Marktgröße für optisch klare Klebstoffe 2023–2030 Globale Industrieanalyse, Marktanteil, Top-Key-Player

Laut dem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht wurde die globale Marktgröße für optisch klare Klebstoffe im Jahr 2022 auf 1647,85 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis Ende 2030 voraussichtlich 3104,71 Millionen US-Dollar erreichen. Der Markt wird voraussichtlich mit einer CAGR von 8,23 wachsen % im Prognosezeitraum. Der Bericht analysiert die Wachstumstreiber, Einschränkungen und Auswirkungen des globalen Marktes für optisch klare Klebstoffe im Prognosezeitraum. Es wird auch dabei helfen, die sich bietenden Möglichkeiten in der Hochleistungsradbranche zu erkunden und zu erkunden.

Globaler Markt für optisch klare Klebstoffe: Überblick

Optisch klare Klebstoffe sind nichts anderes als kristallklare Klebstoffe mit flüssigkeitsbasierter Klebetechnologie, die zum Verkleben von optisch klaren Komponenten verwendet werden. Optisch klarer Klebstoff wird hauptsächlich in Kontaktbildschirmen und Bildschirmgeräten verwendet, um die Linse, Kunststoff oder andere optische Materialien miteinander zu verbinden. Die überlegenen optischen und mechanischen Eigenschaften dieser optisch klaren Klebstoffe erhöhen die Langlebigkeit moderner Displays. Eine positive Eigenschaft optisch klarer Klebstoffe aus Harzen auf Acrylbasis besteht darin, dass sie beim Verkleben mehrerer Objektschichten äußerst stark und effizient sind. Es gibt umfangreiche Anwendungen für optisches Bonden in elektronischen Geräten, einschließlich Mikrofilmen und LOCAs – sowohl flüssig als auch nicht flüssig. Sie werden hauptsächlich in kapazitiven kommerziellen Bildschirmen, 3D-Fernsehern (3D-TV) und Glasschutzmitteln verwendet. Darüber hinaus wird die optische Effizienz des Displays verbessert, indem der Spalt zwischen dem Deckglas und dem LCD eliminiert wird. So finden sie unter anderem in der Unterhaltungselektronik, Mobiltelefonen, LCDs und Digital-Signage-Boards für den Außenbereich Anwendung.

Globaler Markt für optisch klare Klebstoffe: Wachstumsfaktoren

Der globale Markt für optisch klare Klebstoffe wächst aufgrund des kontinuierlichen Wachstums der Unterhaltungselektronikindustrie weltweit erheblich. Optisch klare Klebstoffe werden vor allem in der Elektronikindustrie bei Anwendungen für Displays und Touchscreens eingesetzt. Die zunehmende Akzeptanz von Smartphones und Geräten durch Verbraucher ist der wichtigste Antriebsfaktor für das Wachstum des Marktes für optisch klare Klebstoffe. Zu den Faktoren, die das Wachstum des Weltmarkts vorantreiben, gehört außerdem die ständige Weiterentwicklung elektronischer Produkte wie hochauflösende LCDs, Smartphones und andere Automobilprodukte. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage aus dem Automobilsektor aufgrund des verstärkten Einsatzes von Displays in der Fahrerassistenz die Nachfrage auf dem Markt für optisch klare Klebstoffe steigern wird. Es wird jedoch erwartet, dass die Präsenz kostengünstiger Klebstoffersatzprodukte auf dem Markt das Wachstum des globalen Marktes für optisch klare Klebstoffe behindern wird. Andererseits wird erwartet, dass der technologische Fortschritt in der Elektronik- und Automobilindustrie und die Einführung hochentwickelter Anzeigegeräte im Prognosezeitraum vorteilhafte Chancen für den globalen Markt für optisch klare Klebstoffe schaffen werden.

