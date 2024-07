Marktgröße für rekombinante Proteine, Aktienbericht, Analyse, Trends, Wachstum 2030

Die Größe des globalen Marktes für rekombinante Proteine ​​wurde im Jahr 2022 auf 1.508,99 Millionen US-Dollar geschätzt und dürfte mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,98 % auf 4.298,49 Millionen US-Dollar im Jahr 2030 anwachsen.

Globaler Markt für rekombinante Proteine: Überblick

Rekombinante Proteine ​​werden bei der Entwicklung innovativer Therapeutika zur Behandlung einer Vielzahl chronischer Krankheiten, darunter Krebs, eingesetzt. Die rekombinante DNA-Technologie ist eine spezielle Methode, die zur Herstellung solcher Proteine ​​erforderlich ist. Die kontinuierlichen Fortschritte und Durchbrüche im pharmakologischen Bereich haben zur Produktion von Proteinen geführt, die für die Behandlung einer Vielzahl menschlicher Krankheiten unverzichtbar sind.

Markt für rekombinante Proteine

Globaler Markt für rekombinante Proteine: Wachstumsfaktoren

Ausgaben für biologische Medikamente und die Ausweitung der Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen sind zwei der Schlüsselfaktoren, die das Wachstum des globalen Marktes für rekombinante Proteine ​​im Prognosezeitraum voraussichtlich vorantreiben werden. Biopharmazeutische Unternehmen konzentrieren sich auf die Entwicklung und Einführung neuer Biosimilars für eine Reihe schwerer Krankheiten, darunter Krebs, Diabetes, Stoffwechselstörungen, Herzkrankheiten und einige andere seltene Leiden wie Hämophilie. Aufgrund des mangelnden Wettbewerbs hat der medizinische Bereich, der seltene Krankheiten behandelt, ein enormes Potenzial. Die Entwicklung des globalen Marktes für rekombinante Proteine ​​wird zusätzlich durch technologische Entwicklungen in einer Reihe von Bereichen unterstützt, die mit der Synthese rekombinanter Proteine ​​zusammenhängen. Hochgereinigte rekombinante Proteine ​​in klinischer Qualität sind durch hochentwickelte chromatographische Proteinreinigungstechniken wie FPLC und HPLC erhältlich.

Darüber hinaus treibt die weltweit zunehmende Verbreitung verschiedener chronischer Krankheiten die Expansion des Marktes auf globaler Ebene voran. Unternehmen und akademische Einrichtungen arbeiten immer häufiger zusammen, um wirksame rekombinante Proteine ​​zu entwickeln, die den Ländern dabei helfen können, die steigende globale Krankheitslast zu senken. Darüber hinaus tragen die zunehmenden Aktivitäten der Regierung dazu bei, die Expansion des globalen Marktes für rekombinante Proteine ​​voranzutreiben. Ein weiterer wichtiger Treiber, der das Wachstum des globalen Marktes während des Prognosezeitraums vorantreibt, sind die auslaufenden Patente zahlreicher biologischer Produkte. Während des Prognosezeitraums wird der globale Markt für rekombinante Proteine ​​aufgrund des steigenden Bedarfs an personalisierter Medizin in Verbindung mit Proteinbehandlungen zahlreiche profitable Wachstumsaussichten aufweisen.

Globaler Markt für rekombinante Proteine: Segmentierung

Der globale Markt für rekombinante Proteine ​​ist in vier Segmente gegliedert: Endnutzer, Anwendung, Produkt und Geografie. Die Marktsegmentierung nach Endnutzern umfasst Biotechnologieunternehmen, akademische Forschungsinstitute, Auftragsforschungsinstitute, pharmazeutische und biopharmazeutische Unternehmen und andere. Aufgrund der steigenden Inzidenz von Zielkrankheiten und der Etablierung einer robusten Pipeline für Biologika auf Basis rekombinanter Proteine ​​hält der Biologikasektor den größten Anteil am weltweiten Markt für rekombinante Proteine. Zur Segmentierung des Marktes können akademische Forschungsstudien, biotechnologische Forschung, biopharmazeutische Produktion, Medikamentenentdeckung und -entwicklung und andere Anwendungen herangezogen werden. Der Markt kann je nach Produkt in zusätzliche molekulare Rezeptoren, Membranproteine, Kinaseproteine, regulatorische Proteine, Immunantwortproteine, Wachstumsfaktoren und Chemokine und andere unterteilt werden.

Globaler Markt für rekombinante Proteine: Regionale Analyse

Nordamerika hält den weltweit größten Marktanteil für rekombinante Proteine, da in der Region die Prävalenz chronischer Krankheiten wie Krebs zunimmt. Die zunehmenden technologischen Entwicklungen im Bereich der rekombinanten Proteine ​​tragen ebenfalls zur Expansion des regionalen Marktes bei. Darüber hinaus werden die zunehmenden Initiativen der Regierung zur Unterstützung von Forschung und Entwicklung und zur Schaffung neuartiger Therapieoptionen für die Behandlung chronischer Krankheiten das Wachstum des regionalen Marktes im Prognosezeitraum ankurbeln. Aufgrund der raschen Expansion der Gesundheitsbranche in der Region wird für den asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Darüber hinaus wächst der regionale Markt aufgrund der zunehmenden Investitionen zur Stärkung der Gesundheitsinfrastruktur.

Globaler Markt für rekombinante Proteine: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für rekombinante Proteine ​​sind

Rekombinantes Protein

Abnova Corporation

GenScript Biotech Corporation

Reprocell

BPS Biowissenschaft

PeproTech

Eurogentec

ProSpec Tany TechnoGene

Merck KGaA

Lonza

GE-Gesundheitswesen

Sigma Aldrich Company

Thermo Fisher Scientific

Miltenyi Biotec

F&E-Systeme

und Abcam PLC.

Globaler Markt für rekombinante Proteine: Segmentanalyse

Nach Produkt

Immunantwortproteine

Strukturproteine

Membranproteine

Kinase-Proteine

Regulatorische Proteine

Andere

Nach Anwendung

Akademische Forschungsstudien

Biotechnologische Forschung

Biopharmazeutische Produktion

Arzneimittelforschung und -entwicklung

Andere

Nach Endbenutzer

Auftragsforschungsinstitute

Akademische Forschungsinstitute

Biotechnologie-Unternehmen

Pharmazeutische und biopharmazeutische Unternehmen

Andere

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

