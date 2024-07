Marktgröße, Marktanteil, Trends, Wachstum und Prognose zur Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren 2030

Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von fast 7,77 % zwischen 2023 und 2030 wird erwartet, dass der globale Markt für die Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren, dessen Wert im Jahr 2022 auf rund 6.470,89 Millionen US-Dollar geschätzt wird, bis 2030 etwa 11.774,62 Millionen US-Dollar erreichen wird.

Globaler Markt für Nukleinsäureisolierung und -reinigung: Überblick

Zu den Verfahren der Molekularbiologie zählen die Polymerase-Kettenreaktion, Sequenzierung, Klonierung sowie Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren. Diese Methoden werden in vielen anderen Disziplinen umfassend eingesetzt, darunter Gentechnik, Forensik, Molekulardiagnostik und Biowissenschaftsforschung. Die Isolierung von Nukleinsäuren reduziert den Verlust von Nukleinsäuren, beschleunigt die Probenverarbeitung und verbessert die Wirksamkeit und Effizienz des Labors. Darüber hinaus unterstützt sie die Reinigung der Nukleinsäure. Bei der Trennung und Reinigung von Nukleinsäuren kommen mehrere wichtige Technologien zum Einsatz, darunter säulenbasierte, reagenzienbasierte und auf magnetischen Kügelchen basierende Methoden.

Markt für Nukleinsäureisolierung und -reinigung

Zahlreiche Faktoren, darunter der zunehmende Einsatz von Sequenzierungsplattformen in der klinischen Diagnostik, die Entwicklung der auf Enzymologie und Genomen basierenden Forschung und der Anstieg der F&E-Investitionen, treiben die Marktexpansion voran. Darüber hinaus wächst die Branche aufgrund der potenziellen Relevanz der Molekularbiologie und der Fortschritte in der Präzisionsmedizin. Der Markt wächst, weil die Akteure härter daran arbeiten, die Fähigkeit der Präzisionsmedizin zur genauen Krankheitsprognose zu verbessern. So führte Avesthagen Limited im September 2022 AVEN Diagnostics ein, den ersten vollständig integrierten individualisierten genetischen Testdienst. Dieser Dienst verbessert das Diagnoseverfahren durch den Einsatz modernster Technologien.

Globaler Markt für Nukleinsäureisolierung und -reinigung: Segmentierung

Der globale Markt für die Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren ist in Segmente unterteilt, die auf Typ, Produkt, Anwendung, Endnutzer und Geografie basieren. Der globale Markt ist je nach Typ in vier Kategorien unterteilt: Technologien wie Reinigung und Isolierung auf Basis magnetischer Perlen, Reinigung und Isolierung auf Basis von Reagenzien und Reinigung und Isolierung auf Basis von Säulen. Die Kits, Reagenzien und Instrumente des weltweiten Marktes für die Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren basieren auf dem Produkt. Der globale Markt ist in Segmente unterteilt, die auf der Anwendung basieren, darunter PCR-Reinigung, Reinigung und Isolierung von Gesamt-RNA, Reinigung und Isolierung von Messenger-RNA, Reinigung und Isolierung von Plasmid-DNA, Reinigung und Isolierung von Blut-DNA, Reinigung und Isolierung von Mikro-RNA und andere Anwendungen. Der globale Markt für die Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren ist in Segmente unterteilt, die auf dem Endnutzer basieren.

Globaler Markt für Nukleinsäureisolierung und -reinigung: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Nukleinsäureisolierung und -reinigung wächst aufgrund der hohen Nachfrage nach reinen Nukleinsäuren aus der Biotechnologie- und Pharmaindustrie. Einer der Faktoren, die das Wachstum des globalen Marktes für Nukleinsäuren vorantreiben, ist ihre Anwendung in diagnostischen Tests. Sie werden in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt, darunter Molekulardiagnostik, Forensik, Gentechnik und Biowissenschaften. Die Regierung investiert auch in technologische Fortschritte und Forschung und Entwicklung, was sich positiv auf das Wachstum des globalen Marktes für Nukleinsäureisolierung und -reinigung auswirkt.

Jüngste Fortschritte in der Genotypisierung, Expressionsanalyse und Molekulardiagnostik haben weltweit neue Geschäftsaussichten eröffnet. In jüngster Zeit gab es einen Aufschwung auf dem globalen Markt für neue Produktentwicklungen, Kooperationen sowie Fusionen und Übernahmen. Die geringe Marktdurchdringung automatisierter Nukleinsäureisolierungs- und -reinigungstechniken in Entwicklungsländern stellt jedoch ein Hindernis für die Expansion der Branche dar. Die exorbitanten Kosten der bei diesen Vorgängen verwendeten Werkzeuge stellen ebenfalls ein Hindernis für die Expansion des weltweiten Marktes dar.

Globaler Markt für die Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren: Regionale Analyse

Nordamerika ist die dominierende Region auf dem globalen Markt für Nukleinsäureisolierung und -reinigung, dicht gefolgt von Europa. Aufgrund seiner sich entwickelnden Volkswirtschaften ist der asiatisch-pazifische Raum ein geeignetes Umfeld für die Expansion des Marktes für Nukleinsäureisolierung und -reinigung. Der Markt dieser Region ist unglaublich zugänglich und hat eine vielversprechende Zukunft, insbesondere in Ländern wie China und Indien. Das Ergebnis ist eine Steigerung der Investitionen der globalen Marktteilnehmer im asiatisch-pazifischen Raum.

Globaler Markt für die Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren: Wettbewerbsfähige Akteure

Wichtige Unternehmen und Einblicke in die Marktanteile

Auf dem eher fragmentierten Markt für die Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren gibt es viele etablierte Akteure. Diese Akteure starten viele Kampagnen, um die Anzahl ihrer Kits und Werkzeuge zur Extraktion von DNA oder RNA zu erhöhen. One BioMed beispielsweise hat im Mai 2023 die X8 HMW DNA Cartridge Kits eingeführt, um die Isolierung von Nukleinsäuren mit hohem Molekulargewicht für die Verwendung bei der Genomassemblierung zu automatisieren.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Nukleinsäureisolierung und -reinigung gehören:

Thermo Fisher Scientific

Agilent Technologies Inc.

Biografie von Takara

Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft

Danaher Corporation

QIAGEN NV

Sigma-Aldrich Co. LLC

Illumina

Promega Corporation

F. Hoffmann-La Roche AG

Bio-Rad-Labore.

Nach Typ:

Säulenbasierte Reinigung und Isolierung

Reagenzienbasierte Reinigung und Isolierung

Reinigung und Isolierung auf Basis magnetischer Kügelchen

Andere Technologien

NACH Produkt:

Bausätze

Reagenzien

Instrumente

Nach Endbenutzer:

Pharma- und Biotechnologieunternehmen

Krankenhäuser und Diagnosezentren

Akademische Forschungsinstitute

Auftragsforschungsinstitute

Andere Endbenutzer.

Nach Anwendung:

Reinigung und Isolierung genomischer DNA

Reinigung und Isolierung von Messenger-RNA

Reinigung und Isolierung von Plasmid-DNA

Reinigung und Isolierung von Blut-DNA

Reinigung und Isolierung von MicroRNA

PCR-Reinigung

Gesamt-RNA-Reinigung und -Isolierung

Andere Anwendungen

Globaler Markt für Nukleinsäureisolierung und -reinigung: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaDeutschlandFrankreichGroßbritannien

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Naher Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

