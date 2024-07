Marktgröße, Marktanteil, Trends und Wachstum für Kollagenpräparate bis 2030

Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von fast 8,98 % zwischen 2023 und 2030 wird erwartet, dass der globale Markt für Kollagenpräparate, dessen Wert im Jahr 2022 auf rund 1.807,89 Millionen US-Dollar geschätzt wird, bis 2030 einen Wert von etwa 3.597,05 Millionen US-Dollar erreichen wird.

Globaler Markt für Kollagenpräparate: Überblick

Eine Art von Nahrungsergänzungsmittel, das verwendet wird, um einen Kollagenmangel in der Ernährung zu lindern, ist die Kollagenergänzung. Sie werden aus Fisch- und Tierknochen und -haut hergestellt. Sie sind in verschiedenen Formen auf dem Markt erhältlich, darunter als Getränke, Pulver, Bonbons und Tabletten. Diese Ergänzungsmittel sind frei verzehrbar und überall ohne Rezept erhältlich. Darüber hinaus ist kein Rezept eines Arztes erforderlich, um sie in einem Einzelhandelsgeschäft oder Sanitätshaus zu kaufen. Diese Vitamine sind bei Bodybuildern und Fitnessfanatikern sehr beliebt, da sie ihnen helfen, ihre Haut und Knochen gesund zu halten.

Globaler Markt für Kollagenpräparate: Wachstumsfaktoren

Das zunehmende Wissen über die gesundheitlichen Vorteile von Kollagen für den menschlichen Körper ist einer der Hauptgründe für das Wachstum des globalen Marktes für Kollagenpräparate. Im Prognosezeitraum wird der globale Markt voraussichtlich exponentiell wachsen, da die Nachfrage nach Produkten mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Branchen wie Lebensmittel, Kosmetik, Nutrazeutika und Gesundheitswesen steigt. Aufgrund der Tatsache, dass Kollagenpräparate die Immunität des menschlichen Körpers stark stärken, hat die weltweite COVID-19-Pandemie die Nachfrage nach ihnen stark erhöht. Kollagen bildet Gerüste, die Stärke und Struktur bieten. Es stellt auch das beschädigte Gewebe des Körpers wieder her.

Darüber hinaus ist es ein wichtiges Strukturprotein in der extrazellulären Matrix der verschiedenen Bindegewebe des Körpers. Im Prognosezeitraum wird sich der weltweite Markt für Kollagenpräparate durch die steigenden Investitionen führender Branchenakteure zur Einführung neuer Produkte und Steigerung der Nachfrage positiv entwickeln. Darüber hinaus treibt die schnell wachsende Kosmetikindustrie das Marktwachstum noch weiter voran. Die zunehmende Verbreitung entzündlicher Knochenerkrankungen wie rheumatoider Arthritis und anderer Erkrankungen veranlasst die Menschen dazu, Kollagenpräparate zu verwenden, um flexibel zu bleiben.

Globaler Markt für Kollagenpräparate: Segmentierung

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den globalen Markt für Kollagenpräparate zu segmentieren: nach Vertriebskanal, Form, Quelle, Produkt und Region. Der Markt kann je nach Vertriebskanal in Online-Händler, Fachgeschäfte und Apotheken unterteilt werden. Da es sich um einen zuverlässigen Ort zum Kauf von Vitaminen und Medikamenten handelt, ist das Apothekensegment der führende Anbieter des weltweiten Marktes für Kollagenpräparate. Der Markt kann je nach Form in drei Segmente unterteilt werden: Flüssigkeit, Pulver sowie Pillen und Gummibärchen. Da Nahrungsergänzungsmittel in Pillen- und Gummiform immer beliebter werden, dominiert dieser Marktsektor andere. Darüber hinaus wächst der Markt aufgrund der zunehmenden Neigung der Verbraucher, Nahrungsergänzungsmittel zur Erholung nach dem Training einzunehmen.

Der Markt kann je nach Herkunft in drei Segmente unterteilt werden: Geflügel, Meerestiere und Schweine. Der Markt für Kollagenpräparate wird weltweit von der Kategorie Rind angeführt. Es ist ein natürlich vorkommendes Protein, das in Knochen, Knorpel, Bindegewebe und Rindsleder von Kühen vorkommt. Rindsleder wird bei der Herstellung dieser Präparate in großem Umfang verwendet. Es hilft auch, Knochen und Muskeln in gutem Zustand zu halten. Darüber hinaus wird in der prognostizierten Zeit das gestiegene Gesundheitsbewusstsein der Menschen wahrscheinlich den Anstieg des Segments vorantreiben. Der Markt kann je nach Produkt in Gelatine und Peptide unterteilt werden. Aufgrund ihrer weit verbreiteten Verwendung hält die Kategorie Gelatine den größten Anteil am weltweiten Markt für Kollagenpräparate.

Globaler Markt für Kollagenpräparate: Regionale Analyse

Aufgrund der starken Kundenbasis der Region hält Nordamerika den größten Anteil am globalen Markt für Kollagenpräparate. Darüber hinaus wird die steigende Prävalenz von Arthritis in der Region während des gesamten Prognosezeitraums die Expansion des regionalen Marktes unterstützen. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Kollagenpräparaten in der Region wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Laufe des Prognosezeitraums deutlich wachsen wird. Darüber hinaus wächst der regionale Markt mit dem Anstieg des verfügbaren Einkommens der Menschen.

Globaler Markt für Kollagenpräparate: Wettbewerbsfähige Akteure

Der globale Markt für Kollagenpräparate wird von Akteuren wie diesen angeführt:

Codeage LLC

Naturkost

Die Clorox Company

Shiseido Co. Ltd

Jäger und Sammler

Vital Proteins LLC

Weitere Lebensmittel

BioTechUSA

TCI-CO., LTD.

Optimale Ernährung, Inc.

Der globale Markt für Kollagenpräparate ist wie folgt segmentiert:

Nach Produkt

Peptide

Gelatine

Nach Quelle

Rinder

Schweineartig

Meerestiere und Geflügel

Nach Formular

Flüssig

Pulver

Pillen & Gummibärchen

Nach Vertriebskanal

Online-Shops

Fachgeschäfte

Apotheken

Globaler Markt für Kollagenpräparate: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

