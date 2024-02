Marktgröße für Natriumpolyacrylat 2023–2030 Globale Industrieanalyse, Marktanteil, Top-Key-Player

Laut dem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht wurde die globale Marktgröße für Natriumpolyacrylat im Jahr 2022 auf 2417,89 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis Ende 2030 voraussichtlich 3815,28 Millionen US-Dollar erreichen. Es wird erwartet, dass der Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,84 % wächst. im Prognosezeitraum. Der Bericht analysiert die Wachstumstreiber, Einschränkungen und Auswirkungen des globalen Natriumpolyacrylat-Marktes auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Es wird auch dabei helfen, die sich ergebenden Chancen in der Natriumpolyacrylat-Marktbranche zu erkunden und zu erkunden.

Globaler Natriumpolyacrylat-Markt: Überblick

Natriumpolyacrylat, besser bekannt als Wasserlock, ist ein Polymer aus Polyacrylsäure. Natriumpolyacrylat ist ein weit verbreitetes superabsorbierendes Polymer. Diese Verbindung kann leicht Wasser und Flüssigkeitsgemische enthalten oder absorbieren, deren Masse hundertmal größer ist als ihre eigene. Das Polymer muss synthetisch hergestellt werden, da es in der Natur nicht vorkommt. Es wird in der Industrie und in Endprodukten häufig als Viskositätskontrollmittel, Bindemittel, Filmbildner und Emulsionsstabilisator eingesetzt.

Markt für Natriumpolyacrylat

Natriumpolacrylat wurde erstmals vor fünf Jahrzehnten von der NASA (National Aeronautics and Space Administration) in Windeln von Astronauten verwendet und entwickelt, die sie auf längeren Weltraumforschungen trugen. Seitdem wurden zahlreiche weitere Vorteile und Anwendungen des Polymers entdeckt. Beispielsweise wird Natriumpolyacrylat in Agrarqualität zur effektiven Bewässerung von Pflanzen verwendet. Wenn die Pflanzen Wasser benötigen, nähern sich die Wurzeln dem Polymer und saugen Wasser aus diesem Polymer auf.

Weitere Anwendungen von Natriumpolyacrylat umfassen Hygieneprodukte wie Haustierunterlagen, Windeln für Erwachsene und Babywindeln. Das Polymer wird auch als Verdickungsmittel in Endprodukten wie Teppichen, Haargelen, Farben und Polstermöbeln eingesetzt. Natriumpolyacrylat wird im medizinischen Bereich auch als Verdickungsmittel für verschiedene medizinische Gele verwendet. Weitere interessante Einsatzmöglichkeiten des Polymers sind Eisbeutel, Hochwasserschutzbeutel und Kunstschnee. Es wird auch in der Beschichtungsindustrie und im Bausektor verwendet, wo es in Materialien auf chemischer Basis als inneres Dichtungsmittel verwendet wird.

Globaler Natriumpolyacrylat-Markt: Wachstumsfaktoren

Die zunehmende Verwendung von Natriumpolyacrylat in verschiedenen Konsumgütern wie Haargelen, Windeln und Seifen stimuliert indirekt die Nachfrage nach Natriumpolyacrylat. Solche Endprodukte sind aufgrund ihrer Bequemlichkeit und Kosteneffizienz sehr gefragt. Auch die sich schnell entwickelnden Industrie- und Medizinsektoren werden die Nachfrage nach Natriumpolyacrylat erhöhen, da es in der Bauindustrie häufig als Dichtungsmittel und im medizinischen Sektor in chirurgischen Schwämmen zum Aufwischen schädlicher verschütteter Flüssigkeiten verwendet wird. Dies wiederum wird das Wachstum des globalen Natriumpolyacrylat-Marktes im Prognosezeitraum stimulieren.

Doch auch wenn Natriumpolyacrylat zahlreiche Vorteile bietet, gibt es auch einige Einschränkungen. Beispielsweise kann das Polymer beim Verschlucken oder Einatmen hochgiftig sein. Es kann auch zu Reizungen der Atemwege, der Augen oder der Haut kommen. Im Jahr 1985 wurde die Verwendung von Natriumpolyacrylat in Tampons eingestellt, da es bei Frauen zu starken Reizungen führte. Darüber hinaus enthält Natriumpolyacrylat Natrium, das den Boden bei landwirtschaftlicher Nutzung hart macht. Dennoch überwiegen die Vorteile des Polymers bei weitem seine Nachteile.

Globaler Natriumpolyacrylat-Markt: Segmentierung

Der globale Natriumpolyacrylat-Markt wurde nach Typ, Anwendung und Region getrennt. Je nach Typ kann der Markt in solide und liquide unterschieden werden. Je nach Anwendung kann der globale Markt für Natriumpolyacrylat in Schutzunterwäsche für Erwachsene, Babywindeln, Stromkabel, Wasseraufbereitung, Bauarbeiten, landwirtschaftliche Bodenverbesserer, Medizin, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Petrochemie und Lebensmittelverpackung unterteilt werden.

Globaler Natriumpolyacrylat-Markt: Regionale Analyse

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum den globalen Markt für Natriumpolyacrylat dominieren und in nächster Zeit eine höhere Wachstumsrate verzeichnen wird. Dies ist auf den steigenden Bedarf an Körperpflege- und Pflegeprodukten und das bemerkenswerte Wachstum bei Anwendungen im Gesundheitswesen zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der steigende Bedarf an superabsorbierenden Polymeren, insbesondere in Ländern wie Indien, China, Thailand, Indonesien und Malaysia, die Weiterentwicklung des Marktes in den kommenden Jahren beschleunigen wird.

Für Europa und Nordamerika wird hingegen in den kommenden Jahren ein stabiles Wachstum prognostiziert. Dies ist auf den voll entwickelten und mechanisierten Industriesektor dieser Regionen zurückzuführen. Auch die wachsende Anwendungsbasis wird zahlreiche Möglichkeiten für die Expansion dieses Marktes in diesen Regionen schaffen.

Globaler Natriumpolyacrylat-Markt: Wettbewerbsfähige Akteure

Der weltweite Natriumpolyacrylat-Markt ist extrem fragmentiert, wobei die bekanntesten Branchennamen mehrere Schlüsselstrategien nutzen, darunter Expansionen, neue Produkteinführungen, Joint Ventures, Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, Partnerschaften, Kooperationen und andere, um ihre Produktionskapazitäten zu verbessern und den steigenden Bedarf zu decken der Endverbraucher auf dem Markt.

Zu den wichtigsten Unternehmen, die die Expansion des globalen Natriumpolyacrylat-Marktes nutzen, gehören:

NIPPON SKOKUBAI CO., LTD.

Shanghai Huayi Acrylsäure Co., Ltd.

NUOER-GRUPPE

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.

Shanghai Bnero Chemical Co., Ltd.

ACURO ORGANICS LIMITED

Braskem

NOVA Chemicals Corporation

SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO., LTD.

Santa Cruz Biotechnology, Inc.

RSD Polymers Pvt., Ltd.

Yixin Danson-Technologie

Shandong Haoyue Neue Materialien Co., Ltd.

Weiku.com,

Zhejiang Satellite Petrochemical Co., Ltd.

Shandong Taihe Wasseraufbereitungstechnologien Co., Ltd.

Qingdao Echemi Technology Co., Ltd.

Repsol.

Globaler Natriumpolyacrylat-Markt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRestliches Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRestlicher Asien-Pazifik

LateinamerikaBrasilienMexikoRest Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRestlicher Naher Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

