Darüber hinaus steigen die Flugpreise zu erschwinglichen Preisen im Tourismus und der wachsende Tourismussektor sind ebenfalls Faktoren, die das Wachstum des Marktes ankurbeln. Darüber hinaus könnte die zunehmende Automatisierung und Integration künstlicher Intelligenz in Fluggastbrücken im Prognosezeitraum zu enormen Wachstumschancen für den globalen Markt für Fluggastbrücken führen. Allerdings können die hohen Kosten, die mit dem Kauf eines neuen PBB und seiner Installation verbunden sind, sowie eine schlechte Technik des Bedieners oder eine unangemessene Schulung des Bedieners zu Schäden am Flugzeug führen. Diese Faktoren können das Wachstum des globalen Marktes für Fluggastbrücken behindern.

Als vorbeugende Maßnahme und zur Eindämmung der Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit haben die Regierungen der meisten Länder auf der ganzen Welt strenge Ausgangssperren und Bewegungseinschränkungen verhängt. Dies wirkte sich negativ auf den Tourismussektor aus. Der Flugverkehr wurde geschlossen, um zu verhindern, dass Menschen quer durch die Länder reisen. Darüber hinaus kam es auch bei den PBB-Herstellern zu negativen Auswirkungen auf das Geschäft aufgrund von Störungen in der Lieferkette und der Nichtverfügbarkeit von Arbeitskräften. All diese Faktoren haben zu einem Rückgang der Nachfrage nach PBB geführt, was das Wachstum des globalen Marktes für Fluggastbrücken behindert hat.

Globaler Markt für Fluggastbrücken: Segmentierung

Der globale Markt für Fluggastbrücken ist in Produkttyp, Andocktyp, Struktur, Fundament, Höhensystem und Region unterteilt. Basierend auf dem Produkttyp ist der weltweite Markt für Fluggastbrücken in Pendlerbrücken, T-Brücken, Vorfeldbrücken, Over-the-Wing-Brücken und Bugladerbrücken unterteilt. Basierend auf dem Andocktyp wird der Weltmarkt in intelligente und manuelle Dockingsysteme unterteilt. Das Struktursegment wird in Glas-Stahlwände, Stahlwände und Glaswände unterteilt. Basierend auf der Grundlage wird der Weltmarkt in beweglich und fest unterteilt. Das Segment der Hebesysteme ist in elektromechanische und hydraulische unterteilt.

Globaler Markt für Fluggastbrücken: Regionale Analyse

Regional wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum den größten Anteil am weltweiten Markt für Fluggastbrücken ausmachen wird, gefolgt von Europa. Dies ist auf die steigende Zahl von Geschäfts- und Touristenflugreisenden, gut etablierte Flughäfen mit modernster Infrastruktur und die wachsende Nachfrage nach Over-the-Wing-Brücken mit zunehmender Nutzung zurückzuführen großes Flugzeug. Es wird geschätzt, dass Europa einen erheblichen Marktanteil ausmacht. Aufgrund erschwinglicher Flugpreise, schnell wachsender Flughäfen in Indien und China sowie wachsender Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Bequemlichkeit der Passagiere wird erwartet, dass der Markt im asiatisch-pazifischen Raum lukrativ wachsen wird.

Globaler Markt für Fluggastbrücken: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der Wettbewerbsteilnehmer, die auf dem globalen Markt für Fluggastbrücken tätig sind, sind

FMT Aircraft AB

CIMC Ltd.

John Bean Technologies Corp. (JBT)

ThyssenKrupp AG

Adelte-Gruppe

Mitsubishi Heavy Industries

Vataple Group Ltd

UBS Flughafensysteme

PT Bukaka Teknik Utama TBK

Hubner GMBH & CO KG unter anderem.

Der Markt für Fluggastbrücken ist wie folgt unterteilt:

Nach Produkttyp

Pendlerbrücken

T-Brücken

Vorfeldfahrt

Over-the-Wing-Brücken

Nose-Loader-Brücken

Nach Andocktyp

Intelligent und manuell

Nach Struktur

Glas-Stahl-ummantelt

Mit Stahlwänden

Mit Glaswänden

Von der Stiftung

Beweglich und fest

Nach Höhensystem

Elektromechanisch und hydraulisch

Globaler Markt für Fluggastbrücken: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRestliches Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRestlicher Asien-Pazifik

LateinamerikaBrasilienMexikoRest Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRestlicher Naher Osten und Afrika

Was Berichte liefern

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

