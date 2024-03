Marktgröße für Schutzbeschichtungsharze 2023–2030 Globale Industrieanalyse, Marktanteil, Top-Key-Player

Laut dem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht wurde die globale Marktgröße für Schutzbeschichtungsharze im Jahr 2022 auf 18,96 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis Ende 2030 voraussichtlich 24,91 Milliarden US-Dollar erreichen. Der Markt wird voraussichtlich mit einer CAGR von 7,71 wachsen % im Prognosezeitraum. Der Bericht analysiert die Wachstumstreiber, Einschränkungen und Auswirkungen des globalen Marktes für Schutzbeschichtungsharze im Prognosezeitraum. Es wird auch dabei helfen, die sich bietenden Möglichkeiten in der Branche des Marktes für Schutzbeschichtungsharze zu navigieren und zu erkunden.

Globaler Markt für Schutzbeschichtungsharze: Überblick

Schutzbeschichtungsharze werden zum Schutz von Industrieanlagen, Maschinen in der Infrastruktur und im Baugewerbe sowie in der Automobilindustrie verwendet. Es verfügt über mehrere einzigartige Eigenschaften wie Abrieb-, Kollisions- und Chemikalienbeständigkeit sowie eine hervorragende Haftung. Diese Beschichtungsharze verlängern die Lebensdauer des Untergrundes um drei bis fünf Jahre. Schutzbeschichtungsharze sind darauf ausgelegt, Antifouling, Haltbarkeitseigenschaften und Korrosionsschutz zu gewährleisten. Die Schutzbeschichtungsharze sind frei von flüchtigen organischen Verbindungen und umweltfreundlich und werden daher in zahlreichen Branchen häufig eingesetzt.

Markt für Schutzbeschichtungsharze

Globaler Markt für Schutzbeschichtungsharze: Wachstumsfaktoren

Das enorme Wachstum der Nachfrage nach Schutzbeschichtungsharzen aus der Bau- und Infrastrukturindustrie treibt das Wachstum des globalen Marktes für Schutzbeschichtungsharze voran. Der steigende Bedarf an einer längeren Lebensdauer von Geräten und effizienten Prozessen dürfte das Wachstum des Marktes fördern. Aufgrund des Aufkommens neuer Produktanwendungsbasis hat die Verwendung von Schutzbeschichtungsharzen zugenommen, was mit einer steigenden Nachfrage nach der Wartung bestehender Substrate einhergeht und so das Wachstum des Schutzbeschichtungsharzmarktes voraussichtlich vorantreiben wird. Strenge staatliche Vorschriften, die Entwicklung kostengünstiger Produkte und höhere Energie- und Rohstoffpreise behindern jedoch das Marktwachstum.

Holen Sie sich ein Musterexemplar von Protective Coating Resins Market unter:

https://www.zionmarketresearch.com/sample/protective-coating-resins-market

Globaler Markt für Schutzbeschichtungsharze: Segmentierung

Der globale Markt für Schutzbeschichtungsharze wird nach Endverbrauchsindustrie, Harztyp und Formulierung klassifiziert. Das Endverbrauchsindustriesegment ist in Automobil, Öl und Gas, Bergbau, Industrie, Infrastruktur und Bauwesen, Schifffahrt, Energieerzeugung, Luft- und Raumfahrt und andere unterteilt. Aufgrund des steigenden Bedarfs an Schutz der Maschinen und Geräte vor rauen Umweltbedingungen hatte das Segment der industriellen Endverbrauchsindustrie den größten Marktanteil. Basierend auf dem Harztyp ist der Weltmarkt in Polyurethan, Polyester, Acryl, Alkyd, Epoxidharz und andere unterteilt. Die Epoxid-Schutzbeschichtung dominiert das Typensegment aufgrund von Faktoren wie einfacher Auftragung und Entfernung sowie hervorragenden Anpassbarkeitseigenschaften. Darüber hinaus ist das Formulierungssegment in wasserbasierte, lösungsmittelbasierte und pulverbasierte Formulierungen unterteilt.

Globaler Markt für Schutzbeschichtungsharze: Regionale Analyse

Aus diesem Grund ist der Markt für Schutzbeschichtungsharze in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Der asiatisch-pazifische Raum hält aufgrund der hohen Nachfrage nach Schutzbeschichtungsharzen den größten Marktanteil am globalen Markt für Schutzbeschichtungsharze. Stabile wirtschaftliche Bedingungen in Schwellenländern und eine wachsende Nachfrage in verschiedenen Branchen wie Schifffahrt, Öl und Gas, Automobil, Bauwesen und Infrastruktur und anderen erwarten, dass das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum gefördert wird. China leistet aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl von Produktionsstätten den größten Beitrag zum Weltmarkt.

Globaler Markt für Schutzbeschichtungsharze: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten führenden Marktteilnehmern auf dem globalen Markt für Schutzbeschichtungsharze gehören:

Die Valspar Corporation

Arkema SA

Akzonobel NV

PPG Industries

Wacker Chemie AG

Hempel A/S.

Anfrage zum Kauf: https://www.zionmarketresearch.com/toc/protective-coating-resins-market

Weitere prominente Spieler sind:

RPM International Inc.

Sika AG

Die Sherwin-Williams Company

Axalta-Beschichtungssysteme.

Der globale Markt für Schutzbeschichtungsharze ist wie folgt unterteilt:

Nach Endverbrauchsindustrie

Automobil

Ölbenzin

Bergbau

industriell

Infrastrukturbau

Marine

Energieerzeugung

Luft- und Raumfahrt

und andere

Nach Harztyp

Polyurethan

Polyester

Acryl

Alkyd

Epoxidharz

und andere

Durch Formulierung

auf Wasserbasis

Lösungsmittelhaltig

auf Pulverbasis

Globaler Markt für Schutzbeschichtungsharze: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaUKFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

Kontaktiere uns:

Zion-Marktforschung

USA/Kanada gebührenfrei: 1 (855) 465-4651

Newark: 1 (302) 444-0166

Indien: +91 7768 006 007, +91 7768 006 008

Skype-Nr.: +13479038971, +17187054574

Skype-Nr. Vereinigtes Königreich: +442032894158

Web: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/

Lesen Sie andere Berichte:

https://www.linkedin.com/pulse/passenger-boarding-bridge-market-size-2023-2030-global-mahavir-aiwale-hakbf/

https://www.linkedin.com/pulse/polyphthalamide-market-size-2023-2030-global-analysis-anil-shinde-isgof/

https://www.linkedin.com/pulse/anti-counterfeit-packaging-market-size-2023-2030-global-aiwale-f2laf/

https://www.linkedin.com/pulse/high-heat-foam-market-size-2023-2030-global-analysis-share-shinde-5w4cf/

https://www.linkedin.com/pulse/industrial-air-chiller-market-size-2023-2030-global-analysis-aiwale-83vcf/

https://www.linkedin.com/pulse/protective-coating-resins-market-size-2023-2030-global-anil-shinde-lmc4f/