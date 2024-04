Marktgröße, Marktanteil und Branchentrends für die Paketzustellung per Drohne, Ausblick und Prognose, 2030

Der geschätzte Wert des globalen Marktes für Paketzustellung per Drohne betrug im Jahr 2022 241.000.000 USD und bis 2030 wird ein Umsatz von 5.834.890.000 USD erwartet. Dieses Wachstum wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 48,93 % erfolgen. Der Bericht bietet eine weltweite und regionale Bewertung und Analyse des Marktes für Paketzustellung per Drohne. Er bietet eine gründliche Analyse branchenvalidierter Daten, Chancen, Umsatzprognosen, Marktrivalität und sich ändernder Trends. Die Studie bietet eine Prognose basierend auf dem Umsatz (in Millionen USD) von 2022 bis 2030 zusätzlich zu historischen Daten von 2016 bis 2021.

Globaler Markt für Paketzustellung per Drohne: Überblick

Ein Flugzeugtyp, der keinen menschlichen Piloten benötigt, ist eine Drohne. Der Flug wird entweder von einem autonomen System oder einem Fernbediener am Boden gesteuert. Die Verwendung von Drohnen zur Paketzustellung ist eine hochentwickelte Zustellmethode. Sie wird verwendet, um den Prozess der Warenlieferung an Kunden an verschiedenen Standorten mithilfe unbemannter Fahrzeuge zu vereinfachen. Dadurch wird auch der Bedarf an menschlicher Arbeitskraft verringert und die Effizienz des Zustellprozesses erhöht.

Markt für Paketzustellung per Drohne

Wichtige Erkenntnisse:

Laut der Analyse unseres Forschungsanalysten wird der globale Markt für Paketzustellung per Drohne im Prognosezeitraum (2023-2030) voraussichtlich jährlich mit einer CAGR von rund 48,93 % wachsen.

In Bezug auf den Umsatz wurde die Größe des globalen Marktes für Paketzustellung per Drohne im Jahr 2022 auf rund 241,04 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 5.834,89 Millionen US-Dollar erreichen.

Basierend auf der Anzahl der Endnutzer hält das Segment der medizinischen Zustellung den größten Anteil am weltweiten Markt für die Paketzustellung per Drohne.

Nach Typ: Der Hybridmarkt dominiert derzeit den Wettbewerb aufgrund der Entstehung von High-End-Drohnen, die für Lieferzwecke innerhalb der Stadtgrenzen eingesetzt werden können.

Nordamerika hat den größten Anteil am weltweiten Markt für Paketzustellung per Drohne

Globaler Markt für Paketzustellung per Drohne: Wachstumsfaktoren

Einer der Hauptgründe für die Expansion des weltweiten Marktes für Paketzustellungen per Drohne ist der steigende Bedarf an Drohnen, um Pakete schnell überall auf der Welt auszuliefern. Die Expansion wird außerdem durch die zunehmende Bereitschaft der Verbraucher unterstützt, höhere Kosten für die Zustellung am selben Tag zu zahlen. Der Umfang der Paketzustellung per Drohne wächst weltweit aufgrund laufender Innovationen im Frachttransport und wachsender Finanzierung durch Logistik- und Transportunternehmen zur Entwicklung hochwertiger Drohnen für Zustellzwecke, insbesondere für den Gesundheitssektor, Lebensmittelgeschäfte und Schnellrestaurants.

Dennoch wird erwartet, dass der weltweite Markt für Paketzustellungen per Drohne in den kommenden Jahren zahlreiche profitable Wachstumsaussichten aufweisen wird, da sich Hersteller von Abwasserkanälen, Anbieter von Drohnendiensten, Anbieter von Drohneninfrastruktur und Drohnen als Dienstleister für Paketzustellungsdienste engagieren. Darüber hinaus wird erwartet, dass die intensiven Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen in der Drohnenherstellungsbranche zur Entwicklung neuartiger Geräte führen werden, die hohe Lasten und eine verbesserte Batteriekapazität tragen können, was die Paketzustellung per Drohne weltweit weiter verbessern wird.

