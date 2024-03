Marktgröße für Katheterbeschichtungen, Branchenanteil und Prognose, 2032

Laut dem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht wurde die globale Marktgröße für Katheterbeschichtungen im Jahr 2023 auf 10,99 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis Ende 2032 voraussichtlich 20,03 Milliarden US-Dollar erreichen. Es wird erwartet, dass der Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,84 % wächst. im Prognosezeitraum. Der Bericht analysiert die Wachstumstreiber, Einschränkungen und Auswirkungen des globalen Marktes für Katheterbeschichtungen im Prognosezeitraum. Es wird auch dabei helfen, die sich bietenden Möglichkeiten in der Marktbranche für Katheterbeschichtungen zu navigieren und zu erkunden.

Globaler Markt für Katheterbeschichtungen: Überblick

Katheter sind zylinderförmige medizinische Geräte, die in den Körper des Patienten eingeführt werden, um Flüssigkeit oder Medikamente abzugeben, die schädliche Substanzen aus dem Körper entfernen können. Geräte werden häufig bei postoperativen Eingriffen wie Wirbelsäulen-, Harnwegs-, Darm- und Blasenoperationen eingesetzt. Da diese Geräte jedoch direkt in den Körper des Patienten eingeführt werden, müssen die Katheter mit zusätzlichen Materialien beschichtet werden, um das Risiko einer Infektion zu verhindern. Katheterbeschichtungen spielen bei der Katheterisierung eine wichtige Rolle. Die Katheterisierung verringert die Reibung zwischen den Geweben im Körper des Patienten und verringert das Risiko von Verkrustungen und Infektionen. Die Caterer sind in verschiedenen Beschichtungen erhältlich, z. B. mit medikamentenfreisetzenden Beschichtungen, hydrophilen Beschichtungen, antimikrobiellen Beschichtungen und anderen.

Markt für Katheterbeschichtungen

Globaler Markt für Katheterbeschichtungen: Wachstumsfaktoren

Der Anstieg der Nachfrage nach hydrophilen Beschichtungen ist der Hauptfaktor für das exponentielle Wachstum des globalen Marktes für Katheterbeschichtungen. Die hydrophilen Beschichtungen sollen die Reibung verringern, während der Katheter in den Körper des Patienten eingeführt wird. Es verringert auch das Risiko einer Harnleiterschädigung. Eine manuelle Schmierung ist für diese Beschichtungen jedoch nicht unbedingt erforderlich, da sie steriler sind und keine Infektionen verursachen können. In entwickelten Regionen wie den USA und Europa nimmt der Einsatz beschichteter medizinischer Geräte zu, um die Reibung zwischen Blutgefäßen und medizinischen Geräten zu verringern. All diese Faktoren werden das Wachstum des globalen Marktes für Katheterbeschichtungen erheblich steigern und im Prognosezeitraum eine hohe CAGR verzeichnen.

Holen Sie sich eine kostenlose Probe: https://www.zionmarketresearch.com/sample/catheter-coatings-market

Allerdings stellt die stetig wachsende geriatrische Bevölkerung auf der ganzen Welt einen enormen Bedarf an beschichteten Kathetern dar. Auch die wachsende Nachfrage nach der Verbesserung medizinischer Einrichtungen sowie das wachsende Bewusstsein der Patienten für neuartige Operationen dürften in den kommenden Jahren lukrative Wachstumschancen auf dem globalen Markt für Katheterbeschichtungen schaffen.

Globaler Markt für Katheterbeschichtungen: Segmentierung

Der weltweite Markt für Katheterbeschichtungen wird nach Typ, Material und Region klassifiziert.

Je nach Typ kann der Markt in antimikrobielle, hydrophile, medikamentenfreisetzende und andere Beschichtungen unterteilt werden. Das Segment der hydrophilen Beschichtungen dominiert den Weltmarkt, da es eine stressfreie Interaktion bietet, bakterielle Infektionen reduziert und auch Thrombosen wirksam beseitigt. Aufgrund seiner Fähigkeit, antirestenotische Medikamente wirksam abzugeben, hält das Segment der medikamentenfreisetzenden Medikamente jedoch den zweitgrößten Anteil am weltweiten Markt für Katheterbeschichtungen.

