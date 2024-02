Marktgröße für natürliche Duftchemikalien 2023–2030 Globale Industrieanalyse, Marktanteil, Top-Key-Player

Laut dem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht wurde die globale Marktgröße für natürliche Duftchemikalien im Jahr 2022 auf 5,42 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis Ende 2030 voraussichtlich 8,21 Milliarden US-Dollar erreichen. Der Markt wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,32 wachsen % im Prognosezeitraum. Der Bericht analysiert die Wachstumstreiber, Einschränkungen und Auswirkungen des globalen Marktes für natürliche Duftchemikalien auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Es wird auch dabei helfen, die sich bietenden Möglichkeiten in der Branche des Marktes für natürliche Duftchemikalien zu navigieren und zu erkunden.

Globaler Markt für natürliche Duftchemikalien: Überblick

Die Aromastoffe, die physisch aus den Gewürzen, Pflanzen und Früchten durch Verfahren wie Extraktion, Destillation und Expression gewonnen werden, werden als auf natürliche Weise gewonnene Duftchemikalien bezeichnet. Diese Chemikalien werden gegenüber den synthetischen Duftchemikalien sehr bevorzugt, da sie keine giftigen Substanzen enthalten und daher von gesundheitsbewussten Verbrauchern sehr bevorzugt werden. Die Kosten dieser natürlichen Duftchemikalien sind aufgrund ihrer ungiftigen Natur relativ hoch und hängen auch vom Aroma ab.

Markt für natürliche Duftchemikalien

Globaler Markt für natürliche Duftchemikalien: Segmentierung

Der Markt für natürliche Duftstoffe ist in Produkttyp, Anwendung und Endverbraucherbranche fragmentiert. Basierend auf dem Produkttyp ist der Markt in natürliche Duftchemikalien unterteilt, die auf seltenen Blumen, Moschus, Holz, Gewürzen, Früchten und anderen basieren. Abhängig von den Anwendungen ist der Markt in Kosmetika, Raumerfrischer, Medikamente, Getränke, Reinigungsmittel, Bodenreiniger und andere unterteilt. Nach Angaben des Endverbrauchers ist der Markt in die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Pharmaindustrie, die Kosmetikindustrie, die Heim- und Gesundheitsbranche und andere unterteilt.

Globaler Markt für natürliche Duftchemikalien: Wachstumsfaktoren

Der Schlüsselfaktor, der den Markt für natürliche Duftstoffe antreibt, ist das zunehmende Bewusstsein der Menschen für die schädlichen Auswirkungen der synthetischen Duftstoffe, die in den täglich verwendeten Produkten enthalten sind. Die anderen Faktoren, die den Markt für natürliche Duftchemikalien antreiben, sind die zunehmende Verwendung dieses Produkts in verschiedenen Endverbrauchsindustrien wie der Kosmetik- und Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die zunehmende Verwendung dieser Produkte durch die Verbraucher aufgrund der Werbung für diese Produkte von den Medien gemacht. Das wachsende verfügbare Einkommen der Menschen ist ebenfalls ein Faktor, der den Markt für natürliche Duftchemikalien antreibt. Die Faktoren, die das Marktwachstum hemmen, sind die hohen Kosten der Produkte, die Verfügbarkeit billigerer Ersatzstoffe und die umfangreiche Nutzung natürlicher Ressourcen für die Herstellung natürlicher Duftstoffe, die sich auf die Umwelt auswirken wird.

Globaler Markt für natürliche Duftchemikalien: Regionale Analyse

Regional gesehen ist der Markt für natürliche Duftchemikalien in Nordamerika, Asien-Pazifik, Westeuropa, Osteuropa, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika diversifiziert. Den größten Marktanteil bei natürlichen Duftchemikalien hält schätzungsweise die europäische Region, gefolgt von den Regionen Asien-Pazifik und Nordamerika. Die Produktion und der Verbrauch natürlicher Duftchemikalien sind in den europäischen Ländern aufgrund der steigenden Nachfrage nach Produkten, die natürliche Duftchemikalien enthalten, und der Präsenz mehrerer beliebter Marktteilnehmer in dieser Region sehr hoch. In den kommenden Jahren wird der asiatisch-pazifische Raum aufgrund der wachsenden Beliebtheit natürlicher Duftchemikalien in Schwellenländern wie Indien und China ein robustes Marktwachstum verzeichnen.

Globaler Markt für natürliche Duftchemikalien: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern, die am Markt für natürliche Duftchemikalien beteiligt sind, gehören:

Givaudan

Sensient Technologies Corporation

International Flavours & Fragrances Inc.

Symrise

Kerry Group Plc.

Firmenich SA

Paris Fragrances USA

Takasago International Corporation

Frutarom

Der globale Markt für natürliche Duftchemikalien ist wie folgt unterteilt:

Nach Typ

natürliche Duftchemikalien, die auf seltenen Blüten basieren

Auf Moschusbasis

auf Holzbasis

auf Gewürzbasis

auf Fruchtbasis

und andere

Auf Antrag

Kosmetika

Raumerfrischer

Medizin

Getränk

Waschmittel

Bodenreiniger

und andere

Nach Endverbraucherbranche

Nahrungsmittel-und Getränkeindustrie

Pharmaindustrie

Kosmetikindustrie

Heim- und Gesundheitsbranche

und andere

Globaler Markt für natürliche Duftchemikalien: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaUKFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

