Marktgröße für Starterdünger 2023–2030 Globale Industrieanalyse, Marktanteil, Top-Key-Player

Die globale Marktgröße für Starterdünger wurde im Jahr 2022 auf 8,31 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis Ende 2030 12,91 Milliarden US-Dollar erreichen , mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von fast 5,66 % zwischen 2023 und 2030.

Globaler Markt für Starterdünger: Überblick

Starterdünger werden in kleinen Mengen verwendet und zum Zeitpunkt der Aussaat in die Nähe des Samens gegeben. Sie fördern das Wachstum der aufkeimenden Sämlinge, indem sie sie mit wichtigen Nährstoffen versorgen. Sie stärken Pflanzenwurzeln frühzeitig. Stickstoff, Phosphor und Kalium sind wichtige Nährstoffbestandteile im Starterdünger. Phosphor führt zu einem kräftigen Wachstum der Pflanzenwurzeln. Es wird häufig zur Aufrechterhaltung des Phosphorgehalts in verschiedenen Kulturen eingesetzt und ist besonders vorteilhaft für Maiskulturen. Starterdünger werden im Maisfeldanbau bei kühlen Bodentemperaturen eingesetzt.

Markt für Starterdünger

Globaler Markt für Starterdünger: Wachstumsfaktoren

Wichtige Wachstumsfaktoren des Marktes für Starterdünger sind eine verbesserte Anwendbarkeit von Starterdüngern, eine größere Fläche unter Futter- und Rasengräsern sowie steigende Ausgaben der Starterdüngerhersteller für Forschung und Entwicklung. Unerschlossene Regionen auf der ganzen Welt werden in den kommenden Jahren größere Wachstumschancen aufweisen. Die begrenzte Verwendung von Starterdünger in der Pflanzenproduktion stellt jedoch große Hemmnisse für den Markt für Starterdünger dar.

Globaler Markt für Starterdünger: Segmentierung

Der Markt für Starterdünger ist nach Anwendung, Kulturart und Nährstoffkomponententyp unterteilt. Das Anwendungssegment wird in Fertigation, Infurche und Blattdüngung unterteilt. Basierend auf der Art der Kultur wird der Markt in Obst und Gemüse, Getreide sowie Futter- und Rasengräser unterteilt. Aufgrund der weltweit großen Nachfrage nach Getreide hatte das Getreidesegment den größten Marktanteil. Dasselbe gilt für Obst und Gemüse. Die Art der Nährstoffkomponenten wird in Kalium, Phosphor, Mikronährstoff und Stickstoff unterteilt.

Globaler Markt für Starterdünger: Regionale Analyse

Geografisch ist der Markt für Starterdünger in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Nordamerika ist der dominierende Markt für Starterdünger; Es wird erwartet, dass es sein Wachstum in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Die USA sind ein potenzieller Markt für Starterdünger und hatten einen bedeutenden Anteil. Europa führt zunehmend verbesserte Düngemitteltechnologien ein, um die Produktion von Gemüse, Obst und Getreide zu steigern. Das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien – diese europäischen Länder – setzen in hohem Maße auf fortschrittliche Düngemittelprodukte, was zu einem Marktwachstum führen kann. Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum aufgrund der Präsenz einer großen Verbraucherbasis in der Region schnell wachsen wird. Aufgrund der hohen Akzeptanzrate von Starterdüngerprodukten in der Landwirtschaft trug es zum größten Marktanteil bei. Japan und Australien freuen sich auf die Erweiterung des Marktes für Starterdünger, um den Bedürfnissen der Landwirte gerecht zu werden. China und Indien sind wichtige Produzenten von Gemüse, Obst und Getreide und verzeichnen daher in Zukunft ein deutliches Marktwachstum.

Globaler Markt für Starterdünger: Wettbewerbsfähige Akteure

Die Scotts Miracle-Gro Company

Agrium Inc.

Miller Seed Company

Stoller USA Inc.

Yara International ASA

CHS Inc.

Helena Chemical Company

Conklin Company Partners Inc.

Nachurs Alpine Solution

Globaler Markt für Starterdünger: Segmentanalyse

Auf Antrag

Fertigation

In der Furche

Blatt

Nach Erntetyp

Früchte, Gemüse

Getreide

Futter

Rasengräser

Nach Komponententyp

Kalium

Phosphor

Mikronährstoff

Stickstoff

Nach Region

NordamerikaUSA

EuropaUKFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