Überall auf der Welt hat die aktuelle COVID-19-Epidemie verschiedene Länder in Bedrängnis gebracht und die gesamte Klebstoffindustrie in ungünstiger Weise beeinträchtigt. Das Wachstum des Marktes für optisch klare Klebstoffe hängt direkt von der wachsenden Nachfrage seitens der Unterhaltungselektronik, Mobiltelefone und anderen Bereichen ab. Es wird jedoch erwartet, dass der Markt für elektronische Geräte stark vom COVID-19-Ausbruch betroffen sein wird, da China neben den Fertigprodukten einer der Hauptlieferanten der für die Herstellung von Produkten erforderlichen Rohstoffe ist. Die optisch klaren Klebstoffe sowie die Unterhaltungselektronikindustrie stehen vor einem Produktionsrückgang, Lieferunterbrechungen und Preisschwankungen. Daher wurde die Wertschöpfungskette der Fertigung im Jahr 2020 beeinträchtigt. Es wird jedoch erwartet, dass die Lockerung staatlicher Auflagen und ein Anstieg der Nachfrage nach optisch klaren Klebstoffen in der Unterhaltungselektronik das Wachstum des Weltmarktes im Prognosezeitraum ankurbeln werden.

Globaler Markt für optisch klare Klebstoffe: Segmentierung

Der globale Markt für optisch klare Klebstoffe ist nach Harztyp, Gerätestruktur, Anwendung, Endverwendung und Region segmentiert. Basierend auf dem Harztyp ist der weltweite Markt für optisch klare Klebstoffe in Epoxidharz, Silikon, Polyurethan, Polyvinylacetat, Acryl und andere unterteilt. Das Gerätestruktursegment ist in flache, kantengekrümmte und andere unterteilt. Optisch klare Klebstoffe werden in der Automobilindustrie, bei Außenbeschilderungen, Fernsehern, Monitoren, Tablets, Mobiltelefonen und anderen Anwendungen eingesetzt. Das Endverbrauchersegment umfasst Elektrik und Elektronik, Automobil, Luft- und Raumfahrt und andere.

Globaler Markt für optisch klare Klebstoffe: Regionale Analyse

Regional wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik im Prognosezeitraum den größten Anteil am globalen Markt für optisch klare Klebstoffe halten wird. Der zunehmende Einsatz neuer Technologien für elektronische Geräte in Schwellenländern wie Indien und China sowie die sich entwickelnden Volkswirtschaften kurbeln das Wachstum des Marktes in dieser Region an. Darüber hinaus beschleunigt die Präsenz einer großen Anzahl von Herstellern und Verbrauchern elektronischer Geräte in dieser Region das Marktwachstum. Andererseits wird erwartet, dass die Region Nordamerika schneller wächst und neue Möglichkeiten für das Marktwachstum bietet. Zu den Faktoren, die das Wachstum des Marktes in dieser Region vorantreiben, gehört das schnelle Wachstum der Nachfrage nach intelligenten elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Laptops und LEDs für persönliche und berufliche Zwecke.

Globaler Markt für optisch klare Klebstoffe: Wettbewerbsfähige Akteure

Chase Corporation

Henkel AG & Co. KGAA

Lintec Corporation

Delo Industrial Adhesive LLC

Dow Inc.

Dymax Corporation

Nitto Denko Corporation

Das 3M-Unternehmen

Denko Corporation anzeigen

Tesa SE

gehören zu den dominierenden Akteuren auf dem globalen Markt für optisch klare Klebstoffe. Die führenden Marktteilnehmer konzentrieren sich auf die Einführung neuer Produkte und stärken ihre Marktintegrität. Darüber hinaus investieren diese Hersteller in Partnerschaften, Joint Ventures und andere Schlüsselstrategien, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verschaffen.

Der globale Markt für optisch klare Klebstoffe ist wie folgt unterteilt:

Nach Harztyp

Epoxidharz

Silikon

Polyurethan

Polyvinylacetat

Acryl

Andere

Nach Gerätestruktur

Wohnung

kantengekrümmt

Andere

Auf Antrag

Automobil

Beschilderung im Außenbereich

Fernseher

Monitore

Tablets

Mobiltelefone

Andere

Nach Endverwendung

Elektrik und Elektronik

Automobil

Luft- und Raumfahrt

Andere

Globaler Markt für optisch klare Klebstoffe: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRestliches Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRestlicher Asien-Pazifik

LateinamerikaBrasilienMexikoRest Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRestlicher Naher Osten und Afrika

