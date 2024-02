Marktgröße für Temperaturmanagement 2023–2030 Globale Industrieanalyse, Marktanteil, Top-Key-Player

Der globale Markt für Temperaturmanagement hatte im Jahr 2022 einen Wert von rund 3,79 Milliarden US-Dollar und soll bis 2030 auf rund 5,80 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 5,47 % zwischen 2023 und 2030.

Unter Temperaturmanagement versteht man eine am Patienten durchgeführte Behandlung, um in Operationssälen, Intensivstationen, Aufwachräumen und anderen Bereichen von Krankenhäusern die richtige Körpertemperatur für einen bestimmten Zeitraum aufrechtzuerhalten. Diese Behandlung trägt dazu bei, den Gesundheitszustand der Patienten zu verbessern und das Risiko von Gewebeverletzungen aufgrund mangelnder Durchblutung des Körpers zu verringern. Diese Behandlung wird auch als Wärmemanagementsystem bezeichnet, um Wärme zu übertragen und so die richtige Temperatur eines Systems aufrechtzuerhalten. Beim Temperaturmanagement handelt es sich um eine aktive Behandlung des Patienten über einen bestimmten Zeitraum, wenn die Durchblutung des Gehirns schlecht ist.

Markt für Temperaturmanagement

Globaler Markt für Temperaturmanagement: Wachstumsfaktoren

Technologische Fortschritte bei intravaskulären Systemen und das Wachstum der alternden Bevölkerung dürften in naher Zukunft das Wachstum des globalen Marktes für Temperaturmanagement fördern. Darüber hinaus konzentrieren sich die Marktteilnehmer auf die Expansion des Marktes und technologische Fortschritte könnten in Zukunft neue Wachstumschancen schaffen. Darüber hinaus führt die zunehmende Verbreitung von Erkrankungen des Nervensystems und Herzstillstand weltweit zu einem Bedarf an Temperaturmanagementsystemen. Große Wettbewerber verfolgen verschiedene Strategien wie Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen, Partnerschaften, Expansionen und andere, um potenzielles Wachstum auf dem Weltmarkt zu erzielen. Diese Behandlungen und Operationen sind weltweit kostengünstig verfügbar und wirken sich daher positiv auf den globalen Markt für Temperaturmanagement aus. Das Wachstum der Gesundheitseinrichtungen und günstige Erstattungsszenarien haben zum Wachstum des Weltmarktes beigetragen. Darüber hinaus befeuern die zunehmende Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die wachsende geriatrische Bevölkerung auch den globalen Markt für Temperaturmanagement. Umgekehrt können hohe Kosten im Zusammenhang mit intravaskulären Temperaturmanagementsystemen das globale Marktwachstum bremsen.

Globaler Temperaturmanagementmarkt: Segmentierung

Der globale Markt für Temperaturmanagement wird je nach Anwendung in Liefersuite, Akut- und perioperative Versorgung kategorisiert. Basierend auf dem Endverbraucher wird der globale Markt in Pflege- und Sanitätspersonal, Chirurgen und Anästhesisten unterteilt. Der Weltmarkt ist nach Produkten in intravaskuläre Kühlsysteme, Oberflächenkühlsysteme, Oberflächenwärmesysteme und intravaskuläre Wärmesysteme fragmentiert.

Globaler Markt für Temperaturmanagement: Regionale Analyse

Nordamerika ist aufgrund der höheren Nachfrage nach Temperaturmanagementtechniken die führende Region auf dem globalen Temperaturmanagementmarkt. Technologische Fortschritte bei intravaskulären Systemen in dieser Region könnten das globale Marktwachstum fördern. Europa gilt weltweit als zweitgrößter Markt; Es birgt auch in der kommenden Zukunft lukrative Wachstumschancen. Der Nahe Osten, Lateinamerika und Südostasien sind aufgrund der Entwicklung der Gesundheitssysteme in diesen Regionen weitere Nischenmärkte für das Temperaturmanagement. Der asiatisch-pazifische Raum ist eine weitere Region, die lukrative Wachstumschancen im Bereich Temperaturmanagement und Marktexpansion bietet. Indien und China werden aufgrund günstiger Regierungsinitiativen in den nächsten Jahren voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen.

Globaler Markt für Temperaturmanagement: Wettbewerbsfähige Akteure

Hauptakteure auf dem globalen Temperaturmanagementmarkt sind

Covidien PLC

Zoll Medical Corporation

Inditherm PLC

Cincinnati Sub-Zero Products Inc.

CR Bard Inc.

3M-Unternehmen.

Philips Healthcare

Smiths Medical

Geratherm Medical AG

Stryker Corporation.

Von Endbenutzern

Pflege- und Sanitätspersonal

Chirurg und Anästhesist

Auf Antrag

Liefersuite

Akut

Perioperative Versorgung

Nach Produkt

Intravaskuläre Kühlsysteme

Oberflächenkühlsysteme

Oberflächenerwärmungssysteme

Intravaskuläre Wärmesysteme

Globaler Markt für Temperaturmanagement: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaUKFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