Auf der Grundlage des Materials kann der Markt in Polymer und Metall unterteilt werden. Aufgrund der zunehmenden Verwendung von Polymeren für die Oberflächenbeschichtung von Herz- und Zentralkathetern hat das Segment der Polymerbeschichtungen eine Vorrangstellung gegenüber anderen. Die Einführung fortschrittlicher Polymerprodukte durch namhafte Marktteilnehmer wird das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum ankurbeln. Polymerbeschichtete Katheter ermöglichen jedoch eine intravaskuläre Arzneimittelabgabe und stoppen auch das Wachstum von Mikroorganismen auf der Gewebeoberfläche. Auch das Segment der metallbeschichteten Materialien dürfte im Prognosezeitraum durch die Einführung spezieller Metallbeschichtungen deutlich wachsen und damit die Produktpalette an Kathetern in den kommenden Jahren erweitern.

Globaler Markt für Katheterbeschichtungen: Regionale Analyse

Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach mit Latexgummi beschichteten Kathetern in der Region hat Nordamerika den größten Anteil am weltweiten Markt für Katheterbeschichtungen. Die kontinuierlich steigende Prävalenz von Harninkontinenz in der Region wird das Wachstum des regionalen Marktes im Prognosezeitraum ankurbeln.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach intermittierenden Kathetern in der Region stetig wachsen. Allerdings fördert auch die weit verbreitete Einführung antimikrobieller Beschichtungen zur Verhinderung der Ausbreitung von Infektionen das Wachstum des regionalen Marktes.

Globaler Markt für Katheterbeschichtungen: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den bedeutenden Akteuren auf dem globalen Markt für Katheterbeschichtungen gehören:

Surmodics, Inc.

Royal DSM, Polyone Corporation

Hydromer

Spezialbeschichtungssysteme Inc.

Cuumed Katheter Medical Co., Ltd.

LipoCoat BV

Covalon OEM-Technologien

Biocoat Incorporated

B. Braun Melsungen AG.

Kaufen Sie direkt eine Kopie des Berichts mit TOC: https://www.zionmarketresearch.com/toc/catheter-coatings-market

Der globale Markt für Katheterbeschichtungen ist wie folgt unterteilt:

Nach Typ

antimikrobiell

hydrophil

drogenfreisetzend

und andere Beschichtungen

Nach Material

Polymer

Metall

Globaler Markt für Katheterbeschichtungen: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRestliches Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRestlicher Asien-Pazifik-Raum

LateinamerikaBrasilienMexikoRest Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRestlicher Naher Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

Kontaktiere uns:

Zion-Marktforschung

USA/Kanada gebührenfrei: 1 (855) 465-4651

Newark: 1 (302) 444-0166

Indien: +91 7768 006 007, +91 7768 006 008

Skype-Nr.: +13479038971, +17187054574

Skype-Nr. Vereinigtes Königreich: +442032894158

Web: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/

Lesen Sie andere Berichte:

https://www.linkedin.com/pulse/healthcare-specialty-enzymes-market-size-industry-share-aiwale-56v8f/

https://www.linkedin.com/pulse/biokompatible-materials-market-size-industry-share-forecast-shinde-w7xmf/

https://www.linkedin.com/pulse/nephrology-devices-market-size-industry-share-forecast-mahavir-aiwale-womnf/

https://www.linkedin.com/pulse/surgical-clips-market-size-industry-share-forecast-2032-anil-shinde-itfff/

https://www.linkedin.com/pulse/catheter-coatings-market-size-industry-share-forecast-mahavir-aiwale-jik0c/

https://www.linkedin.com/pulse/syphilis-immunoassay-diagnostics-market-size-industry-anil-shinde-4nj8c/

https://www.linkedin.com/pulse/internet-things-iot-market-size-share-unlocking-growth-opportunities-vgvdc

https://www.linkedin.com/pulse/organic-personal-care-products-market-size-latest-trends-touch-fa2ic

https://www.linkedin.com/pulse/neuromodulation-market-size-growth-insights-latest-database-rupnur-ub7wc

https://www.linkedin.com/pulse/menopausal-hot-flashes-market-size-2023-2030-booming-globally-rupnur-jvapc

https://www.linkedin.com/pulse/lidar-market-size-latest-reports-business-description-k3kqc

https://www.linkedin.com/pulse/kraft-paper-market-size-growth-insights-latest-pjugc

https://www.linkedin.com/pulse/internet-things-iot-market-size-share-unlocking-growth-kokare-c3fkc

https://www.linkedin.com/pulse/mhealth-apps-market-size-forecasting-trends-growth-from-kokare-dsgec

https://www.linkedin.com/pulse/pharmaceutical-intermediates-market-size-research-report-sagar-kumar-8tzac