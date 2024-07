Marktgröße, Marktanteil, Trends, Wachstum und Prognose für flüssig aufgebrachte Membranen 2030

Schätzungen zufolge betrug die Größe des globalen Marktes für flüssig aufgetragene Membranen im Jahr 2022 etwa 6,06 Milliarden US-Dollar und wird bis 2030 etwa 9,37 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 5,60 % zwischen 2023 und 2030 entspricht.

Globaler Markt für flüssig aufgetragene Membranen: Wachstumsfaktoren

Globaler Markt für flüssig aufgetragene Membranen: Segmentierung

Der globale Markt für flüssig aufgetragene Membranen besteht aus vier Segmenten: Produkt, Anwendung, Endverbraucher und Geografie. Der Markt kann in Segmente basierend auf Produkten wie Bitumen, Zement, Polyurethan und anderen unterteilt werden. Da es weniger teuer ist als herkömmliche Folienmembranen, dominiert das Zementsegment den globalen Markt für flüssig aufgetragene Membranen. Aufgrund seiner zunehmenden Verwendungsmöglichkeiten und Benutzerfreundlichkeit wird erwartet, dass das Polyurethansegment im Prognosezeitraum ein enormes Wachstum verzeichnen wird. Der Markt kann in Abschnitte für Wände, Böden, Dächer und andere Anwendungen unterteilt werden. Aufgrund des steigenden Bedarfs an Wohnungsbau und der wachsenden städtischen Bevölkerung hält das Dachsegment den größten Anteil am weltweiten Markt für flüssig aufgetragene Membranen.