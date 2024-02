Marktgröße für Glasisolierung 2023–2030 Globale Industrieanalyse, Marktanteil, Top-Key-Player

Die globale Marktgröße für Glasisolierung wurde im Jahr 2022 auf 12,70 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis Ende 2030 19,06 Milliarden US-Dollar erreichen , mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von fast 5,21 % zwischen 2023 und 2030.

Globaler Glasisolierungsmarkt: Überblick

Beim Bau von Gebäuden trägt die Glasisolierung dazu bei, den Heiz- und Kühleffekt sowie die Lärmbelästigung zu reduzieren und die klimatische Innentemperatur zu regulieren. Es reduziert den Kohlendioxidausstoß und steigert die Energieeffizienz im Gebäude. Glasisolierung verbessert die Isolierung von Gebäuden und bietet Vorteile wie eine begrenzte Kondensation, eine Reduzierung von Schäden an der Einrichtung und mehr Sicherheit.

Globaler Glasisolierungsmarkt: Wachstumsfaktoren

Aufgrund der steigenden Energiekosten und des zunehmenden Umweltbewusstseins legen Verbraucher Wert auf Energieeinsparungen in öffentlichen, privaten und gewerblichen Gebäuden und fördern so das globale Wachstum des Glasisolierungsmarktes. Unternehmen konzentrieren sich auf die Einführung innovativer und technologisch fortschrittlicher Produkte für den Industrie-, Nichtwohn- und Wohnbau, die das Wachstum des Marktes in der Zukunft anstoßen. Es wird erwartet, dass zunehmende Bedenken hinsichtlich der Umwelt auf der ganzen Welt das globale Wachstum des Glasisolierungsmarktes fördern werden. Ein weiterer Faktor, der zur Entwicklung des Marktes beiträgt, ist die Unterstützung der Regierung für energieeffiziente grüne Gebäude. Schwierigkeiten beim Recycling von Glaswolle, Vorschriften im Zusammenhang mit Kohlendioxidemissionen und mangelndes Bewusstsein für Isolierprodukte sind jedoch wichtige Faktoren, die den globalen Markt für Glasisolierung in gewissem Maße behindern.

Globaler Glasisolierungsmarkt: Segmentierung

Der globale Markt für Glasisolierung ist je nach Anwendung, Typ und Geografie fragmentiert. Das Anwendungssegment umfasst Industriebau, Nichtwohnbau, Wohnungsbau und Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Das Segment der Nichtwohnanwendungen hält den größten Marktanteil und wird dieses Wachstum voraussichtlich in naher Zukunft fortsetzen. Je nach Typ wird der Markt in Schaumglas, Isolierglas und Glaswolle unterteilt. Das Segment Isolierglaseinheiten dominiert den Weltmarkt. Geografisch ist der globale Glasisolierungsmarkt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Globaler Glasisolierungsmarkt: Regionale Analyse

Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Glasisolierungsmarkt aufgrund seines großen Marktanteils am Weltmarkt. Die Nachfrage nach Glasisolierung ist in Entwicklungsländern wie Indien und China enorm, wo die Glasherstellungsunternehmen enorm wachsen. China ist der größte Abnehmer von Glasisolierungsprodukten im asiatisch-pazifischen Raum. Das steigende verfügbare Einkommen, das exponentielle Wachstum der Mittelschicht und die Nachfrage nach nachhaltigem Bauen sind wichtige Faktoren, die zum Wachstum des Glasisolierungsmarktes im asiatisch-pazifischen Raum beitragen. Die Regierungen haben Maßnahmen zur Energieeffizienz umgesetzt und die Verfügbarkeit der Rohstoffe in Ländern wie Japan, China und Indien dürfte den globalen Markt für Glasisolierung ankurbeln. Nordamerika investiert stark in kostenwettbewerbsfähige Glasisolierungsprodukte, die zum Marktwachstum beitragen. Europa weist aufgrund des stabilen Wirtschaftswachstums und des Wachstums der Bauaktivitäten ein deutliches Wachstum auf.

Globaler Glasisolierungsmarkt: Wettbewerbsfähige Akteure

Glasisolierungsmarkt nach Typ

Isolierglas

Glaswolle

Zellglas

Glasisolierungsmarkt nach Anwendung

Nichtwohnbau

Wohnungsbau

Industrielle Anwendung

HVAC

Zu den Hauptakteuren auf dem globalen Glasisolierungsmarkt gehören:

Nippon Sheet Glass Co. Ltd.

Owens Corning

Bestimmte Teed Corporation

PPG Industries Inc

Johns Manville

and Knauf Insulation.

Globaler Glasisolierungsmarkt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaUKFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

