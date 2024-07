Marktgröße, Marktanteil, Trends, Wachstum und Prognose für Kulturmedien 2030

Die Größe des globalen Marktes für Kulturmedien wurde im Jahr 2022 auf etwa 6.150,22 Millionen US-Dollar geschätzt und dürfte zwischen 2023 und 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 10,78 % auf etwa 13.950,24 Millionen US-Dollar ansteigen.

Globaler Markt für Kulturmedien: Überblick

Verschiedene Nährstoffe in Kulturmedien unterstützen das Wachstum, die Erhaltung, Vermehrung und Lagerung von Mikroorganismen sowie anderen Zelltypen, einschließlich Stammzellen. In mikrobiologischen Zentren werden Kulturmedien häufig verwendet, um die Entwicklung und das Management von Organismen zu unterstützen. Darüber hinaus finden sie in aktuellen Anwendungen, der subatomaren Wissenschaft, den Naturwissenschaften und der Lebensmittelforschung breite Anwendung. Andererseits werden verschiedene Medienarten verwendet, um verschiedene Zelltypen zu kultivieren und zu konservieren. Um das Wachstum einer Population von Mikroorganismen durch den Prozess der Zellproliferation zu unterstützen, können Kulturmedien halbfest, flüssig oder fest sein. Auch die Herstellung monoklonaler Antikörper wird durch Zellkulturtechnologien erleichtert. In Laboren können diese Antikörper mithilfe von Kulturmedien erfolgreich synthetisch hergestellt werden.

Kulturmedienmarkt

Globaler Markt für Kulturmedien: Wachstumsfaktoren

Im Prognosezeitraum wird der globale Markt für Kulturmedien voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,4 % wachsen und 13,5 Milliarden USD erreichen. Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die rasanten Fortschritte in der Stammzellenforschung, der Onkologie und mehreren biopharmazeutischen Sektoren weltweit beeinflusst. Darüber hinaus hat das weltweite Geschäft mit Kulturmedien in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg der Finanz- und Investitionstätigkeit erlebt. Die kontinuierlichen Bemühungen sowohl öffentlicher als auch privater Unternehmen, Medikamente und Impfstoffe gegen Mikroorganismen herzustellen, werden sich positiv auf die Expansion des weltweiten Marktes für Kulturmedien auswirken. Laut klinischen Studien werden beispielsweise derzeit etwa 1126 klinische Studien zu antiviralen Behandlungen durchgeführt.

Laut dem Jahresbericht des Unternehmens hat Johnson & Johnson im Jahr 2019 rund 11,36 Milliarden Dollar für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben bereitgestellt. Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie wird sich positiv auf die Entwicklung des Marktes auswirken. Zahlreiche Pharmaunternehmen und Innovatoren betreiben aggressiv veterinärmedizinische Forschung, um neuartige Antivirenmittel und Impfstoffe zu entwickeln. Darüber hinaus ist ein Kulturmedium für die Kultivierung und das Wachstum gezielter Bakterien und Viren bei der Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe erforderlich. Daher bietet der weltweite Markt für Kulturmedien in den kommenden Jahren hervorragende Wachstumschancen.

Globaler Markt für Kulturmedien: Segmentierung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den weltweiten Markt für Kulturmedien zu segmentieren, beispielsweise nach Forschungsart, Anwendung, Endnutzer, Typ und Geografie. Der Markt kann nach Studienart unterteilt werden, beispielsweise Zytogenetik, Zelltherapie und andere. Arzneimittelentwicklung, Stammzellentechnologien, regenerative Medizin und Gewebetechnik, Biopharmazeutika, Krebsforschung und andere Anwendungen sind die vielen Anwendungskategorien, in die der Markt unterteilt werden kann. Der Markt kann in Forschungslabore, akademische Einrichtungen, die Biotechnologie- und Pharmaindustrie und andere Endnutzersegmente unterteilt werden. Da Einwegtechnologien weit verbreitet sind und die Zahl der behördlichen Zulassungen für kulturbasierte Impfstoffe zunimmt, hält das Segment der Biotechnologie- und Pharmaindustrie den größten Anteil am weltweiten Markt für Kulturmedien. Darüber hinaus wird die zunehmende Zahl der in diesem Markt tätigen Pharmaunternehmen die Expansion des Segments unterstützen.

Die Segmentierung des Marktes nach Typ ermöglicht folgende Optionen: chemisch definierte Medien, Stammzellmedien, maßgeschneiderte Medienformulierungen, serumfreie Medien, klassische Medien, Lysogeniebrühe und Spezialmedien. Da chemisch definierte Medien in allen physiologisch verwandten Umgebungen für die Zellkultur unterschiedlicher Organismen Konsistenz bieten, haben sie den größten Anteil am Weltmarkt.

Globaler Markt für Kulturmedien: Regionale Analyse

Da es in Nordamerika bedeutende Marktführer gibt, hat die Region den größten Anteil an der weltweiten Kulturmedienindustrie. Darüber hinaus werden viele kultivierte Produkte zunächst in Ländern wie den Vereinigten Staaten präsentiert, bevor sie weltweit verkauft werden. Aufgrund der schnell wachsenden biopharmazeutischen und medizinischen Industrie in der Region ist der asiatisch-pazifische Raum eine weitere bedeutende Region auf dem Weltmarkt.

Globaler Markt für Kulturmedien: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Kulturmedien gehören:

Cyagen Biosciences

Biografie von Takara

Thermo Fisher Scientific Inc.

Merck & Co.

Lonza Group Ltd.

HiMedia Laboratories Pvt.

GE-Gesundheitswesen

Fujifilm Holdings Corporation

Corning Incorporated

Dickinson und Company

Nach Forschungstyp:

Zelltherapie

Zytogenetik

Andere

Nach Typ:

Kundenspezifische Medienformulierung

Stammzellmedien

Spezialmedien

Serumfreie Medien

Klassische Medien

Chemisch definierte Medien

Lysogene Brühe

Nach Endbenutzer:

Forschungslabore

Akademische Institute

Biotechnologie- und Pharmasektor

Andere

Nach Anwendung:

Arzneimittelforschung

Stammzellentechnologien

Regenerative Medizin und Tissue Engineering

Biopharmazeutika

Krebsforschung

Andere Anwendungen

Globaler Markt für Kulturmedien: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreich GroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