Globaler Markt für Paketzustellung per Drohne: Segmentierung

Segmente wie Lösung, Paketgröße, Dauer und Geografie können zur Analyse des weltweiten Marktes für Paketzustellung per Drohne verwendet werden. Der Markt kann je nach Art der Lösung in die Kategorien Infrastruktur, Plattform, Software, Service und andere unterteilt werden. Je nach Paketgröße lassen sich die Märkte in drei Segmente unterteilen: > 5 Kilogramm, 2–5 kg und < 2 kg. Der Markt lässt sich in Segmente mit kurzer und langer Laufzeit unterteilen. Der Markt lässt sich anhand der folgenden Kriterien in Endnutzersegmente unterteilen: Waffen und Munition, Industrie, Landwirtschaft, Post, Einzelhandelsprodukte, Lebensmittel und andere Zustellungen. Der globale Markt für Paketzustellung per Drohne wird vom Segment der medizinischen Zustellung dominiert. Die Covid-19-Pandemie hat den Einsatz von Drohnen zur medizinischen Hilfeleistung stark erhöht, um Arbeitskräfte und Krankenhausfläche zu maximieren. Einrichtungen für die Paketzustellung per Drohne haben sich als entscheidend erwiesen.

Der Markt kann typmäßig in Hybrid-, Multirotor-Starrflügel- und andere Kategorien unterteilt werden. Die Einführung hochwertiger Drohnen für die Zustellung innerhalb von Stadtgrenzen hat dem Hybridsegment die Führung über andere verschafft. Dennoch werden die einzigartigen Eigenschaften der Hybridart, darunter KI-basierte Kollisionsvermeidung und vertikale Landung, wahrscheinlich die Haupttreiber der Marktexpansion in den kommenden Jahren sein.

Globaler Markt für Paketzustellung per Drohne: Regionale Analyse

Nordamerika hat aufgrund des wachsenden Trends zum Online-Shopping und zu schnellen Lieferdiensten in der Region den größten Anteil am globalen Markt für Paketzustellungen per Drohne. Darüber hinaus dürften die steigenden Investitionen wichtiger Akteure in die Entwicklung von Einrichtungen für Paketzustellungen per Drohne, um Kunden hochwertige Dienstleistungen anbieten zu können, das Wachstum des regionalen Marktes im Prognosezeitraum weiter beschleunigen.

Aufgrund des steigenden verfügbaren Einkommens der Bevölkerung in der Region dürfte der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum deutlich wachsen.

Globaler Markt für Paketzustellung per Drohne: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Paketzustellung per Drohne sind

Seilrutsche

Workhorse Group Inc.

Flügelhubschrauber

Wing Aviation LLC

Fliegend

United Parcel Service of America Inc.

Speedbird Aero

Sky Sports Limited

Skycart Inc.

Rigi Technologies Sa

Matternet Inc.

Manna Aero

Flytrex

Flirtend

Fli-Drohne

FedEx

Elroy Luft

Breit

Edronisch

Drohnen können

Drohnenlieferung Canada Corp.

Deutsche Post Dhl Group

Cheetah Logistiktechnologie

Boeing

Bizzby

Amazon.Com Inc.

Höhenengel

und Airbus SAS

Meine Lösung

Infrastruktur

Plattform

Software

Service

und andere.

Nach Paketgröße

>5 kg

2-5 kg

und <2 kg

Nach Dauer

Kurze Dauer

Lange Dauer

Nach Endbenutzer

Munition & Waffe

Industrie

Landwirtschaft

medizinisch

Post-

Einzelhandelswaren

Essen

und andere Lieferungen.

Nach Typ

Hybride

Multirotor-Starrflügel

und andere

Globaler Markt für Paketzustellung per Drohne: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse hinsichtlich Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um ihre Position auf dem Markt zu stärken.

